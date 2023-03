Preumorni ste, predosadno vam je ili ste prezaposleni za seks? Vratite strast uz ove savjete

Britanska stručnjakinja za seks i odnose Tracey Cox otkriva nekoliko zanimljivih načina kako ubrzati stvari u krevetu, i brzo završiti. Svi prolaze kroz periode kada se ne mogu suočiti sa seksom i zato Tracey nudi savjete kako se brzo napaliti kada se osjećate lijeno.

Ne moraju sve akcije biti maratoni - osjećaj da bi seks trebao trajati određeno vrijeme je ono što sprječava mnoge parove da ga imaju. Ali što ako bi seks mogao trajati samo nekoliko minuta... s partnerom potpuno zadovoljnim na kraju?

Oraspoložite se

1. 'Zakuhajte'

Što je više napaljen prije nego što ga uopće dotaknete, to će brže doživjeti orgazam. Ovo ne zahtijeva mnogo truda s vaše strane - pošaljite mu poruku u kojoj ćete mu reći što planirate raditi te noći. Neka bude jednostavno poput 'želim te u sebi večeras...'. Povećajte ulog slanjem seksi fotografije. Ne mora biti eksplicitna, nagovještaj dekoltea, umjetnička snimka bočne strane vaše noge i obline stražnjice... Zbog toga će cijeli dan razmišljati o seksu. Dok ga dotaknete, on će već biti spreman da krene.

2. Napalite ga u javnosti

Ako ste vani na večeri, odaberite restoran koji ima dugačke stolnjake i opustite se ispod stola, po mogućnosti dok konobar prima vašu narudžbu.

3. Seksi ga njuškajte na putu kući

Zaustavite se na ulici i uputite mu brz, seksi poljubac.

4. Obujte štikle

Uklonite svoje gaćice, zamijenite grudnjak za push-up, obujte štikle i posao je gotov. Potrebno je minimalno truda da dodate potpetice prije seksa, ali izgleda će da ste se stvarno potrudili. Igrajte se njegovim očima - muškarci su vrlo vizualni.

5. Ne tražite seks, samo ga uzmite

Preskočite ljupkost, zgrabite ga čim uđe, otvorite mu patentni zatvarač, razgolitite ga, a zatim mu pružite oralni seks. Od početka do kraja - bit će gotovo za tri minute.

6. Gledajte porniće s njim

Mozgovi muškaraca naučeni su na brzi orgazam gledajući pornografiju - to proizlazi iz brige da će ih netko uhvatiti. Budući da se mnoge žene osjećaju ugroženo kad on to gleda, još je veće zadovoljstvo ako to gledate s njim. Neke žene pogrešno pretpostavljaju da to što on gleda porniće znači da želi ženu koju gleda više nego nju. Pogrešno - nedavna istraživanja pokazuju da je za većinu muškaraca pornografija jednostavno zabava. Kliknut će na bilo što i uživati u tome, pola vremena čak i ne registrirajući kako osoba na ekranu izgleda. Čin je ono što ga obično zanima, a ne osoba.

7. Stenjite

Tako jednostavan čin sa snažnim sposobnostima uzbuđivanja. Stenjanje je nešto što nestaje u dugotrajnim vezama - smanjuje se što se više navikavamo jedno na drugo. Stenjanje povezujemo sa seksom koji je požudan i erotičan. Kada ga čujete od dugogodišnjeg partnera, to je dobrodošao podsjetnik da ipak još uvijek misle da ste seksi.

8. Govorite prljavo

Ne mora biti grubo ili vulgarno. Najbolja vrsta prljavog govora samo opisuje ono što se događa. 'Izgledaš tako dobro kad to radiš' ili 'jezik ti je nevjerojatan'...

9. Koristite dvostruku stimulaciju

Ako mu dajete oralni seks, posegnite i igrajte se s njegovim bradavicama. Grizite ga za vrat. Snažno ga uhvatite za stražnjicu tijekom seksa. Igrajte se s njegovim testisima. Uvedite stimulaciju nove žarišne točke i zaštitit ćete se od desenzibilizacije koja se događa ako predugo provodite vrijeme na jednom mjestu.

10. Dodirujte se

Igrajte se svojim grudima. Gladite se između nogu. Stavite njegove prste u usta i sišite ih. Održavajte kontakt očima. Da, to je pornografija - ali to je na neki način bit.

11. Koristite gel za uzbuđenje

Ovo su gelovi dizajnirani za pojačavanje osjeta, prožeti su sastojcima koji stvaraju poseban osjećaj oko klitorisa, usana ili penisa.

12. Zauzmite poziciju

Odaberite položaj za snošaj koji dopušta duboku penetraciju i brzo nabijanje - oboje će vjerojatno dovesti do bržeg vrhunca. Ako ste godinama bili u istom položaju, promjena položaja će vas osnažiti i opet smanjiti desenzibilizaciju. Postoje dokazi da muškarci brže doživljavaju orgazam kada imaju seks u doggy stilu.

13. Neka te gleda

Muškarci su prirodni voajeri pa birajte položaje u kojima može vidjeti vaše grudi kako poskakuju gore-dolje, i raširite noge...

14. Idite čvršće, jače, brže

Ako imate snošaj, podignite bokove kako biste susreli njegove, trljajte se o njegovu zdjelicu, zamolite ga da ide brže, dublje, jače.

15. Dodajte prste

Ako je na rubu orgazma, ali se čini da je zapeo u fazi 'samo što nije', dodajte malo analne stimulacije. Možda ga prvo upozorite ako niste sigurni da će mu se svidjeti. Nanesite malo lubrikanta i malim prstom se poigrajte oko ulaza u anus ili ga umetnite do kraja. Ne samo da pobuđuje različite živčane završetke - a ima ih mnogo unutar anusa - sam zabranjeni element će ga gurnuti preko ruba. Ako mu se ovo sviđa, sljedeći put pokušajte koristiti masažer prostate. Ovo su igračke dizajnirane posebno za masažu ove točke. Poklonici tvrde da su orgazmi prostate najintenzivniji koje možete doživjeti i da se događaju brzo.

16. On/vi ne uživate u analnoj igri?

Pokušajte mu pritisnuti perineum - djelić između skrotuma i anusa. Ovisno o položaju u kojem se nalazite, čvrsto pritisnite to područje palcem ili držite svoju ruku u obliku slova 'L' i čvrsto ju gurnite između njegovih nogu. Time se neizravno masira prostata.

17. Koristite vibrator na sebi

Umjesto da se lišite orgazma, doživite pravi tako da mu date svoj vibrator i dopustite mu da vas dovede do vrhunca.

18. Samo lezite i gledajte

Želite ultimativni seks bez napora? Recite mu da vas izluđuje gledajući ga kako uživa, a zatim se opustite i pustite ga da radi sav posao, donosi Daily Mail.

