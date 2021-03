Mnogi, još uvijek, vrlo često pretpostavljaju da muškarci žele seks stalno. To nije istina. Mnogo je razloga zbog kojih momak možda ne bi želio imati spolni odnos s nekim, u rasponu od nezainteresiranosti za tu osobu do nezainteresiranosti za seks uopće. Evo što bi to moglo značiti.

1. Nije raspoložen

Ponekad muškarac jednostavno nije raspoložen za seks, a to zapravo nema dubljeg značenja. Možda je vaš spoj s njim te večeri bio više glup i prgav nego seksi, pa se jednostavno nije osjećao spremno. Ne mora nužno značiti da ga ne zanimate ili da ne bi želio imati spolni odnos s vama u neko drugo vrijeme.

2. Nije zainteresiran

Možda ste pokušali inicirati seks ili ste vas namjerno doveli u seksi situacije nadajući se da će se nešto dogoditi. Ako nije skužio ili vas je odbio, moguće je da ga jednostavno ne zanimate. Drugim riječima, on vas ne vidi u romantičnom ili seksualnom svjetlu i ne privlačite ga na taj način i zato ne želi imati spolni odnos s vama.

Međutim, nedostatak interesa za seks ne mora nužno značiti da on ne želi izlaziti s vama. Neki ljudi radije odvoje vrijeme i pričekaju da stvari postanu ozbiljnije prije nego što stupe u spolne odnose s nekim, a neke ljude seks jednostavno ne zanima toliko kao drugi aspekti upoznavanja novog partnera. Ako niste sigurni u vezi toga, najbolje je da ga samo pitate o tome. I to u neseksualnom okruženju.

3. Želi pričekati dok ne vidi kako će se vaša veza razvijati

Neki ljudi, uključujući i muškarce, ne žele imati spolni odnos dok veza ne dosegne određenu fazu. Primjerice, neki ljudi imaju spolne odnose samo kada je veza 'službena', a neki samo u braku. Nekad može doći do seksa kada se dogodi neka prekretnica u vašem odnosu (službenost veze) ili kada dođe do emocionalne povezanosti. Drugim riječima, neki muškarci odlučuju se za seks nakon što osjete emocionalnu povezanost ili ludu zaljubljenost.

Intimnost je važna i svi je različito definiraju. Nisu svima potrebne emocije da bi se seksali, ali za neke ljude, emocionalna intimnost često pojačava seksualnu, piše klinička seksologinja Kristie Overstreet.

4. Čeka pravo vrijeme

Ponekad ljudi imaju određenu predodžbu o tome kako žele i s kim žele doživjeti prvi seks. Ne mora značiti da dečko ne želi seks s vama, možda on samo čeka poseban trenutak. Ako među vama postoje drugi znakovi privlačnosti, ne morate se brinuti.

5. Ne shvaća da vi to želite

Ako momak nije siguran želi li njegova partnerica seks, možda će ga izbjegavati jer ne želi da dođe do neugodne situacije. On možda neće niti razmišljati o spolnom odnosu jer ne zna da ga vi želite.

6. Nije baš seksualna osoba

Neke ljude, uključujući i neke dečke, seks jednostavno ne zanima toliko. Možda je aseksualan ili se možda jednostavno ne može uzbuditi tako lako.

- Nema ništa loše u tome što smo aseksualni. Neki nikada ne osjećaju potrebu da povećaju svoju želju za seksualnom intimnošću - nedavno je za Mind Body Green rekla socijalna radnica Kryss Shane.

7. U osobnom se životu nosi s puno stresa

Stres može ubiti libido. Preopterećenost poslom i privatni problemi itekako mogu utjecati na želju, energiju ili motivaciju za seks.

8. Depresivan je

Depresija je povezana s nižim libidom, kao i antidepresivi. Ako izlazite s nekim tko je depresivan, moguće je da njihovo mentalno zdravlje utječe na zainteresiranost za seks.

9. Ima i drugih zdravstvenih problema

Bolesti srca, dijabetes i hormonalne neravnoteže mogu utjecati na spolnu želju, kao i neki lijekovi.

- Uobičajeni lijekovi poput antidepresiva, lijekova za krvni tlak, lijekova protiv bolova i antihistaminika kod nekih mogu uzrokovati nizak spolni nagon i erektilnu disfunkciju - tvrdi liječnik Will Cole.

10. Nervozan je

Možda vaš muškarac zaista želi imati spolni odnos s vama, ali je samo malo nervozan zbog toga. Moguće da ga brine hoćete li ga odbiti ili ga brine je li zaista 'dobar' u krevetu.

Ako sumnjate da je vaš muškarac nervozan zbog seksa, signalizirajte mu da vas privlači te da se ne mora brinuti o ispunjavanju nekih standarda. Pomozite mu da se opusti i zabavi.

11. Uznemiren je zbog nečega u vašoj vezi

Ako ste vi i vaš partner imali spolne odnose u prošlosti i vaš se seksualni odnos iznenada promijenio, bilo koji od gore navedenih razloga mogao bi biti razlog zašto on odjednom ne želi spavati s vama. Također je moguće da se nešto drugo promijenilo u vezi, a možda postoji i sukob koji još nije riješen, piše Mind Body Green.