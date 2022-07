11 razloga zašto je u vrtu bolje posijati djetelinu nego travu

Postoji 11 razloga zašto je travnjak s djetelinom bolji od 'običnog' travnjaka. Vrijeme je da odustanete od 'trave' i pustite da djetelina preuzme vlast. Djetelinu ne treba kositi, zalijevati, plijeviti ili gnojiti, a mekša je od trave.

Djetelina ne zahtijeva nikakva gnojiva ili herbicide i malo ili nimalo košnje ili zalijevanja.

U međuvremenu poboljšava tlo, privlači pčele, leptire i druge korisne kukce za vaš vrt, a još je mekša za sjedenje. A ako ne želite bijele cvjetiće u svom zelenilu - tijekom posljednjeg desetljeća nova sorta bijele djeteline pod nazivom mikro djetelina postala je trend diljem Europe.

Mikro djeteline su manje, nemaju toliko cvjetova i imaju mekše stabljike na koje možete udobnije sjesti ili mekše hodati.

Primjerice, u Americi je bilo prilično univerzalno koristiti djetelinu sve do 1940-ih. Tada su ljudi počeli koristiti herbicide kako bi uništili maslačak, trputac i druge širokolisne 'korove'.

Djetelina je također bila žrtva.

11 prednosti sadnje djeteline umjesto trave:

1. Fiksator dušika

Kao mahunarka, djetelina radi u simbiozi s bakterijama kako bi fiksirala atmosferski dušik i učinila ga dostupnim sebi i susjednim biljkama. Zato čak i travnjaci bolje rastu kada je prisutna djetelina.

2. Manje gnojiva

Travnjak koji sadrži djetelinu treba mnogo manje gnojiva, a onaj s isključivo djetelinom ne treba ništa.

3. Otporna na sušu

Sa svojim dubokim korijenjem, djetelina će ostati zelena tijekom suše, dok 'klasični' travnjaci posmeđe.

4. Nema košnje

Travnjak s čistom djetelinom ne treba kositi, ali ako se ipak odlučite kositi, morat ćete to činiti samo 3 ili 4 puta godišnje.

5. Nema prozračivanja

Ona može rasti i rahliti zbijeno tlo, eliminirajući potrebu za prozračivanjem.

6. Bez herbicida

S djetelinom ne morate brinuti o drugim 'korovima'. Ona ih guši jer je pomalo invazivna.

7. Pokrivač tla

Odličan je pokrov tla za prehrambene usjeve.

8. Korisni oprašivači - i za životinje

Djetelina proizvodi atraktivne bijele cvjetove koji privlače korisne oprašivače poput pčela i leptira i pružaju hranu za zečeve.

9. Odbija štetočine

Travnjak bogat djetelinom može 'obeshrabriti' dosadne insekte, od kojih većina preferira travu. Neke će u potpunosti nestati na travnjaku s djetelinom.

10. Ne suncu ili u sjeni

Djetelina dobro raste i na suncu i u polusjeni.

11. Psi mogu obaviti nuždu na njoj

Djetelina ne požuti kad psi pomokre na nju.

Travnjaci su nastali kao statusni simbol u Europi

- Travnjaci nisu stabilna prirodna staništa - ističe Mike Slater, predsjednik američkog Ornitološkog kluba Baird. Nastali su kao statusni simbol u Europi.

- Samo viša klasa je mogla priuštiti traćenje dobrih usjeva u neproduktivnu travu. Nažalost, navikli smo se na travnjake, a posjedovanje plinskih kosilica, trimera za korov i puhača lišća omogućuje nam da održimo mnogo više površina nego što smo mogli kada su bili potrebni mišićna snaga i ovce da bi imali travnjake - objašnjava Mike.

Kao kompromis, Slater preporučuje sadnju autohtonog divljeg cvijeća, grmlja, drveća i djeteline na imanjima. Kad bi dovoljno ljudi to učinilo, naša bi dvorišta mogla služiti kao koridori za divlje životinje da se kreću između parkova i drugih prirodnih područja u blizini, donosi Return to Now.

- Suočavamo se s globalnim izumiranjem mnogih divljih životinjskih i biljnih vrsta... Učinimo barem nekoliko dječjih koraka i pokažimo, svojom tolerancijom na nekoliko cvjetova djeteline i maslačka, da su naš planet i druga stvorenja i biljke s kojima ga dijelimo također važni - savjetuje stručnjak.

