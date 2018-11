13 kvaliteta jakih žena kojima muškarci teško mogu odoljeti

Samopoštovanje je jedan od glavnih elemenata zdravog odnosa, putovanja prema cilju i postignuća u životu. Osim toga, unutarnja snaga i samopoštovanje neodoljivi su na svakoj ženi.

To su privlačne osobine koje muškarcu mogu ukazati kako će u vezi sa takvom ženom doći do pozitivnih promjena koje će utjecati i na njega samoga.

13 karakteristika jakih žena koje su dečkima neodoljive:

1. One znaju da ne moraju biti savršene u svemu

Nisu opterećene time da imaju veliku karijeru ili nevjerojatnu obitelj, odnosno ne povezuju to s uspjehom ili neuspjehom u životu. Jake žene znaju da ne mogu biti uspješne i savršene baš u svemu, znaju da će ih na životnom putu čekati i uspjesi i padovi.

One znaju da su savršene takve kakve jesu.

Foto: Dreamstime

2. One ne izgledaju 'jeftino'

One neće kupovati stvari samo zato što su na velikim sniženjima i gomilati ih kod kuće, već će radije izabrati nekoliko kvalitetnih komada. Umjesto deset jeftinih, prije će kupiti jedan visoko kvalitetan proizvod, komad odjeće, obuće ili kozmetike.

One znaju da će ta jedna stvar trajati dulje od ovih deset. Osim toga, na svoju kožu ne žele stavljati sve i svašta jer to može utjecati na zdravlje, a ono je ipak najvažnije.

3. One imaju zdrav odnos sa svojim tijelom

Jedna je stvar voljeti i prihvatiti svoje tijelo, a sasvim druga donositi dobre odluke za njega. Ljudi znaju opravdavati zanemarivanje tijela, pa tako i zdravlja, riječima: 'Ja nisam samo moje tijelo'.

Ali, istina je da je tijelo dio čovjeka, ono je sa nama od početka do kraja i, na kraju krajeva, predstavlja nas svijetu u kojem živimo. Jaka žena neće pokleknuti svaki put brzoj hrani i nezdravim grickalicama pa onda suludo pokušavati skinuti višak kilograma.

Neće zlostavljati svoje tijelo rigoroznim dijetama i bjesomučnim vježbanjem, već će paziti što jede. Ona će paziti koliko je aktivna. Voditi će brigu o ravnoteži između zdravlja uma i tijela, prenosi Bright Side.

Foto: Dreamstime

4. Ne dopuštaju da im godine određuju kvalitetu života

One znaju da žive upravo sada i neće se odreći svoje udobnosti zbog nečega u budućnosti do čega možda nikada ne dođe. Iako, recimo, vole djecu i brinu dobro o njima, neće se žrtvovati do te mjere da posve zanemare svoje potrebe i želje.

One poštuju starije, ali poštuju i sebe. One su svjesne da nitko, pa tako niti one, ne zna što mu budućnost nosi i zato radije biraju živjeti kvalitetno sada.

5. One vole vježbati i cijene prednosti toga

Endorfin, hormon sreće i radosti, proizvodi se pojačano u našem mozgu dok vježbamo, i jake žene to znaju. Iako je teško početi, redovito vježbanje donosi samo blagodati, i tijelu i umu. Potrebno je samo 21 dan da vježbanje postane navika i prestane biti opterećenje.

Foto: Dreamstime

6. One su iskrene o svojim manama

One znaju da baš nitko na ovom svijetu nije savršen, pa tako ni one. Znaju da je suočavanje sa vlastitim nedostacima važno i zdravo za psihu te da mane čovjeka ne čine manje vrijednim od nekog drugoga.

Na kraju krajeva, i mane su ono što nas čini ljudskim bićima. Prihvaćanje toga može biti oslobađajuće i prvi korak prema tome da vas nedostaci ne sprječavaju u dobrim i kvalitetnim odnosima.

7. Vješte su, talentirane i ponosne na to

One se ne osjećaju ranjivima zbog izloženosti masi informacija sa društvenih mreža, informacija koje druge ljude prikazuju jako uspješnima i sretnima u životu.

One ne misle da su postignuća drugih ljudi bolja od njihovih, ponosne su na ono što su postigle. Svjesne su da su društvene mreže samo fasada iz koje se mnogi ljudi kriju, dok svoj život prikazuju idiličnim, a zapravo su često nesigurni i nesretni.

Odvojite malo vremena i na papir popišite sve svoje vještine i talente, sve ono u čemu ste dobri. Nemojte biti previše kritični prema sebi.

Foto: Dreamstime

8. One ne puštaju u svoj život ljude koji im se ne sviđaju

Ljude s kojima radimo ne biramo, kao ni one s kojima se školujemo. No slobodno vrijeme je samo naše i jake žene su toga itekako svjesne.

One neće gubiti vrijeme i energiju na ljude koji im se ne sviđaju, u čijem društvu se osjećaju loše ili one koji nisu dovoljno emotivni za njih.

One znaju važnost toga da se pojedincima bez zadrške mora reći 'Ne' i napravit će to bez puno dvojbe. To je pokazatelj mentalne zrelosti, sigurnosti u sebe i stavljanja sebe na prvo mjesto.

9. One preuzimaju odgovornost za svoje zdravlje

Nakon što navršite 18 godina nitko se više nije dužan brinuti za vas, i što prije to shvatite, to bolje. Jake žene su toga itekako svjesne i neće, recimo, zaobilaziti zubara ili liječnika zbog straha.

One znaju da su to ljudi koji su tu da im pomognu. Također, jake žene osluškuju svoje tijelo i ne ignoriraju probleme već ih rješavaju na vrijeme, prije nego bude prekasno.

Foto: Thinkstock

10. One se ne prisiljavaju raditi ono što im se ne sviđa

One neće, recimo, piti alkohol na zabavi samo zato što to rade svi drugi ili ostati s nekime u vezi samo zato što ga njezina obitelj obožava. One imaju svoje stavove i jako dobro znaju što u životu žele, a što ne.

Saslušat će savjet prijatelja, ali neće ga nužno i poslušati, učinit će nešto onako kako one misle da je najbolje. Odluke donose na temelju vlastitih prioriteta i osjećaja.

One žele do cilja doći samostalno, jer im to stvara veći osjećaj zadovoljstva. Ne žele da im drugi ljudi kroje život.

11. One poštuju vrijeme, i svoje i tuđe

Kasniti na dogovor nekima se može činiti pomodnim, ali to je zapravo nepoštivanje tuđeg vremena, a toga su jake žene itekako svjesne.

One cijene vrijeme, i svoje i tuđe, znaju da kada jednom prođe - više se neće vratiti. Svojim vremenom treba upravljati mudro, a tada možemo postići velike i sjajne stvari i imati bolji osjećaj kontrole nad onime što nam se događa.

Foto: SYSTEM

12. One odvoje vrijeme kako bi se odmorile

Punjenje baterija izuzetno je važno za tjelesno i duševno zdravlje i zato bi svatko trebao pronaći vrijeme samo za sebe i prijeko potreban odmor.

Spavati dobro, raditi stvari u kojima uživate i odvojiti malo vremena u danu za sebe pozitivno će se odraziti i na tijelo i psihu. Osim toga, ako se ne osjećate dobro, teško će vam biti napraviti neke stvari kako treba.

13. One prepoznaju manipulaciju i izbjegavaju je

Nemojte dopustiti da drugi manipuliraju vama i da se zbog njih osjećate loše. Jake žene neće dopustiti baš nikome, koliko god im blizak bio, da im nameće osjećaj krivnje ili da se zbog njega osjećaju kao žrtve, da se osjećaju nesretno.

Život je previše kratak za to.