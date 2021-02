1. Prekritični ste prema sebi

Opustite se, nema smisla da vjerujete drugima kada vam kažu da niste dovoljno lijepi pa si onda to počnete i sami ponavljati.

Ne mora se svaka vaša greška odmah pretvarati u katastrofu i bitno je sjetiti se da svi ponekad griješe. Pokušajte su svom unutarnjem razgovoru koristiti poticajni ton, a ne omalovažavajući.

2. Prekritični ste prema drugima

Kao i kada ste kritični prema sebi, tako nije zdravo biti prekritičan ni prema drugima.

Ukoliko nikome ne dopustite da tu i tamo pogriješi, ljudi se uz vas nikada neće moći opustiti dovoljno da razvijete kvalitetan odnos.

3. Živite iznad svojih mogućnosti

Ukoliko imate najskuplji mobitel, a ručate 'kruh s vodom', jasno vam je da nešto nije kako treba.

4. Ovisnosti

Ovisnosti nas ograničavaju u životu, a prvi korak prema oporavku je prepoznati da uopće imate neku ovisnost.

Borba s ovisnošću često nije lagana i ako nemate dovoljno snage da se sami borite, potražite pomoć stručnjaka.

5. Žalite zbog prošlosti

'Eh, da sam prije deset godina počeo učiti svirati gitaru, sada bih mogao imati svoj bend', misli poput takvih samo vas mogu odvesti u depresiju.

Umjesto da žalite jer niste prije deset godina počeli učiti svirati gitaru, krenite sad. Samo zato da za deset godina opet ne bi 'plakali nad sudbinom'.

6. Stalno brinete o budućnosti

Ukoliko cijelo vrijeme brinete o budućnosti, nećete nikada živjeti u sadašnjosti, a zadovoljstvo nije nešto u čemu ćete možda nekad uživati, nego ono u čemu uživate upravo sada.

Naravno, to ne znači da uopće ne trebate brinuti o budućnosti i planirati život, to je siguran put u propast, ali ne smijete dopustiti da vam to konstantno opterećuje misli.

7. Svega se bojite

Strah je nešto što najviše može ograničavati naš potencijal za sreću.

Ukoliko se svega bojite i ništa se ne usudite probati ili ponekad riskirati, kako ćete ikada doći do stvari koje želite i koje vas vesele?

8. Previše odgađate zadovoljstvo

Odgađanje zadovoljstva ima svojih prednosti, ali nikako ako pretjerujete s tim.

Primjerice, djevojka kupi prekrasnu haljinu i stalno ju odgađa obući, jer niti jedna prilika nije dovoljno svečana ili dobra, a onda tu istu haljinu preraste ili ona izgubi svoj sjaj od stajanja u ormaru. Ako ste nešto kupili da vas razveseli, onda si dopustite da se razveselite s tim.

9. Tračanje

Jednostavno je, ako se stalno bavite tuđim problemima, nikad nećete krenuti rješavati svoje.

Uz to, negativni razgovori rađaju negativne misli, a to vas udaljava od sreće.

10. Zlopamtilo ste

Onaj tko stalno živi u prošlosti i pamti sve što su mu ikad nažao učinili, taj nikad neće moći biti sretan jer uvijek iznova proživljava svoje najgore trenutke.

Oprostite ljudima i oslobodite sebe kako bi mogli nastaviti sa životom.

11. Od muhe radite slona

Pokušajte realno sagledavati probleme u životu.

Nisu svi problemi nerješivi i ogromni, pokušajte se odmaknuti od određenih situacija i objektivno ih sagledati. Često ćete shvatiti kako problem i nije takav kakav vam se u početku učinio, piše Brightside.