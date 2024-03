13 najboljih uskrsnih recepata za slana jela: Pripremite šunku u kruhu ili ukusna jaja s hrenom

Uskrsni specijaliteti razlikuju se od regije do regije. Na Veliki petak jedu se posna i nemrsna jela. U Dalmaciji i Primorju to su morske ribe i plodovi mora, u kontinentalnim krajevima riječna riba i nemasni grah, a u Slavoniji je karakterističan fiš paprikaš. Za Uskrs obožavamo kuhanu šunku, obojena jaja, mladi luk, rotkvice i francusku salatu. Posebno se veselimo uskršnjem doručku na kojem se okuplja cijela obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Imanje obitelji Salaj za Uskrs

Pokretanje videa... 00:53 Grabovnica: Imanje obitelji Salaj ponovno u blagdanskom ruhu, ovoga puta sa Uskršnjim motivima | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

Tradicionalni svečani doručak sprema se dan ranije, na Veliku subotu, a zatim se hrana u nedjelju ujutro nosi na blagoslov. Običaji vezani za Uskrs u našim krajevima su isprepleteni s pučkim vjerovanjima i običajima koji su postojali prije Crkve. Ukrašena i obojena jaja simbol su novog života, plodnosti i buđenja proljeća. Sa ostalim namirnicama stavljamo ih u košaru i prekrivamo ukrasnim stolnjakom. Prije su se jaja bojala prirodnim bojama koje bi se dobivale od kora luka te cikle ili peršina. Običaj je bio da se jaja poklanjaju obitelji, prijateljima, a dečki su ih poklanjali djevojkama kako bi im izjavili ljubav. Dimljena šunka najčešće se kuha, a tradicionalno se peče u kruhu. Odlično se slaže s kuhanim jajima i hrenom. Mnogi Uskrs ne mogu zamisliti bez finog pečenja, a delikatesa je pečena mlada janjetina. Donosimo vam najbolje slane tradicionalne, ali i modernije recepte za najbogatiji uskršnji stol.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Janjetina s ružmarinom i češnjakom

SASTOJCI: janjeći but, 8 režnjeva češnjaka, pola šalice gorušice, pola šalice maslinova ulja, 2 žlice bijelog vina, 2 žlice ružmarina, 2 žlice limunova soka

Foto: 123RF

Priprema: Janjeći but (prerezan na dva jednaka djela otvoriti kao knjigu) na razrezanoj strani, uz pomoć malog nožića napraviti ureze od 1 cm po cijeloj površini. Četiri režnja češnjaka narezati na tanke listiće i ugurati ih u ureze u mesu. Preostala četiri režnja češnjaka zajedno s gorušicom, maslinovim uljem, vinom, ružmarinom i limunovim sokom usitniti u blenderu do guste jednolične smjese. Polovicom dobivene smjese premazati meso i staviti ga u staklenu posudu za pečenje tako da začinjena strana bude okrenuta prema dolje. Ostatkom marinade premazati gornji dio mesa. Prekriti prozirnom folijom i marinirati preko noći u hladnjaku. Izvaditi iz hladnjaka i ostaviti na sobnoj temperaturi dva sata. Rešetku roštilja premazati uljem i pripremiti vatru, odnosno zagrijati roštilj. Janjetinu obilno posipati soli i paprom s obje strane i peći na roštilju do željene jačine, oko 17 minuta sa svake strane za slabije pečeno. Pečeno meso ostaviti na dasci 10 do 20 minuta da odmori a zatim narezati na tanke kriške.

Punjena jaja s hrenom

SASTOJCI: 6 jaja, 60 g maslaca, 2 žlice majoneze, 1-2 žlice hrena, pola žlice soka od limuna, sol, papar, vlasac, mladi luk

Foto: DREAMSTIME

Priprema: Jaja kuhajte u posoljenoj vodi 8 minuta, ohladite i ogulite. Prerežite na pola. Izvadite žumanjak i protisnite kroz cjedilo. Dodajte na sobnoj temperaturi omekšali maslac, hren, majonezu, sok limuna, sol i papar. Sve zajedno pjenjačom umutite u kremastu smjesu. Stavite je na 10 minuta u hladnjak, potom u vrećicu za ukrašavanje, napunite polovice jaja. Malo smjese ostavite za serviranje. Ukrasite mladim lukom i vlascem.

Rolice sa špinatom i sirom

SASTOJCI: 275 g svježeg lisnatog tijesta, 500 g smrznutog špinata, 200 g svježeg kravljeg sira, 20 g sira ribanca, 1 jaje, sol

Foto: DREAMSTIME

Priprema: Smrznuti špinat može biti sjeckan ili cijelih listova. Ako imate listove, svakako ih nasjeckajte. Špinat dobro ocijedite, dodajte mu svježi kravlji sir, posolite i promiješajte. Lagano umiješajte snijeg od bjelanjka. Raširite tijesto, nanesite nadjev, zarolajte, oštrim nožem narežite na komade dužine 2 do 3 cm. Poslažite u lim za pečenje na koji te prethodno stavili papir za pečenje, premažite žumanjkom koji ste razmutili s malo vode, pospite ribancem i pecite 10 do 15 minuta u unaprijed zagrijanoj pećnici na 210 °C.

Tradicionalno bojenje jaja u ljuskama luka

SASTOJCI: jaja, ljuske luka (skupite što više, oko pola vrećice), stare (ali čiste) najlonke, listovi djeteline, maslačka, peršina, jagoda..., lonac, malo ulja i blazinica, ocat, sol

Foto: DREAMSTIME

Priprema: Izrežite ženske najlon čarape po dužini i na komade 10x10 cm. Na ljusku jajeta stavite list biljke i raširite ga. Najlonkom pažljivo pritisnite biljku na jaje, obavijte ga te na kraju zavežite gumicom pazeći da vam se biljka ne zgužva. U lonac stavite pola sakupljenih ljuski luka, stavite jaja u posudu i prekrijte ih preostalima. Neka lukovina bude ispod i iznad jaja. Prelijete hladnom vodom, dodajte sol kako jaja ne bi popucala te ocat i kuhajte na slaboj vatri oko pola sata. Nakon toga ostavite da se ohladi u toj tekućini, najbolje preko noći. Nakon što su se ohladila izvadite ih iz najlonki i obrišite. Stavite malo ulja na blazinicu i premažite za sjaj.

Najbolja klasična francuska salata

SASTOJCI: 300 g graška, 400 g krumpira, 300 g mrkve, 250 g kiselih krastavaca, 4 jaja, 450 g majoneze, 1 žlica senfa, sol, papar, sok od jednog limuna, 100 g milerama

Foto: DREAMSTIME

Priprema: Krumpir u kori stavite kuhati u hladnu vodu. Kad je skuhan ogulite ga i ostavite da se ohladi. Posebno skuhajte grašak, procijedite ga i prelijte hladnom vodom da sačuva zelenu boju i stavite da se ohladi. Nikako nemojte koristiti grašak iz konzerve već smrznuti. Mrkvu također posebno skuhajte, ocijedite je i prelijte hladnom vodom te ostavite da se ohladi. Skuhajte jaja i ogulite ih nakon kuhanja. Dok se namirnice hlade, nasjeckajte kisele krastavce i ostale namirnice osim graška. Pazite da sve približno bude jednake količine. Nasjeckane namirnice dobro izmiješajte, posolite i poparite te sve povežite majonezom u koju ste dodali žlicu senfa, sok od limuna i mileram. Dobro je ohladite.

Šunka u kruhu

SASTOJCI: 2 kg kuhane šunke, 1 kg glatkog brašna, 1 vrećica suhog kvasca, 2 žličice soli, 2 žličice suncokretovog ulja, 3 dl vode

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Priprema: Razmrvite kocku svježeg kvasca. Umiješajte mu nekoliko žlica brašna, nekoliko žlica mlake vode, pokrijte ga čistom krpom i ostavite da se diže oko 15 minuta. Uspite više pola kilograma glatkog brašna. U udubinu koju ste napravili na sredini izlijte kvasac, dodajte dvije-tri žličice soli, izlijte jednu, dvije žlice ulja, malo mlake vode i izmiješajte. Postupno dodajte ostalu količinu brašna i onoliko vode koliko je potrebno. Kuhačom umijesite tijesto. Pokrijte i ostavite da se udvostruči. Pripremite lim za pečenje i obložite ga aluminijskom folijom. Premažite foliju uljem. Nakon što se udvostručilo, tijesto premijesite i prebacite na premazanu foliju. Razvaljajte po cijeloj dužini i širini lima ta na njega položite nauljenu šunku. Pokrijte folijom i pecite na 200 stupnjeva onoliko sati koliko teži. Onu od jednog kilograma jedan sat, od dva kilograma dva sata itd. Zadnjih 20-30 minuta maknite foliju.

Dalmatinska pašticada

SASTOJCI: 900 g goveđeg frikandoa, 400 g korjenastog povrća, 50 g pancete, 1 mrkva, 1 komad celera, 3 manje glavice luka, 3 veća češnja češnjaka, 60 g paste od rajčice, 2 dl crnog vina ili prošeka, goveđi temeljac ili voda, 3 lista lovora, 6 suhih šljiva namakanih u vodi 10-ak minuta. sol, papar

Foto: PIXSELL

Priprema: Meso se prvo marinira u crvenom vinu, povrću i začinima. Mrkvu, korijen celera i pancetu za špikanje narežite na štapiće. Meso očistite, nožem napravite nekoliko rupa pa našpikajte pancetom, mrkvom, celerom i češnjakom. Korjenasto povrće narežite pa ga stavite u veliku posudu i dodajte sjeckani luk, češnjak, klinčiće, papar u zrnu i lovor. Na to stavite meso pa prelijte octom i vodom. Ostavite najmanje osam sati u hladnjaku da se marinira uz okretanje svakih nekoliko sati. Nakon što odstoji dovoljno dugo, meso izvadite iz marinade, osušite i posolite i pecite u dubokoj tavi kako bi se stvorila bogata korica. Izvadite ga na stranu i u istom loncu pržite luk i češnjak te nasjeckano povrće za juhu. Dodajte pastu od rajčice pa podlijte s malo temeljca svaki put kada se povrće počne lijepiti za tavu. Meso vratite u posudu, promiješajte, podlijte prošekom i temeljcem. Kuhajte 2-3 sata. Propasirajte umak, meso narežite i vratite u umak da se kuha još 15-20 minuta. Poslužite s domaćim njokima ili tjesteninom.

Muffini od jaja, šunke i sira

SASTOJCI: 10 jaja, 1/2 žličice soli, 3 žlice nasjeckanoga luka, 100 g šunke (narezane na kockice), papar (po ukusu), 1/4 žličice češnjaka u prahu, 30 g crvene paprike, (narezane na kockice), 30 g svježih gljiva (narezanih na kockice), 100 g naribanog sira, 15 g špinata

Foto: DREAMSTIME

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Premažite kalupe za muffine maslacem ili upotrijebite silikonske kalupe. U velikoj zdjeli za miješanje razbijte jaja. Brzinski ih umutite vilicom pa umiješajte preostale sastojke. Napunite kalupe i pecite 20-25 minuta ili dok se sredina muffina potpuno ne ispeče, a to možete provjeriti čačkalicom.

Aromatični svinjski lungić

SASTOJCI: 1 lungić, 4 češnja češnjaka, 2 žličice sušenog ružmarina, 1 žličica soli, 1 žličica papra, 100 g maslaca

Foto: DREAMSTIME

Priprema: Pećnicu zagrijte na 200 stupnjeva. Kalup za pečenje premažite maslacem. U zdjelici pomiješajte sitno sjeckani ili protisnuti češnjak, ružmarin, sol i papar. Utrljajte mješavinu u lungić i ostavite da stoji barem pola sata. Maslac nasjeckajte na tanke ploške, a kada prebacite meso u posudu za pečenje, ploške maslaca posložite po čitavoj dužini lungića. Pecite pola sata na jednoj strani, okrenite, dodajte još maslaca pa pecite još 15 minuta s druge strane. Prije posluživanja meso ostavite da odmori 10-ak minuta. Sokove koji su ostali od pečenja prebacite na tavu i na laganoj temperaturi kuhajte dok se umak ne zgusne.

Orada s limunom

SASTOJCI: 2 orade od oko 300 g, 3 limuna, žličica ružmarina, malo majčine dušice, vezica peršina, 2 češnja češnjaka, 3 žlice maslinova ulja, žlica limunova soka, sol, papar

Foto: Timolina

Priprema: Začinite ribu solju i paprom. Prelijte je limunovim sokom pa ostavite sa strane 20-ak minuta. Namastite lim za pečenje maslinovim uljem. Stavite ribu u lim i pospite je začinima. Preko poredajte kriške limuna. Narežite češnjak i pospite po ribi. Prekrijte ribu aluminijskom folijom, no ostavite malo otvorenog prostora. Pecite na 200 °C oko 30 minuta. Maknite foliju i pecite još desetak minuta.

Proljetne bruschette

SASTOJCI: 3 i 1/2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 6 kriški (kiselog/sourdough) kruha ili baguettea, 150 g mekog kozjeg sira, 200 g svježeg graška, šparoge, rotkvice, krastavac, tikvica po želji

Foto: Petr Stepanek Stepanek Photography

Priprema: Zagrijte grill tavu na srednje jakoj vatri. U međuvremenu, premažite kruh s obje strane uz pomoć maslinovog ulja. Zapecite kruh. Rotkvice operite ih, očistite i narežite na tanke kriške. Grašak i šparoge skuhajte u vodu ili na pari. Krastavac narežite na veoma tanke listove, a isto napravite i s tikvicom koju možete dodatno zapeći ili skuhati po želji. Tostirani kruh izvadite na kuhinjsku radnu površinu. Nanesite na njega kozji sir. Potom dodajte ostale namirnice po želji. U maloj posudici sa strane umutite žlicu maslinovog ulja i dodatne začine po želji. Zatim smjesu lagano pokapajte po bruschettama.

Aromatični umak od hrena

SASTOJCI: 2 šalice kiselog vrhnja, 1/4 šalice pripremljenog hrena, 1 žličica limunovog soka, po prstohvat soli, mljevena paprika i češnjak u prahu (ili nasjeckani mali češanj češnjaka)

Foto: 123RF

Priprema: Pomiješajte vrhnje, hren i limunov sok. Začinite solju, paprikom i češnjakom. Ohladite barem 10 minuta da se okusi prožmu.

Losos u umaku od vermuta

SASTOJCI: 4 fileta lososa (od 150 g), 3 žlice limunova soka, 2 žlice maslaca, 2 luka, 80 g ribanog parmezana, 300 ml vrhnja za kuhanje, 1 žličica blago ljutog senfa, 5 žlica vermuta, 4 grančice timijana, 1 pakiranje širokih rezanaca

Foto: 123RF

Priprema: Operite i osušite 4 fileta lososa te ih nakapajte s 2 žlice limunova soka. Namastite vatrostalnu posudu sa 2 žlice maslaca i položite filete lososa. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Oljuštite 2 luka i sitno ih nasjeckajte. Pomiješajte naribani parmezan, vrhnje za kuhanje, blago ljuti senf, vermut i 1 žlicu limunova soka. U preljev dodajte nasjeckani luk. Prelijte losos te sve posolite i popaprite. Oprane grančice timijana stavite na filete lososa. Pecite ribu u zagrijanoj pećnici oko 20 minuta. U međuvremenu skuhajte široke rezance u slanoj vodi prema uputama s pakiranja. Pečene filete lososa poslužite s kuhanim rezancima.