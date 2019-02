14 lakih savjeta za predigru koje će svaka žena obožavati

I dok neki muškarci o predigri razmišljaju više kao o napornoj obvezi nego o nečem u čemu uživaju, svaka će žena reći da je predigra bitna koliko i sam seks.

Zanemarivanje predigre može voditi samo u frustraciju, pa ćete, ako želite stvarno zadovoljiti ženu, morati uvježbati svoju izvedbu prije samog seksa.

Za one koji ne znaju kako pokrenuti stvari, ili samo žele biti bolji u predigri, Men's Health donosi 14 savjeta.

1. Masaža prije seksa

Kako se zagrijavate za seks, počnite joj masirati noge, a krenite od gore, od bedara i idite do gležnjeva. Onda pređite na stopala, od pete prema prstima.

2. Pitajte je što ju pali

Ako niste sigurni, pitajte za vrijeme seksa. Kako kaže profesorica i psihijatrica na američkom 'Cornell University' dr. Barbara Bartlik, većina žena više cijeni one muškarce koji će se pobrinuti da ih zadovolje.

- A ako vidi da se trudite za nju, vjerojatno će vratiti uslugu - tvrdi dr. Bartlik.

Foto: Dreamstime

3. Fokusirajte se na kvalitetu izvedbe

Poboljšajte se u predigri i nikad vam više neće prigovoriti da je nešto trajalo prekratko, a kako tvrdi kalifornijski seksualni terapeut dr. Michael Perry, ako to radite samo da 'zadovoljite formu', ona će primijetiti i trebat će joj dulje da se uzbudi.

- Zato joj radite ono u čemu i sami uživate i sigurno će vam ići dobro - savjetuje Perry.

4. Usporite na početku

Da, očito je klitoris mjesto na koje se trebate fokusirati. No i tu neki muškarci griješe.

- Direktna stimulacija klitorisa može biti jako bolna - objasnila je Cathy Winks, autorica knjige 'The Good Vibrations Guide to the G-spot'.

- Bolje je masirati klitoris sa strane nego 'ići u glavu', na vrh - poručila je Winks i objasnila da se danas zna kako klitoris na što reagira, te da podražaji ne smiju 'uporni i stalni'.

Foto: Dreamstime

5. Proširite repertoar

Mnogo je načina kako proširiti repertoar u oralnom seksu i stalno treba ubacivati nove trikove. Za početak legnite tako da vam je njeno tijelo okomito, pa ju ližite horizontalnim pokretima jezika, radije nego gore - dolje.

6. Tehnika '8 jezika'

Ova je tehnika vjerojatno najpoznatija kad je riječ o oralnom seksu, a kaže da bi se klitoris trebalo lizati 'kao da jezikom radite osmice'. S vlažnom stranom jezika se kruži lijevo pa desno, a s grubljom dolje pa gore, pa se onda rade osmice, ali pazite na pritisak cijelo vrijeme.

Foto: Dreamstime

7. Nemojte zanemariti usne

Usne vagine su pune živčanih završetaka zbog čega ih ne biste smjeli zanemariti. Masirajte ih dok svaku držite između palca i kažiprsta, ili ih lagano stišćite između prstiju i dlana, piše Men's Health.

8. Istražite njeno tijelo

- Nemojte se koncentrirati samo na vaginu jer je cijelo tijelo puno erogenih zona, poput prsa, bedara i vrata - poručuje osnivateljica tvrtke sa seks igračkama iz Baltimrea 'Touch Of Flavor', Cassie Fuller. Usredotočite se i na druge erogene zone poput vrata, leđa, ušiju i pupka.

Foto: Thinkstock

9. Nemojte previše pričati

Pripazite što govorite dok pokušavate riječima zagrijati atmosferu jer, kako kaže April Masini iz tvrtke AskApril.com, čudne i izlizane fraze mogu brzo ubiti atmosferu.

- Izaberite neki dio tijela i recite joj kako super izgleda ili joj prepričajte neku seksualnu maštariju koja nju uključuje, kaže dr. Ian Kerner, autor knjige 'She Comes First' (Ona je na prvom mjestu).

10. Obratite pažnju na njene osjećaje

Svi smo različiti pa pripazite kako ona reagira na sve što radite, ne bi trebalo biti preteško procijeniti što 'pali, a što biste trebali prestati raditi.

- Ako ste već pred njom pričali prosto i svidjelo joj se, nastavite, a ako se ona baš želi ljubiti na kauču, nemojte ju pokušavati preseliti u sobu - poručuje Masini.

Foto: Dreamstime

11. Obratite pažnju na svoje osjećaje

Ako brinete da biste mogli prerano svršiti, promislite o tome prije samog čina. Tako možete, kako kaže autor knjige 'How to Succeed with Women' David Copeland, prepoznati što vam se dogodi neposredno prije, pa tada možete usporiti.

12. Nemojte zaboraviti na poljupce

- Najveće erotsko zadovoljstvo za ženu dolazi od dugog, romantičnog poljupca - kaže klinička seksologinja i autorica knjige 'The Art of Sex Coaching: Expanding Your Practice', dr. Patti Britton i naglašava da su poljupci 'najbrži način da se vratite u igru ako ona gubi interes'.

Foto: Fotolia

13. Nagradite hrabrost

Kad ona napravi prvi korak i inicira seks, potrudite se zadovoljiti ju da joj pokažete kako cijenite to i naglasite joj da vam se sviđa kako je to izvela, jer žene nisu uvijek sigurne u sebe kad naprave prvi korak.

14. Znajte kad možete preskočiti predigru

Ako već imate savršenu seksualnu kemiju, ponekad možete i preskočiti predigru. Jer, kako kaže psiholog i terapeut za parove dr. Tracy Thomas, ako ste dugo zajedno već biste trebali znati kad vam ona to neće zamjeriti.

VARAJU I TO DOBRO SKRIVAJU: Ovi horoskopski znakovi su najveće varalice, ne poznaju vjernost u vezi