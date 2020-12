15 znakova da vam u životu nije tako loše kako se možda čini

<p>Ponekad se čini da se sve raspada, katastrofa se niže jedna za drugom. Gubitci su strašni i teški. Bilo da je riječ o poslu, razvodu ili smrti. Nije uvijek lako. Nekada to stanje dugo traje i teško je. Ali uglavnom nije teško predugo, samo mi predugo živimo u "tom filmu". Život se sastoji od padanja i ustajanja, ali ne trebamo dopustiti da nas padovi obeshrabre.</p><p>Ovo su dokazi da vam je dobro čak i kad vam se čini da nikome nije gore nego vama: </p><h2>1. Živite i učite</h2><p>Sve što vam se dogodilo, desilo se s razlogom. Iz svega izvucite poruku i krenite dalje. Svaka poteškoća dovela vas je do ovoga gdje ste danas, a svako iskušenje izgradilo vas je u bolju, zreliju i otporniju osobu. Nastavite dalje puni vjere, nade i ljubavi. </p><h2>2. Imate krevet na kojemu možete spavati</h2><p>Iako vam se čini možda banalno, mnogi ne spavaju u krevetu već na podu, u skloništima, na ulici. </p><h2>3. Težite tome da budete bolji </h2><p>Činjenica da se osjećate potišteno jer niste uspjeli nešto ostvariti, znači da se trudite. Sve dok to radite, sve će doći jednog dana, samo nemojte odustati. </p><h2>4. Imate posao</h2><p>Bez obzira kakav je, osigurava vam sredstva za život. I dok ga imate, možete tražiti bolja rješenja za sebe. Ako ste ga nedavno izgubili, ne očajavajte. Ako ste ga jednom našli, naći ćete ga opet. </p><h2>5. Znanje je svima dostupno</h2><p>U doba svemogućeg interneta, što god poželite možete saznati u samo par sekundi. </p><h2>6. Imate što jesti </h2><p>Dok danas većina ima i previše hrane za jesti, drugi i dalje jedva preživljavaju dan. Sjetite se toga s vremena na vrijeme. </p><h2>7. Imate slobodu izbora</h2><p>"Izvrsnost nikad nije slučajna. Uvijek je rezultat visokih iljeja, truda, napora i inteligentnih izvršenja: predstavlja mudar izbor mnogim alternativama - izbor, a ne slučajnost određuje vašu sudbinu". (Aristotel)</p><h2>8. Doživjeli ste zaljubljenost</h2><p>Leptirići u trbuhu, napetost, oduševljenje i slatko iščekivanje dat će vam uspomene koje će trajati cijeli život. Blagoslovljen je svatko tko je to doživio. </p><h2>9. Imate čistu vodu</h2><p>Oko 783 milijuna ljudi na svijetu nema pristup čistoj pitkoj vodi. To je jako puno ljudi. Budite zahvalni ako je vi imate. </p><h2>10. Imate san</h2><p>Nemojte odustati od svojih snova, koliko god vam to ponekad zvučalo djetinjasto. Imate pravo zamišljati što želite od svog života i sanjati kako ćete to ostvariti. </p><h2>11. Sreća je stvar izbora</h2><p>Puno toga je u glavi. Možete izabrati hoćete li se opterećivati s nečim ili nećete. Oko svega što se događa sami birate hoćete li u tome pronalaziti negativno ili pozitivno. I način na koji na kraju budete razmišljali, odredit će i vaše postupke pa i cijeli vaš život. Zato je bolje, ispunjenije i sretnije misliti pozitivno. </p><h2>12. Imate odjeću</h2><p>Ako imate dovoljno odjeće da ne morate misliti kako ćete se odjenuti u bilo kojem doba godine, istinski ste sretan čovjek. </p><h2>13. Možete oprostiti</h2><p>Bilo bi doista teško živjeti bez oprosta, s neprestanim teretom svih loših stvari koje su nam se u životu dogodile. Oprost je također stvar izbora. Nemojte zamjerati, oprostite i rasterećeni krenite dalje. </p><h2>14. Vjerujete u nešto više od sebe</h2><p>Bez obzira što to bilo, bez obzira koje ste vjere, ta činjenica vam olakšava život. </p><h2>15. Danas možete imati bliske prijatelje bez obzira gdje se nalazili</h2><p>U doba globalne povezanosti uopće više nije važno gdje tko živi. S najboljim prijateljima i obitelji možete biti razdvojeni na tisuće kilometara, a razgovarati oči u oči svaki dan. To je doista blagoslov. </p>