11 stvari koje nikada ne biste trebali spremati ispod kreveta

Prostor ispod kreveta čini se kao savršeno mjesto za odlaganje stvari. Ali, prema profesionalnoj organizatorici Danici Carson, pohranjujete li tamo predmete, to mora biti pravilno izvedeno kako ih ne biste uništili. Ako živite u malom prostoru i nemate mogućnosti za pohranu, razmislite koliko stvari stavljate ispod kreveta. Evo 11 stvari koje biste stvarno trebali pohraniti negdje drugdje, prema našoj stručnjakinji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:49 Nema više svađa u krevetu: Izumili 'beskonačni pokrivač' | Video: 24sata/pixsell

Jastuci

Carson kaže da je ovo njezin predmet broj jedan koji nikada ne treba spremati ispod kreveta. Jastuci su, posebno, magnet za grinje i bakterije. A ispod kreveta pružaju savršene uvjete za rast grinja.

Foto: Dreamstime

Pisma, razglednice i važni dokumenti

Papiri su hrana za mnoge bubice, stoga nikada ne spremajte ništa što ima emocionalno ili financijsko značenje ispod kreveta. Važni dokumenti pohranjeni ispod kreveta lako se mogu i ukrasti.

- Sve što sadrži kritične ili osjetljive informacije treba sigurno pohraniti u za to predviđenu kutiju otpornu na vatru - savjetuje Carson.

Elektronika

Nikada ne smije pohranjivati ​​ispod kreveta jer prašina može uzrokovati koroziju, pregrijavanje i degradaciju senzora vaših uređaja. Prema Carson, prašina u elektronici također može predstavljati povećanu opasnost od požara.

Kožni predmeti

Prašina koja se nakuplja ispod kreveta može isušiti kožu i s vremenom joj promijeniti boju, kaže Carson. Savjetuje da se kožne cipele, jakne ili torbice nikada ne drže ispod kreveta, osim ako se ne pohranjuju u hermetički zatvorenim kutijama.

Cipele

S obzirom na prljave đonove vaših cipela, najbolje ih je izbjegavati stavljati ispod kreveta i umjesto toga im omogućiti da imaju dovoljno zraka da se provjetre. Mogle bi imati lošiji miris i raznijeti više bakterija po cijelom domu, posebno ako imate tepih, naglašava Carson. Ako ih morate pohraniti ispod kreveta, prvo ih treba očistiti, pustiti da se temeljito osuše na zraku, a zatim ih staviti u hermetički zatvorene posude.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Opasne kemikalije

Otrovni ili opasni materijali poput starih limenki boje ili sredstava za čišćenje nikada se ne smiju pohranjivati ​​ispod kreveta. Posude mogu propuštati i ispuštati pare, a ti su materijali obično lako zapaljivi.

Plišane igračke

Baš kao i jastuci, plišane životinje su magneti za prašinu i grinje te se nikada ne smiju pohranjivati ​​ispod kreveta. Također, bakterije uspijevaju u uvjetima ispod kreveta.

Kartonske kutije

Spremanje kartonskih kutija ispod kreveta, posebno nakon selidbe, primamljivo je i čini se korisnim. Ali kartonske kutije za cipele, poklon kutije, pa čak i debele papirnate vrećice za kupovinu hrana su za insekte i kukce

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prljava ili nabacana odjeća

Prljavo rublje nikada ne treba bacati ispod kreveta kao niti hrpe odjeće koje vam trenutno ne trebaju. Ako želite spremiti odjeću, ona mora biti čista i u hermetički zatvorenim plastičnim posudama. Druga mogućnost za pohranu odjeće su vakuumski zatvorene vrećice. One se tako dobro komprimiraju da možete pohraniti cijelu sezonsku odjeću u samo nekoliko vrećica.

Prazni koferi

Ovo je iznimka. Nije da se ne smije, no zašto držati ​​prazne kofere ispod kreveta? Iskoristite ih za pohranu odjeće izvan sezone. Koferi, posebno oni s tvrdim stranicama, izvrsno su mjesto za pohranu sezonskih ukrasa, vijenaca, papira za zamatanje i posteljine ili pak skijaške opreme ili opreme za plažu.

Hrana

Čak i ako kupujete na veliko, a hrana nije kvarljiva, ne pripada ispod kreveta. Hrana, čak i u hermetički zatvorenim posudama, privlači insekte i glodavce. Osim toga, budući da nije prikladno pristupiti stvarima pohranjenim ispod kreveta, hrana pripada u smočnicu.