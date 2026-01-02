15 najvećih modnih trendova koji će vladati u 2026. godini

Godina 2026. na modnoj sceni donosi osvježenje i igru, spoj nostalgičnih referenci, upečatljivih uzoraka i modernih reinterpretacija klasičnih komada
Umjesto povučene ili minimalističke estetike, stil se okreće prema osobnom izrazu, slojevitosti i detaljima koji ističu individualnost. U nastavku otkrijte koji su to najjači trendovi ove godine.
1. KARIRANI I ŠARENI UZORCI.
Karirani motiv ostaje dominantan na suknjama, hlačama i jaknama, dodajući klasičnu strukturu modernim outfitima.
2. TOČKASTI MOTIVI.
Minimalističke točkice doživljavaju novo lice kroz kontrastne boje i raznolike tkanine.
3. SLOJEVITO ODIJEVANJE.
Višeslojni look, od više majica preko košulja do dodatnih jakni, pretvara slojevitost u modni izraz.
4. VOLUMEN I STRUKTURE.
Razigrane siluete poput voluminoznih balon hlača i naglašenih rukava daju karakter outfitu.
5. BROŠEVI KAO STATEMENT DODACI.
Ukrasni broševi vraćaju se kao efektni detalji, ne samo na sakoe već i na svakodnevne komade.
6. PREPPY KOMBINACIJE.
Klasični preppy stil, uz loafere, aererske motive i urednu siluetu, osvaja uličnu modu.
7. UDOBNA OBUĆA S TRENDI TWISTOM.
Klasične tenisice i modeli s punom petom ponovno su popularni među svim generacijama.
8. SPEEDY TORBA I RETRO DETALJI.
Kultni modeli torbi iz ranih 2000-ih ponovno se vraćaju u fokus street stylea
9. NEUTRALNE I BOGATE BOJE, ČOKOLADNO SMEĐA I ZEMLJANI TONOVI.
Topli, prirodni tonovi poput čokoladno smeđe dominiraju jesenskim i zimskim kombinacijama.
10. BRUT DENIM I GRAFINE NIJANSE.
Neobrađeni ili tamni denim i dalje je u trendu, u moderniziranim siluetama.
11. PROZIRNI I UMJETNIČKI IZRAĐENI MOTIVI NA OBUĆI.
PVC i druge prozirne teksture donose neočekivani odmak u stylingu obuće.
12. CVJETNI I SKULPTURALNI UZORCI.
Cvjetni motivi “rastu” kroz kompleksne, umjetničke interpretacije u novim kolekcijama.
13. SHEER I ROMANTIČNI MATERIJALI.
Prozirne, čipkaste i romantične tkanine jačaju senzualnu notu u slojevitim kombinacijama.
14. JEDINSTVENE SILUETE I MODERNI OBLICI.
Eksperimentalni krojevi, od arhitektonskih jakni do neočekivanih proporcija, bit će primijećeni među trendseterima.
15. DRAMSKI DODACI.
Nakit koji se nosi kao središnji dio outfita, veće narukvice, broševi, detalji na kapama i maramama.
