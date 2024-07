12 promjena zbog kojih će vaš dom postati divna oaza sreće

Unesite prirodu u interijer

Studije su pokazale da priroda umiruje našu psihu, pa je jedan od načina da se osjećate sretnije u svoj prostor unijeti biljke ili cvijeće.

- Unošenje prirode u svoj dom definitivno ima snažne psihološke učinke. Mirni ljiljani ili spatifilum su jedan od mojih favorita jer se lako održavaju i dobro održavaju u uvjetima slabog osvjetljenja - kaže dizajnerica interijera Rebecca West, također trenerica dizajnerske psihologije.

Strunjaci predlažu i izbjegavanje šiljastih biljaka.

- Udobnost povezujemo s zavojitim oblicima, a ne šiljastim, što nas čini opreznijima i više budnim. Čak i ako namještaj od prirodnog drva u vašem domu spajate sa zelenim priborom ili zidnom bojom, možete unijeti taj vanjski osjećaj u interijera - kaže ona. Biljke imaju dodatnu korist jer pomažu osvježiti zrak u sobi, čineći vas zdravijima, prema istraživanjima.

Učinite svoj prostor - društvenijim

Ljudi su društvena bića, tako da bi i vaš dom trebao biti mjesto gdje se osjećate ugodno kad pozovete prijatelja. Razmislite o kupnji predmeta za dom koji će doprinijeti okupljanju društva: roštilj, vatra za ogrjev ili ozabavne igre. Osim toga, pobrinite se da su prostorije ili terasa uređeni za druženje.

- Ako želite da vaša dnevna soba bude spremna, onda je uredite tako da se usredotočite na razgovor, a ne na divovsku televiziju - kaže West. Ekstroverti će možda više voljeti izležavati se na kauču, a introverti na svojoj stolici odnosno fotelji, tako da biste im trebali dati više mogućnosti. Svakako namjestite raspored sjedenja tako da ljudi sjede jedni nasuprot drugih kako bi razgovarali.

Dobro iskoristite svjetlost

Psiholozi su odavno zaključili da svjetlost utječe na naše emocije. Dakle, kad birate kakvu ćete rasvjetu postaviti u vaš dom, razmislite o tome koje osjećaje pokušavate izazvati u prostoru. Toplo svjetlo bolje je za vrijeme druženja i opuštanja, gdje je plava i hladnija svjetlost bolja kada pokušavate obaviti stvarno analitički zadatak. Tako bi hladno svjetlo moglo biti bolje za kućni ured, ali toplo u dnevnim sobama i blagovaonicama. Kad ljudi večeraju obično stavljaju svijeće na stol - one bacaju toplo svjetlo, a to je u skladu s modernim istraživanjima

U toku dana otvorite zavjese i održavajte prozore čistima kako bi svjetlo ušlo. Prirodna svjetlost je sjajna za naše raspoloženje. Izgjegavajte jedino ako imate puno sjajnih površina od kojih će se to svjetlo odbijati, pa vam stvarati stres.

Neka sve bude čisto

Čist dom može donosi i fizičke i mentalne dobrobiti - manje stvari i detalja po policama znači manje stvari na kojima se može nakupljati prašina i prljavština, a vjerojatnije je da ćete ga održavati čistim jer neće stalno biti tako prljav.

- Što je manje nereda u vašem domu, lakše ćete obavljati osnovne poslove čišćenja, što, budimo iskreni, iskreno veselje gotovo u nikome - kaže Kondo. Umjesto toga, vrijeme koje štedite možete iskoristiti za obavljanje drugih stvari u kojima uživate više. Ali ponekad, jedno dobro čišćenje zapravo vam može pomoći da se osjećate manje stresno i tjeskobno, pokazalo je britansko istraživanje.

- Ako se osjećate nelagodno i prenapučeno, odvojite trenutak da uredite kuhinju ili krevet - to zaista može smiriti vaše živce i donijeti vam više koncentracije - kaže West.

Neka nered bude minimalan

Hrpa računa, toranj knjiga u kutu i hrpa veša u kupaonici. Ako vam to zvuči kao dom, niste sami. Prvi je korak istinski sretan u svom prostoru da shvatite što trebate zadržati - a što baciti.

- Zatrpana prostorija umorit će vaš mozak - kaže profesionalna organizatorica Marie Kondo, autorica metode KonMari. Vjerujem da samo u pospremljenoj sobi, koja omogućuje slobodan um, možete doista usmjeriti svoju pažnju i svoju energiju na stvari iz vašeg života koji vas sprječavaju da postignete svoju istinsku sreću. Prema psihologiji dizajna Sally Augustin, snažni mentalni učinci nereda imaju korijene u našoj evoluciji.

Prikažite smislene detalje

Rješavanje "stvari" ne znači da biste trebali živjeti u potpuno čistom okruženju, pogotovo ako to izaziva osjećaj da ste u tom prostoru stranac. Kondova metoda koristi test da li taj predmet pali iskru u vašem srcu.

- Kad odlučite da nešto što trebate zadržati na temelju onoga što izaziva radost, uspostavljate i ponovno potvrđujete sebi ono što vam je najvažnije - kaže ona. Dizajnerica Augustin predlaže četiri ili pet slika u sobi i nekoliko predmeta na površini, ovisno o veličini. Kondo kaže je bacanje suvišnog učenje kako se riješiti mentalne i fizičke prtljage.

Pokažite svoju osobnost

Kada odlučite kako bi neka prostorija odnosno soba trebala izgledati, možda ćete upasti u zamku uređenja po nekom novom trendu. Ali dr. Augustin kaže da je najvažnije da interijer bude u skladu s vašom osobnošću ključno za osjećaj sreće u svom prostoru.

Kutak za mir

Pronalaženje "svetišta" u vašem domu daje vašem umu mjesto gdje se možete odmoriti i obnoviti, pomažući vam da se osjećate više povezani sa sobom i samim time smireniji. To ne mora biti cijela soba ili prostorija, to - to može biti kut za čitanje, pletenje ili neki "zanat", ili čak "kućni spa" u vašoj kupaonici. Stručnjaci predlažu svijetle, ali prigušene boje poput kadulje, meke teksture poput flanela, toplo svjetlo i zakrivljene linije kako predmeta tako i uzoraka, umjesto ravnih linija.

Spavaću sobu obavezno odvojite

Jedna od stvari zbog koje ćete se osjećati opuštenije je odmaknuti bilo kakve podsjetnike na obaveze - od spavaće sobe.

- Ako imate kućni ured u svojoj spavaćoj sobi, bilo bi sjajno da je prostorija raspoređena, tako da kad zapravo legnete ne vidite svoj stol i gomilu papira - kaže Augustin. U idealnom slučaju, spavaća soba treba biti zaseban prostor da biste sve držali u redu.

- Ne možete li urediti cijeli svoj dom, pokušajte imati barem jednu sobu, poput glavne spavaće sobe, koja vam daje mir i predah od svega toga - kaže West. Zatamnjene zavjese također mogu osigurati da je soba dovoljno tamna za dobar san. Ujutro valja pospremiti svoj krevet.

Pronađite praktična rješenja za pohranu

- Jednostavne metode skladištenja su najbolje jer ih je najlakše održavati - kaže Kondo, koji preferira kutije za cipele. Mogućnost da vidite sve što imate sprečava vas da kupujete nove stvari koje vam zapravo nisu potrebne. Ako je sve jednostavno i lako mu je pristupiti, to postaje ne samo rutina, već i zdrava navika, dodaje Kondo.

Odaberite boje za bolje raspoloženje

Boja zida može utjecati na vaše raspoloženje, pa je možda vrijeme za novi premaz. Psihologija boja je cijelo polje posvećeno razumijevanju nijansi koje na nas utječu, no mirniji smo i pozitivnijeg raspoloženja u bojama koje nisu previše zasićene, ali relativno svijetle poput zelene kadulje, a više se okupljamo oko boja koje su više zasićene i manje svijetle, poput prave zelene.

Koristite snagu mirisa

Studije su pokazale da miris ima psihološke učinke, zato koristite ulja ili svijeće kako biste potaknuli dobre osjećaje u vašem domu.

- Istraživači su otkrili da lavanda pomaže ljudima da zaspu, što može biti dobro za spavaću sobu, a limun može dobro djelovati kad radite kognitivne poslove - kaže Augustin. Cvjetni mirisi izazivaju i pozitivne emocije. Ali nemojte da se prejako osjeti - mirisi će i dalje djelovati čak i nakon što se vaš nos navikne na njih.

Ispunite dom dobrim uspomenama

Neka sve u vašoj kući potakne pozitivna sjećanja na stvari i ljude koje volite.

- Svaki put kada pogledate sliku vas i vaših prijatelja u Parizu ili vidite sliku koju ste napravili, a ispala je bolje nego što ste očekivali, to vam pomaže da zadržite perspektivu i poveže vas s onim što je dobro i lijepo u vašem životu - kaže West. S druge strane, počistite stvari koje vas podsjećaju na neka negativna iskustva i bacaju vas u depresiju. Plišanac od bivšeg dečka ili komad namještaja koji ste naslijedili, ali zapravo nikada niste voljeli, mogu vas držati zaglavljenima u prošlosti, dodaje.