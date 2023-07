14 najgorih ideja za romantična iznenađenja: Prosidba na letu balonom, tučnjava zbog nje...

Suprotno uvriježenom mišljenju, romantika nije mrtva. Samo je manje dramatična nego prije. Uostalom, u posljednjih nekoliko godina sve je češće da ljudi izraze svoje osjećaje tako da umjesto partnera operu suđe, veš ili pospreme kuću. No, i dalje postoje oni koji vjeruju da je unajmljivanje aviona ili kupovanje zvijezde jedini način za reći nekome da ga volite.

Donosimo nekoliko romantičnih zabluda:

1. Iznenađenje u njegovom domu

Lijepo je kada nekog iznenadite svojim pojavljivanjem u njegovu stanu, ali neke ljude to bi moglo živcirati pa čak i preplašite. Ako ste došli nenajavljeni, možete izgledati očajno, ali i jezivo.

2. Ljubljenje na kiši

U filmovima to izgleda zaista romantično. Ali u stvarnom životu je hladno, vlažno i vjerojatno ćete se razboljeti. Uz to, skidanje vlažnih traperica noćna je mora i pravi ubojica raspoloženja nakon što se vratite unutra.

3. Bacanje kamenčića na njen prozor

Ono što smo viđali u filmovima može doista biti iritantno u stvarnosti. Uz to, možete razbiti i prozor. Srećom pa danas imamo mobitele.

4. Riskirate život da biste nekog pozvali na spoj

Ovo se također vrlo često pojavljuje u filmovima. Opasno je i nimalo slatko. Pritom možete ozlijediti sebe ili se osramotiti.

5. Ispisati "Volim te" na nebu

Ovako nešto stoji jako puno, a traje pet do deset minuta. Taj novac možete puno bolje potrošiti i poslati još jaču poruku na druge načine, recimo romantičnim putovanjem na neki egzotični otok.

6. Kupnja zvijezde

Ako vaš partner obožava astronomiju, onda je ovo savršen poklon. Ako ne, onda može biti bezvezno trošenje novca.

7. Prošnja na Eiffelovom tornju

Pariz je grad ljubavi, kao i svjetla, i čarobno je odredište prepuno romantike. Ali to može biti klišej i potpuno nemaštovit način za prosidbu. No, ako to ima neki posebni smisao u vezi (na primjer, da ste se tamo upoznali) to je odličan potez.

8. Pranje kose

Meryl Streep i Robert Redford to su učinili na pravi način, ali pripazite da to ne izgleda kao kada Steve pere Mirandinu kosu u 'Seks i gradu' na njihovom medenom mjesecu.

9. Plaćanje pića

Ako je žena sama u klubu i vi joj plaćate piće, nije baš najromantičnija gesta. Iako će neke uživati u tome, one koje žele ozbiljniju vezu, voljele bi ipak nešto romantičnije.

10. Iznenaditi nekoga s kućnim ljubimcem

Imati kućnog ljubimca jedna je od velikih životnih radosti, ali ujedno je i velika odgovornost. Ako niste zajedno raspravljali o tome, radije odustanite od ovog jer nosi preveliki rizik.

11. Prosidba na letu balonom

Teoretski, ovo je dobra ideja i romantično je. No, zbog praktičnosti ovo nije super rješenje. Potreban je jači vjetar da prsten odleti i nestane u trenu. Isto vrijedi i za čamce, mostove i slapove.

12. Objavljivanje fotografija na Instagramu

Kad ste zaljubljeni, želite to svima pokazati, a društvene mreže su najbolje za to. No, bezbroj fotografija na kojima ste zagrljeni ili se ljubite može napraviti kontraefekt. Ljudi će se pitati zašto imate potrebu to stalno dijeliti i izgledat ćete očajno.

13. Tučnjava

Iako bi neke žene voljele da se dečki potuku zbog nje, to nije najbolji ulet. U filmovima je to često, no mnoge žene bi na samu pomisao toga mogle pobjeći.

14. Iznenadni godišnji odmor

Može biti veoma romantično, ali neki bi to mogli protumačiti drugačije. Mislit će da ne cijenite njihovo vrijeme, osobito ako su već nešto drugo isplanirali.