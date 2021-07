- Ljudi se boje sjećati zadovoljstvo u životu i povezujemo to s nečim pokvarenim - tvrdi najpoznatiji ruski psiholog Mihail Labkovski, poznat po žestokim opaskama o ljubavi, životu i ženama. Nakon 30 godina staža, svojim savjetima i izjavama nikog ne ostavlja ravnodušnim, a ljudi su uglavnom podijeljeni oko njih: Neki ih prihvaćaju kao vrhunske mudrosti, drugi opovrgavaju.

No, čak i ako se ne slažete s njim, teško je osporiti da njegove riječi imaju iznimnu snagu, jer su njegove poruke kratke, jezgrovite, lucidne te pomalo cinične. No, zasnovane su na dugogodišnjem iskustvu, ističu na portalu Atma, gdje su izdvojili nekoliko njegovih najzanimljivijih poruka:

1. Ne bojte se sreće

Većina ljudi odrastala je u obiteljima koje ne prakticiraju uživanje u životu i članovi nemaju naviku govoriti da im je dobro i da su sretni. Nesposobnost roditelja radovati se i smijati se prenosi se i na djecu, koja počinju misliti da tako funkcionira ovaj svijet.

Druga greška je misliti da za sve dobro morate platiti kasnije.

2. Prestanite se žaliti

Što želite, kad se žalite nekome o svojim problemima? Vi se želite žaliti, a ne riješiti probleme. To je neki kult jadikovanja – samo naš izum. Lakše je patiti nego živjeti sretno.

Zdrava osoba će ili primiti situaciju kakva je, ili će tu situaciju promijeniti. Neurotična osoba neće ni jedno ni drugo. To se od odnosi i na fizičku bolest: Dok se psihički zdrava osoba liječi od bolesti, neurotična će osoba htjeti biti bolesna, jer će na takav način imati razlog da jadikuje.

To je skoro pa hobi – izmisliti sebi problem i patiti od njega.

3. Razlikujte realne probleme od izmišljenih

Razlika između zdrave i neurotične osobe je u tome, da se zdrava osoba brine o stvarnim problemima, dok neurotična pati od nepostojećih.

4. Ne pokušavajte pomagati svima oko sebe

Želja da pomognete svima oko sebe je uzrokovana strahom. Bojite se da vas ljudi ne mogu voljeti zbog onog što jeste, pa kroz pomoć drugima pokušavate podići svoje samopouzdanje.

No, ako vas nisu zamolili da pomognete, ne pomažite svim ljudima oko sebe, radije se posvetite onima, kojima je zapravo stvarno potrebna vaša pomoć.

5. Ne odgovarajte ako vas nisu pitali

Kad vi riječima ili djelima odgovarate na nepostavljena pitanja, pokazujete svoju uznemirenost.

Jednom sam prolazio sa svojom djevojkom kraj dućana, ona je vidjela neku haljinu i rekla mi je: 'Kakva lijepa haljina!' Kad nisam ništa odgovorio, rekla mi je: 'Znala sam da nisi pravi muškarac!'

Ja bih njoj kupio tu haljinu da me pitala, ali ako vi u takvoj situaciji odmah jurite platiti to na blagajnu, onda ste nesigurna osoba.

6. Razlikujte ljubav od ovisnosti

Ljudi nikad neće napustiti ono što vole. Na primjer: Pušenje. Ja sam pušio 37 godina, a zadnjih 10 godina sam pušio 3 kutije dnevno. Jedanput sam prestao pušiti, kad mi je doktor rekao da sam gotov. I to je trajalo 1 sat i 40 minuta.

Prestao sam pušiti tek kad sam sebi rekao da ne volim cigarete, a ne da sam ovisan o njima.

Neurotični ljudi ne mogu razlikovati ljubav i ovisnost.

7. Rutina nije uvijek loša.

Ja se bavim rutinom (čitam i predajem) proteklih 37 godina i osjećam se prekrasno.Neurotične osobe ne mogu živjeti na miru, boje se da nešto neće stići napraviti, završavaju po pet fakulteta, uvijek su uznemireni, osjećaju nelagodu ako ne rade ništa.

8. Mijenjajte sebe, a ne druge

I to se odnosi najprije na odgajanje djece: Ne možete ih prisiliti da rade nešto, ako to ne radite vi sami. Djeca usvajaju ne ono što njima govorite, već ono što radite sami i kako se odnosite prema drugima.

U ovom slučaju jako je koristan savjet stjuardese: Prvo stavite masku s kisikom sebi, tek onda djetetu.

9. Lakše prihvaćajte kritiku

Sjetite se situacije: vi sjedite u autobusu, ulazi stara baka. Cijeli autobus vas ljuto gleda i vi se, što je brže moguće, dižete s mjesta. Zašto to radite, kad baka nije ni tražila da to učinite?

Razlog se krije u niskom samopouzdanju i strahu od osuđivanja. Eksperimentirajte: Probajte ostati sjediti na mjestu, ako se ne želite dignuti, bez obzira na to što govore ljudi oko vas. Nemojte reagirati nikako. S vremenom ćete vidjeti, da se tuđa ocjena može ignorirati.

10. Radite samo ono što želite

Klasičan primjer toga je situacija kad se igrate sa svojom djecom, zato što 'trebate i zato što ste dobar otac'. To zapravo znači da se igrate s djecom zato što to morate. Prestanite to raditi.

Igrajte se s njima tek kad se želite igrati, jer i oni će osjetiti da vi to radite iz osjećaja dužnosti, a ne zainteresiranosti. A osjećaj dužnosti nije ljubav. Bavite se s djecom, a i drugim ljudima s iskrenim zanimanjem, kad želite i koliko želite.

11. Imajte svoj svijet

Usamljenost, to nije nedostatak ljubavi, to je odsustvo interesa za sebe, još od djetinjstva. Ako čovjek drugom čovjeku zamjenjuje cijeli svijet, to znači da on nema vlastiti svijet.

12. Volite prvo sebe

Jamac sretnog obiteljskog života i braka je u ljubavi samo s jednim partnerom – stabilnoj psihi. Bez ustupaka i kompromisa, jer to je ono što vas izravno vodi na put kardiologu ili onkologu. Kad čovjek ima stabilnu psihu, on može živjeti s jednim partnerom cijeli život. I voljeti ga.

Ljudi koji ne vole sebe ne mogu voljeti druge.