- Znam da to sada ne možeš vidjeti, ali na kraju ćeš cijeniti noći kad si sama bez svoje djece - rekla mi je majka kad sam se razvodila od muža.

- Bila je u pravu. Tada to nisam shvaćala, ali doista cijenim one trenutke kad su djeca kod tate. Tijekom razvoda kad se dogovarate o vremenu koje svaki roditelj ima s djecom, teško je biti pozitivan - piše autorica teksta Lyanne Meredith Golodner za Your Tango o svojem iskustvu.

Ali, što god se čovjeku događa ima nekog smisla, i uvijek postoji pozitivna strana. A zbog ovih 13 razloga me je razvod učinio boljim roditeljem, piše Golodner:

1. Dok sam još bila u braku često sam se prepuštala tuzi i bijedi koju sam osjećala.

Zbog toga naš dom nije bio sretno mjesto. Žudjela sam za pauzom, žalila se na muževe propuste i osjećala se opterećenom što moram sama brinuti o djeci. Kad smo se napokon razveli, shvatila sam koliko je roditeljstvo zaista dragocjeno i prolazno. I odlučila sam da vrijeme koje imam sa svojom djecom ne ispunjavam sitničavošću, bijesom ili razočaranjem.

2. Dobrobiti vremena koje provodim sama su otkriće.

Moja djeca su s bivšim svaki utorak navečer i svaki drugi vikend. To vrijeme koristim za nadoknađivanje sna, viđanje s prijateljima, posao i vježbanje, kad se vrate kući 24 sata kasnije, osvježena sam i uzbuđena što ih vidim.

3. Kad sam s djecom fokus je na njima.

Nikad ne zapošljavam dadilje jer imam razrađeni sistem izlaska na spojeve s mojim sadašnjim mužem kad su djeca kod njihovog oca. Svake godine moj bivši ide dva tjedna na odmor s djecom, a tijekom zimskih i proljetnih školskih praznika su dio vremena kod njega, čime dobivam puno slobodnog vremena za putovanja i izlete.

4. Odmornija sam i puna energije - što moja djeca jasno osjete.

Znaju da radim stvari za sebe - dok ih nema idem na pedikuru, nađem se s prijateljima, idem na tečaj joge. Ovo šalje poruku da su i roditelji ljudi sa svojim vlastitim interesima i željama koje nisu vezane za obitelj i djecu.

5. Ne glumim mučenika kad nešto želim učiniti.

Vrijeme kad sam sama s mužem koristim za ostvarivanje malih želja i snova, poput veslanja na rijeci Detroit. Svakog utorka i četvrtka navečer idemo veslati protiv valova, a četvrtkom uzmemo i djecu sa sobom, kao i mnoštvo društvenih igara kako bi se zabavljali dok nas dvoje uživamo u svojim aktivnostima.

6. Razvila sam vlastite interese i talente.

I njih sam potaknula da se počnu baviti hobijima.

7. Djeca su na prvom mjestu.

Kad su sa mnom, laserski sam fokusirana na njih. Slušam bolje nego prije razvoda, imam vremena da budem jedan na jedan sa svakim djetetom i planiram svoj raspored oko njih. Zapravo nikad ne trebam više predaha, jer mi je razvod omogućio dovoljno vremena za sebe.

8. Bolje procjenjujem karakter ljudi oko sebe

Razvod me naučio da kao samohrana majka ne mogu s bilo kim izlaziti. Sigurno ne bih pristala s nekim na seks samo zato što ga želim. Imala sam troje djece koji su mi bili na prvom mjestu i nije mi padalo na pamet da dovedem muškaraca kojeg sam nedavno upoznala u naš dom.

Puno sam pažljivije birala s kim ću izaći nego kad sam bila sama. Svako povezivanje mene i muškarca podrazumijevao je povezivanje i s mojom djecom, koja su bila i ostala moj prioritet.

9. Imala sam standarde i nisam željela pristati na bilo kakvog muškarca samo da imam toplo tijelo uz sebe.

Imala sam troje djece koja su voljela spavati pored mene u krevetu, pa bi muškarac koji bi to mogao zamijeniti morao biti netko prilično poseban. Razvod me naučio da je muškarac šlag na torti, a da sam ja torta.

10. Udala sam se za nekoga čiji je glavni prioritet također njegovo dijete.

Mojem mužu je njegova kćer također prioritet u životu. A to našu ljubav čini jačom jer moj cijeli svijet ne ovisi o njemu, a ni njegov o meni. Mi smo par koji se sastoji od dvije cjeline s jasnim prioritetima, a volimo se bez osjećaja ovisnosti.

11. Postala sam neovisna.

Shvatila sam da mi ne treba partner kako bih bila dobar roditelj i da kad su djeca kod oca da sam i dalje dobar roditelj. Trebala sam naučiti samostalno donositi odluke, a s tim sam stvorila samopouzdanje i osjećaj sigurnosti u sebe. Isto tako, naučila sam gledati svoju djecu kao posebne ličnosti odvojene od mene koje su se, isto kao i ja, morale priviknuti na novonastalu situaciju.

Naučila sam da je u redu da nismo stalno zajedno, da imaju svoje vrijeme i da su neovisni. Moja djeca su zbog toga sposobnija i jača. Oni se bez problema kreću između dva doma.

Nakon razvoda otvoreno sam razgovarala sa svojom djecom o mnogim stvarima, i dalje pazeći da imam roditeljski autoritet.

12. Morala sam reći ne nekim ekstravagancijama zbog svog budžeta samohranog roditelja.

Ali sam naučila svoju djecu kako upravljati novcem te razliku između potrebe i želje.

13. Dopuštam si da budem tužna pred djecom, tako da znaju da je u redu ponekad se osjećati ne tako sretnima.

Opraštam si kad zeznem stvar, tako da su shvatili što znači biti čovjek. Kad se osjećam kao loš roditelj ispričam im se. Ipak, oni su moji prijatelji za cijeli život.

Trebalo mi je neko vrijeme da budem u redu s dopuštanjem svojoj djeci da me tješe kad se osjećam neraspoloženo, ali shvatila sam da im time dajem dar osnaživanja, humanosti, suosjećanja. U našem odnosu nema 'radi kako sam ti rekla' već 'živimo zajedno'.

Jesam li mogla sve ovo postići, a da se nisam razvela? Naravno, ali nisam bila na toj putanji. U prvom sam braku bila usredotočena na sebe i postala sam roditelj jer sam to željela biti.

Na kraju sam se razvela jer sam shvatila da ako želim naučiti svoju djecu da budu u zdravoj vezi da sam im to morala pokazati primjerom.

Razvela sam se kako bih im pokazala kako da budu odrasle osobe koje su neovisne, sretne i samopouzdane. Zauzvrat, postala sam roditelj kakvim sam uvijek htjela biti.