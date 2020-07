14 važnih savjeta za sretniji život - sve je u vašim rukama

Učinite svoj život puno sretnijim već sada, ne čekajte jer zapravo ne znate koliko vam je još vremena preostalo. Okružite se ljudima koji pozitivno djeluju na vas, budite svoji, oprostite, učite iz pogrešaka...

<p>'Čovjek me najviše iznenađuje u čovječanstvu. Jer, on žrtvuje svoje zdravlje kako bi zaradio novac. Tada žrtvuje novac kako bi oporavio svoje zdravlje. A onda je toliko zabrinut za budućnost da ne uživa u sadašnjosti - a rezultat toga je da on ne živi ni u sadašnjosti ni u budućnosti - živi kao da nikada neće umrijeti, a onda umire nakon što nikada nije zaista živio.'</p><p>Tako je tijekom intervjua rekao <strong>Dalaj Lama</strong>, duhovni vođa Tibetanaca, novinaru nakon što ga je upitao što ga najviše iznenađuje kod čovječanstva. U nekoliko rečenica je opisao tužnu i zabrinjavajuću svakodnevicu većine ljudi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO 10 trikova za sreću::</p><p>Mnogi trče za zaradom i karijerom stavljajući to ispred bliskih ljudi i bitnih stvari u životu. Na tom putu često izgube sami sebe, izgube duhovni mir i dopuste da ih ispuni praznina koju potom pokušavaju 'pokrpati' na pogrešne načine. Često rade poslove koje ne vole, sakupljaju novac i odriču se svega da bi dočekali mirnu starost i uživali, a kad do toga dođe, tada više nemaju snage za uživanje u životu, a niti previše vremena. Sve što im tada preostaje je čekati onaj posljednji izdisaj kada će im duša napustiti tijelo, a tijelo se pretvoriti u prah.</p><p>Taj posljednji izdisaj nas sve čeka i to je nešto na što nitko nema utjecaj. Ali, do tada je sve stvar izbora, stava i prioriteta. Učinite svoj život puno sretnijim već sada, ne čekajte jer zapravo ne znate koliko vam je još vremena preostalo.</p><p>14 važnih savjeta za sretniji i ispunjeniji život - sve je u vašim rukama:</p><h2>1. Birajte prave ljude za druženje</h2><p>Provodite vrijeme sa pravim ljudima, onima u čijem društvu uživate, koji vas potiču u napretku, prihvaćaju vas takvima kakvi jeste i izvlače ono najbolje iz vas. Ljude koji isisavaju pozitivnu energiju iz vas i pune vas lošim vibracijama, izbjegavajte - što se manje s njima družite - to bolje.</p><h2>2. Rješavajte probleme odmah</h2><p>Svi ljudi imaju probleme, no razlikuju se po tome kako na njih reagiraju. Zapamtite, problem neće nestati sam od sebe, a što duže čekate, može čak postati sve veći i veći. Zato probleme počnite rješavati odmah, bez odgađanja. Također, kada vidite da na neke stvari nemate nikakav utjecaj, prestanite se njima zamarati, radije energiju preusmjerite na ono na što možete utjecati.</p><h2>3. Budite iskreni sami sa sobom</h2><p>Bez zavaravanja i zadrške razmislite o svemu, što je ispravno u vašem životu, što nije i što trebate promijeniti. Razbistrite sliku u glavi o onome što želite postati i što želite tijekom života postići, odredite prave prioritete. I, imajte na umu da je duševni mir puno važniji od gomilanja novca i jurišanja za karijerom.</p><h2>4. Naka vaša sreća bude na prvom mjestu</h2><p>Nema ništa loše u tome dase zauzimate za sebe i cijenite se. Nemojte sabotirati vlastitu sreću jer nakon što ispunite svoje svoje potrebe koje vas ispunjavaju srećom, tada ćete biti i sposobniji pomoći ljudima u svojoj blizini kojima je pomoć potrebna. Ako ste vi loše, ni drugima uz vas neće biti ništa bolje.</p><h2>5. Budite svoji</h2><p>To je jedini način da budete u dubini duše sretni. Ljudi kojima je stalo do vas prihvatit će vas takvima, a onima koji imaju problema s tim da budete svoji, ti pojedinci vam ionako nisu potrebni u životu. Budite najbolja verzija sebe i odmaknite se od stvari, situacija i ljudi koji vas sputavaju u tome.</p><h2>6. Živite sada, ne jučer ili sutra</h2><p>Budite svjesni sadašnjeg trenutka, to je trenutak koji vam nitko ne može oduzeti, samo je vaš i pobrinite se da uživate u njemu. Na zamarajte se konstantno onime što je bilo u prošlosti, jer to ne možete promijeniti, već samo naučiti važne životne lekcije. Također, ne strahujte od budućnosti, jer to je nešto što će se tek dogoditi, a možda se i ne dogodi, možda vaš život krene totalno drugim putem.</p><h2>7. Učite iz pogrešaka</h2><p>Neke stvari se događaju u životu kako bi čovjek naučio neku lekciju i postao bolja verzija sebe. Svatko može pogriješiti, ali važno je iz toga naučiti pouku. Svatko može pokleknuti i pasti, ali važno se dignuti na noge i krenuti dalje. Ako sami sebi ne poklonite novu priliku, neće ni drugi. Mnogi uspješni ljudi do uspjeha su došli nakon godina i godina neuspjeha, pokušaja i padova, ali nisu odustali od života.</p><h2>8. Uživajte u onome što imate</h2><p>Budite zahvalni za sve što imate bez obzira koliko to bilo skromno. Sjetite se da mnogi ljudi nemaju niti približno toliko - niti materijalnih stvari, ali ni emocija i pažnje koje dobivaju od bliskih ljudi. Zapamtite, bogatstvo nije garancija za sreću - čak često zna biti suprotno. Uživajte u malim stvarima, veselite se sitnicama jer život je samo jedan i jako brzo prolazi.</p><h2>9. Sami stvarajte svoju sreću</h2><p>Nemojte čekati da vas drugi ljudi usreće, jer biste se mogli načekati i to zapravo uopće ne dočekati. Pobrinite se sami za sebe. Izaberite osmijeh, optimizam, sreću... Potražite sreću u onome što vas okružuje, u ljudima, u životinjama, u prirodi, u dobroj knjizi, izletu, vožnji biciklom... Tražite sreću u mogućnostima koje se stvaraju pred vama, a ne u nekim imaginarnim scenarijima koji se odvijaju samo u vašoj glavi.</p><h2>10. Dajte ljudima šansu</h2><p>Pokušajte ne osuđivati nekoga čim ga prvi put vidite ili donositi neke zaključke o njemu, jer ga ne poznajete. To što se vama netko može, recimo, činiti nedostupnim i hladnim, zapravo je katkad samo maska iza koje se skriva jako usamljen i tužan čovjek. Dajte ljudima šansu da ih upoznate, a tek potom odlučite uz koga se osjećate ugodno i sretno, a uz koga zapravo ne želite biti.</p><h2>11. Veselite se uspjesima drugih </h2><p>To je jako važno na putu do vlastite sreće. Nemojte biti zavidni na tuđoj sreći i uspjehu, veselite se zajedno s njima i to iskreno, od srca. Na taj način odašiljete pozitivne vibracije koje će privući dobre i pozitivne stvari u vlastiti život. </p><h2>12. Tražite dobro u teškim vremenima</h2><p>Važno je pronaći tračak nade u svakoj situaciji, koliko god loša i teška bila - to je ono što čovjeka drži na životu. Sjetite se da će i to proći, a iz svega ćete izaći jači i mudriji. Kada vam je najteže, svjesno preusmjerite misli na lijepe stvari u svojem životu.</p><h2>13. Oprostite i sebi i drugima</h2><p>To je jedini način da pronađete duševni mir. Oprostite sebi, ali oprostite i drugim ljudima pa krenite dalje sa životom, nemojte se kočiti konstantnom ljutnjom i zamjeranjem, nezadovoljstvom. Opraštanje liječi dušu. To ne znači da trebate zaboraviti što se dogodilo, već otpustiti i nastaviti sa životom.</p><h2>14. Slušajte svoju intuiciju</h2><p>Intuicija ili unutarnji glas je sposobnost predvidjeti događaje, osjetiti je li nešto dobro ili loše, stojite li pred čovjekom dobrih ili loših namjera... Slijedite uvijek taj unutarnji osjećaj.</p><h2>Još nekoliko životnih mudrosti Dalaj Lame:</h2>