12 poznatih mama koje rado pokazuju sve strane majčinstva

Nedavno je na meti kritika fanova našla jedna od najpoznatijih svjetskih influencerica Khloe Kardashian, kad je odlučila za fotografije svoje šestomjesečne kćerkice True koristiti aplikaciju koja djetetu malo 'popegla' lice. Mnogim se njenim pratiteljima na Instagramu to nije svidjelo, pa su komentirali kako daleko neke poznate mame idu u tome da sebe ali i svoju djecu prikažu u savršenom svijetlu.

Srećom, ima i mama iz svijeta filma ili mode koje su odlučile da nema potrebe da na društvenim mrežama uljepšavaju stvarnost, pogotovo kad se ta stvarnost odnosi na majčinstvo. Te se slavne mame ne libe pokazati da su ponekad umorne, bezvoljne, zatrpane dječjom hranom i bez make upa, a može se vidjeti i njihove neretuširane fotografije na kojima se npr. izdajaju.

Zvijezda serije Doktor House ima dvoje djece; sina Otis Alexandera i kćerku Daisy Josephine.

Na Instagramu je pokazala kako uglavnom izgleda nakon dana provedenog s njima, a kraj fotke je napisala:

- Ova se frizura zove 'Neka ti dijete ostane živo', a proizvodi koji su za nju potrebni su: znoj, sir, krema za pelenski osip, sažvakana bojica, šmrklji i entuzijastičan duh panike.

Jessica ima troje djece, kćerke od 11 i 8 godina i dvogodišnjeg sina.

Prvi put shvatiš da si majka kad ti postane jasno da se više nikad u životu nećeš dobro naspavati, napisala je Alba.

Hilary je lani rodila svoje drugo dijete.

Na Instagram je stavila video koji prikazuje prve minute njene kćerkice; bez uljepšavanja i glamura.

Alyssa ima dvoje djece, Milo ima 8, a Elizabella 5 godina.

Glumica je 2009. imala spontani o kojem je javno progovorila, a kasnije je objavila i detalje o postporođajnoj depresiji s kojom se borila nakon rođenja sina.

Kako izlazim na kraj s poslom i troje djece? Ovako. napisala je Reese.

How do I do it all- with 3 kids & a full time job? This is how. Me & every other mom. #Naptime (photo @mrsbymrs ) pic.twitter.com/0MHEswANWL