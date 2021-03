Suzanne Somers, autorica knjige A New Way to Age podijelila je u podcastu Heather Dubrow's World kako bi većina ljudi pretpostavila da s godinama usporava, jer ona ima 74 godine, a suprug 84, ali to ne može biti dalje od istine.

- U ovoj fazi života većina ljudi misli da je to previše. Koliko je sati, podne? Danas sam se već poseksala tri puta - rekla je Somers u podcastu.

- Ne znam što se to događa u 4.30 ujutro, ali evo ga i jedno što si mogu tad pomisliti je 'Možemo li pričekati dok ne izađe sunce?' - ispričala je Suzanne.

Par koji je u braku od 1977. godine još uvijek ima uspješnu vezu - emotivno i seksualno.

- Bože, naša je veza uvijek bila nevjerojatna. Ali sada kada smo odgojili svoju djecu, platili im fakultete, financijski sudjelovali u vjenčanjima i pomogli im da započnu samostalni život, sad smo samo ja i Alan. Čovječe, kako se dobro zabavljamo - nastavila je.

No dok Somers ovih dana uživa u životu, to nije uvijek bilo tako. Kaže da je otpuštena iz serije 'Three's Company' jer je tražila jednaku plaću muškarcima u emisijama ABC-a piše Yahoo.

- Željeli su napraviti primjer od mene tako da se niti jedna druga ženska zvijezda na njihovoj mreži ne bi usudila tražiti da im se plaća proporcionalno s muškarcima. Ono što je u to vrijeme bilo zanimljivo je da me nije podržala niti jedna jedina žena, niti jedna organizacija poput Nacionalne organizacije za žene ili organizacije 'Žene u filmu'. Nitko. Pretpostavljam da su se svi samo bojali za svoj posao pa nisu htjeli ništa reći - objasnila je.

Ali Somers je ipak nešto dobila iz cijele te situacije, a to je da ju je pretočila u knjigu, a danas je autorica 27 knjiga i stručnjakinja na polju starenja.

- Na svaki negativan trenutak u životu gledam kao na priliku. Kad udarite u zid, nemojte odustati. Skrenite udesno ili ulijevo. Postoji još jedan smjer. Ponovo se osmislite na temelju svojih jakih strana. To sam ja učinila tijekom ovih godina - rekla je u podcastu.

Ovo nije prvi put da je Somers bila izuzetno iskrena u pogledu svog vrućeg seksualnog života. Još 2019. rekla je za Daily Mail da su ona i Hamel imali spolni odnos dva puta dnevno zahvaljujući 'seksualnom stimulansu', peptidu PT-141 na bazi melanokortina.

- Obično kažem da prespavam jedan od 'seksualnih susreta', obično onaj u 4 sata ujutro. Ali, znate, onda opet oko 8 sati sam itekako raspoložena - rekla je.

Somers je usporedila svoj seksualni nagon s mlađom osobom, rekavši da je 'nekako u tom raspoloženju', kao kad ste mladi i stalno vam je seks na pameti, a i muž isto jer je na nadomjescima hormona - podijelila je.

Iz svega što je ispričala jasno je da Sommers uživa u životu i u ovim, kasnijim godinama, a 2019. godine, kad je proslavila 73. rođendan, fotografirala se skroz gola i s velikim osmijehom.

- Evo me u 73 godini u rođendanskom odijelu!!! - napisala je uz objavljenu fotografiju.