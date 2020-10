Život u prošlosti i još 5 navika kojima sabotirate vlastitu sreću

Kako ćete napredovati u životu ako stalno vučete neki teret za sobom? Prestanite pronalaziti isprike i napravite ono što je neophodno, riješite probleme koje imate kako ne bi postali još veći

<p>Pretjerano razmišljanje o prošlosti nikome nije donijelo ništa dobro, samo mizernu sadašnjost i neizvjesnu budućnost. Iz onoga što je bio naučite važne lekcije i zapamtite - što je bilo, bilo je i to se ne može mijenjati. Usredotočite se na sadašnjost i budućnost, jer je to nešto na što imate utjecaj.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Mali trikovi za veliku sreću:</p><h2>1. Preuzmite kontrolu i ne izigravajte žrtvu</h2><p>Nikada ne radite žrtvu od sebe. Ako ste navikli biti stalno u toj ulozi, teško ćete biti sretni i ispunjeni. Preuzmite odgovornost za svoj život i ne dopustite da se stvari samo događaju, pa što bude. Upravljate svojim životom i idite putem koji vas čini sretnim.</p><p>Također, ljutnja na druge ljude samo im daje više moći nad vama, a vas prazni od ono malo pozitivne energije što vam je možda preostalo. Ljutnja na nekoga samo će izjesti vas same, zato prestanite gajiti taj loš osjećaj prema nekome - oprostite i nastavite sa svojim životom. Zapamtite, to ne znači da ste se predali, a netko je pobijedio, već da ste mudriji i stalo vam je do toga kako se osjećate.</p><h2>2. Ne tražite izgovore i ne odugovlačite</h2><p>Ako neprestano odgađate stvari, nikada nećete doći na zelenu granu. Kako ćete napredovati u životu ako stalno vučete neki teret za sobom? Prestanite pronalaziti isprike i napravite ono što je neophodno, riješite probleme koje imate kako ne bi postali još veći - osim toga, osjetit ćete ogromno olakšanje kada to napravite.</p><p>Osim toga, pokušajte se sjetiti - kada ste se osjećali dobro nakon ogovaranja? Nikada! Ogovaranje ne vodi ničemu, a uzima pozitivnu energiju iz vas. Na kraju se osjećate prazno i loše, priznali vi to sebi ili ne. To je čisto gubljenje dragocjenog vremena koje bi trebali trošiti na poboljšanje kvalitete vlastitog života.</p><h2>3. Jedite zdravo i prestanite tražiti isprike</h2><p>Kaže se da kada čovjek nešto želi - pronaći će način, a kada ne želi - pronaći će ispriku. Ako uvijek pronalazite izlike za svoje nedostatke, kako ćete nešto naučiti iz njih? A ukoliko ništa ne naučite iz toga, nećete sami sebi dati priliku poboljšati to.</p><p>Preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem i prestanite odabirati lakše i nezdravije opcije. Tu i tamo pojesti nešto nezdravo je u redu, ali ne i da to postane stil života. Također, iako vam se to možda baš ne da, prisilite se svaki dan biti aktivni - sigurno ćete se osjećati bolje i pozitivnije.</p><h2>4. Nemojte samo pasivno maštati i otkrijte što želite</h2><p>Ne držite se podalje od stvari koje zaista želite. Ne razmišljajte o tome što može krenuti po zlu, već samo slijedite svoje srce. Usredotočite se na to da će sve biti dobro, razmišljajte pozitivno. Počnite aktivno ostvarivati svoje snove umjesto da pasivno razmišljate o njima - pokušajte ih pretvoriti u stvarnost i imajte vjere da ćete uspjeti.</p><p>Također, važno je gledati širu sliku. Naime, ako ne znate što želite za sebe u budućnosti, kako ćete se pripremiti za to? Razmislite o tome što iskreno želite, o svojim dugoročnim planovima i počnite raditi na tome. Bitno je naučiti kako istražiti stvari koje predstavljaju izazov. Ništa produktivno ne može nastati u vašoj zoni udobnosti. Ukoliko se ne suočite s novim izazovima, nećete moći potpuno iskoristiti ili razumjeti vlastiti potencijal.</p><h2>5. Ne pokušavajte biti savršeni i maknite se od loših ljudi</h2><p>Ponekad je važno da se negdje samo pojavite, ne i da se pojavite savršeni. Budite svjesni da nitko i ništa nije savršeno. Dok tragate za savršenstvom, svojim ili tuđim, može vam se dogoditi da propustite važne prilike u životu.</p><p>Za sreću je bitno i da uklonite iz svojeg života ljude koji unose negativnost - to vam zbilja ne treba. Takvi ljudi ne rade ništa drugo osim što isisavaju pozitivnu energiju iz vas i baš nikada ne unosi ništa lijepo i kvalitetno u vaš život. Nikome ništa ne dugujete, pa bez oklijevanja se maknite od takvih likova.</p><p>Također, prestanite pokušavati ugoditi svima, to je jednostavno nemoguća misija, a iscrpljuje vas. Normalno je da se nekim ljudima sviđate, a nekima ne - i zato ne vrijedi trošiti energiju i vrijeme na pokušavanje toga da se nekome svidite.</p>