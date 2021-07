Teško je definirati točne osobine koje nekoga čine cool, jer gotovo svi imaju drugačiju predodžbu o tome što je ''cool'. Za neke je to motociklist u kožnoj jakni na otvorenoj cesti. Za druge je to žena koja sprema ručak i pjeva na sav glas uz pjesme Red Hot Chili Peppersa.

Ti su ljudi izuzetno različiti, a opet ih se sve može smatrati cool jer projiciraju nešto posebno zbog čega se ističu.

- Netko koga smatramo 'cool' je u biti osoba čiji su stavovi i ponašanje usklađeni i koji ostavljaju drugačiji dojam nego drugi ljudi - kaže klinička psihologinja dr. Julie Gurner.

Biti cool općenito znači prihvaćanje onoga što jesi, autentičnost, ljubaznost, uživanje u vlastitim odabirima..

- Te osobine mogu promijeniti način na koji se odnosimo prema drugima i kako doživljavamo svijet - objašnjava dr. Sabrina Romanoff, klinička psihologinja za Bustle.

Ako se osjećate čudno ili nesigurno, bez brige. Samo glumite to ponašanje dok ga ne usvojite, kaže Gurner i dodaje da je svjesna da to 'zvuči kao klišej, ali ako se pravite da ste osoba za koju iskreno osjećate da iznutra i jeste i želite to drugima pokazati, vrlo malo ljudi će znati razliku'.

1. Cool ljudi opuštajuće utječu na svoju okolinu

Znate da ste u društvu cool osobe kad se osjećate ugodno. Razlog?

- Cool ljudi su prisutni, fokusirani i zainteresirani za ljude oko sebe. Slušaju i pokušavaju razumjeti - i kao rezultat toga pomažu svima da se osjećaju viđenima i shvaćenima - kaže Romanoff.

Ako i vi to želite, Romanoff predlaže da budete u potpunosti prisutni u trenutku i cijenite činjenicu da to možete podijeliti s ljudima oko sebe. Zauvijek će pamtiti da ste se zbog njih osjećali cijenjenima i važnima.

2. Njihova energija je zarazna

Cool ljudi obično šire svoju jedinstvenu energiju gdje god dođu.

- Srž ove osobine je da je čovjek siguran u sebe i ne boji se riskirati da bude drugačiji - kaže Romanoff.

3. Ne ispričavaju se što su takvi kakvi jesu

Cool ljudi ne osjećaju potrebu ispričavati se zbog svoje jedinstvene energije. Iako to ne znači da su u 100% slučajeva samouvjereni, Romanoff kaže da uvijek pokušavaju prihvatiti sebe.

- Biti svoj i riskirati znači izlagati dijelove onoga što jesi, a da ne znaš kako će to drugi primiti - kaže Romanoff.

4. Neovisni su

- Ljudi im se uglavnom dive što žive po svom, čak i kad su njihovi odabiri potpuno drugačiji od ostalih i jedinstveni - kaže certificirani savjetnik David Bennett za Bustle.

- To ljudi doživljavaju kao cool ponašanje, jer se divimo ljudima koji imaju samopouzdanja da hrabro žive život onako kako ga žele živjeti - dodaje.

Neovisnost svi mogu steći, potrebno je raditi na sebi i i učiti o sebi - što stvarno želite i u kojem smjeru idete te eksperimentirajući, savjetuje.

5. Rijetko ih se može izbaciti iz takta

Čak i kad im je teško u životu, naučili su ne opterećivati se tim, već prihvatiti i krenuti dalje. Naravno da im je teško ili da su nesigurni, ali prihvaćaju te negativne osjećaje i nose se s njima. Oni, međutim, zadržavaju ležeran stav koji im omogućuje da imaju jasan pogled na svijet oko sebe.

6. Ne boje se isprobavati nove stvari

Budući da cool ljudi odvajaju vrijeme za procjenu situacija prije nego što pretjeraju ili odustanu, čine se sposobnijima od svih ostalih - čak i ako nisu, kaže Jose Ramirez, licencirani savjetnik za mentalno zdravlje.

Bilo da je riječ o promjeni gume, prvi put sviranju bubnjeva ili pokušaju praćenja složenog recepta, oni duboko udahnu i riješe problem.

- Oni predstavljaju stvari koje se bojimo učiniti ili isprobati. To je obično veliko, gotovo slijepo, samopouzdanje zbog kojeg se drugima čine hladni - kaže Ramirez.

7. Ne pokušavaju impresionirati nikoga

Druga ključna komponenta ovakvog stava je nedostatak želje za impresioniranjem, kaže životna trenerica Esther Gonzalez-Freeman.

Umjesto toga, cool ljudi imaju opušteniji pristup: rade stvari zato što su istinski zainteresirani, a ne zato što misle da će ispasti cool. To je vibra koja čini veliku razliku u tome kako ih se doživljava.

8. Vjeruju u sebe

- Kad je netko pun samopouzdanja drugima se to čini cool. Izgledaju kao da ih ne brine što bilo tko govori ili misli. Ne samo da je to u redu, već je i nevjerojatno atraktivno - kaže autorica i stručnjakinja za povjerenje Heather Monahan.

Vježbajući svoje samopouzdanje, drugačije ćete stajati, ulaziti u sobe, drugačije se ponašati na zabavama.

9. Imaju hobije koje vole

Nije važno što je to - crtanje, trčanje maratona, pletenje, sakupljanje previše biljaka - većina cool ljudi ima zabavne interese i hobije, kaže Ritu Reimer, licencirani terapeut i trener.

Oni su strastveno zainteresirani za svoje hobije, a drugima su zanimljivi jer uvijek uče nešto novo i imaju o čemu razgovarati.

10. Ne osuđuju druge

Budući da cool ljudi pokušavaju prihvatiti svoje hirove - kakvi god oni bili - lakše prihvaćaju i tuđe mane. Kao rezultat toga, nevjerojatno su otvorenog uma i ne osuđuju druge.

11. Uvijek podižu atmosferu

Kada se družite s nekim za koga mislite da je cool, prilično je teško dosađivati se. I to zato što čak i najobičnije trenutke cool ljudi pretvaraju u zabavne i posebne.

12. Poput otvorene knjige su

- Cool ljudi rijetko što skrivaju o sebi. Prevladava uvjerenje da da biste bili cool, morate se ponašati zatvoreno, tajanstveno ili kao da vas nije briga za svijet oo vas - kaže autorica dr. Susan Shumsky, koja napominje da su cool ljudi obično spremni razgovarati o onome što im je na umu i zaroniti dublje u temu od samo površinskog razgovora.

Da biste 'ukrali' ovu osobinu, otvorite se svojim sugovornicima i češće pričajte o svojim razmišljanjima i unutarnjem svijetu. Takvi razgovori pomažu u izgradnji bliskosti sa svima oko vas i ta će veza uvijek izgledati cool.

13. Uvijek uče nove stvari

Cool ljudi nikad ne prestaju učiti, a često ulažu napor ne samo u upoznavanje novih ljudi već i na usavršavanje sebe.

- Najfascinantniji su ljudi koji su sami fascinirani stvarima - kaže Shumsky. To su znatiželjni ljudi koji su zainteresirani i za druge ljude i za stvari koje uče i otkrivaju.

14. Oni traže načine na koji će se povezati

Filmovi i knjige često prikazuju cool ljude dijelom ekskluzivne grupe, ali ništa ne može biti dalje od istine.

- Cool ljudi iskreno žele upoznati sve u sobi i autentično se povezati s tim ljudima - kaže životna trenerica i terapeutkinja Christina Hathaway. Bilo da je riječ o njihovom susjedu, suradniku ili neznancu u autobusu, oni se žele povezati i saznati nešto o njima.

15. Autentični su

Možda je najveća prednost u cool ponašanju to što je autentično.

- Ljudi koji su prirodno cool se ne trude biti bilo tko, već točno ono tko i što jesu - kaže Katie Pankonin, licencirana terapeutkinja za mentalno zdravlje.

- Nije važno jesu li njihove osobine tradicionalno neobične, čudne ili različite - oni jednostavno zrače svojim prirodnim osobinama, bez obzira koliko su nekonvencionalne - objašnjava.

Najbolji dio svega toga? Te osobine su 'dostupne' svima. Učeći više o sebi, projicirajući samopouzdanje i prihvaćajući ljude oko sebe i vi ćete biti 'cool' i uživati u slobodi bivanja točno toga što jeste.