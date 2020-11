Blagodati šetnje: Dovodi naš mozak u stanje slično meditaciji

Ponekad je dobro šetati sam u tišini kako bi se misli razbistrile i nakon toga donosile dobre i mirne odluke. No, katkad je odličan izbor prošetati u društvu dragih osoba - to čovjeka čini još sretnijim

<p>Šetanje po svježem zraku je jedna od najboljih navika jer djeluje blagotvornu i na um i na tijelo. Kada se osjećate loše i neraspoloženo, navucite jaknu i krenite u šetnju. Iako vam se možda neće dati izlaziti na hladnoću, napravite to - ubrzo ćete se osjećati bolje, svježije i raspoloženije. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Postoje dokazi da šetnja umiruje mozak, sređuje misli, oslobađa od stresa, popravlja koncentraciju, povećava kreativnost, posebno ako se šećete u prirodi. Hodanje kroz prirodu i zeleno okruženje dovodi naš um u stanje slično meditaciji, pokazalo je to istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji. Ta navika nas puni pozitivnom energijom pa nije loše prošetati prirodom pola sata barem dva puta tjedno. </p><h2>Ubrzava metabolizam i učvršćuje mišiće</h2><p>Također, šetnja je odlična za održavanje ili postizanje vitkije linije. U tom slučaju ne šećite polako kao kada se želite oraspoložiti, već ubrzajte tempo. Brzo hodanje u trajanju od pola sata do sat vremena pojačano troši kalorije, ubrzava metabolizam, a time i otapanje viška kilograma te je odlično za izgradnju i učvršćivanje mišića.</p><p>Osim toga, šetnja na svježem zraku povećava kapacitet pluća čime našem tijelu osigurava dovoljnu količinu kisika. Ova lagana tjelovježba savršena je i za ljude koji nemaju kondicije te za stariju populaciju.</p><p>Ponekad je dobro šetati sam u tišini kako bi se misli razbistrile i nakon toga donosile dobre i mirne odluke. No, katkad je odličan izbor prošetati u društvu dragih osoba - to čovjeka čini još sretnijim i jača socijalnu povezanost.</p><p>Neka istraživanja ukazuju da šetnja u društvu pojačava otpornost na stres i regulira krvni tlak. To čak ne mora nužno biti šetnja s ljudima, i kućni ljubimac je odlična pratnja.</p><h2>Odlična je za rješavanje problema</h2><p>- Mnogi ljudi kažu da nakon šetnje dolaze do dobrih rješenja raznih problema - rekla je dr. <strong>Marily Oppezzo</strong> voditeljica istraživanja koja je s kolegama znanstvenicima uspoređivala učinke sjedenja, hodanja u zatvorenom prostoru i šetnje po svježem zraku. Rezultate istraživanja objavila je u časopisu 'Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition'.</p><p>U istraživanju je sudjelovalo 176 dobrovoljaca, a oni čiji je zadatak bio šetati po prirodi imali su 60 posto izraženiju sposobnost dolaska do dobrih ideja i rješenja određenih problema.</p><p>- Za razliku od šetnje u zatvorenom prostoru, šetnja po prirodi u isto vrijeme opušta um i budi kreativnost jer smo izloženi raznim podražajima - pojasnila je dr. Oppezzo, a prenosi <a href="https://atma.hr/bez-dijete-bez-tableta-bez-vjezbanja-svaki-dan-je-uporno-setao-i-za-par-mjeseci-izgubio-29-kilograma/" target="_blank">Atma</a>.</p><p>Nekad, dok su ljudi živjeli u suživotu s prirodom, nije bilo ovoliko psihičkih i fizičkih bolesti. Biljke oko sebe stvaraju imunološki sustav koji dobro djeluje na sve nas, pokazala su to brojna istraživanja. Pola sata boravka u dubokoj šumi doprinosi jačanju imuniteta i zaštiti našeg zdravlja naredna dva mjeseca. </p><p>Tu praksu u Japanu zovu Shinrin-yoku što bi u prijevodu značilo - kupanje u šumi. Osim što ta navika oslobađa od stresa, smanjuje krvi tlak i usporava rad srca, događa se još nešto. Šumsko drveće i ostale biljke u zrak ispuštaju fitoncide - antimikrobne hlapljive organske spojeve koji su zaslužni za uništavanje gljivica, bakterija i plijesni. Hodajući po dubokoj, nezagađenoj šumi udišemo te spojeve što doprinosi našem zdravlju. Znanstvenici kažu kako smo tada 'uronjeni u imunološki sustav šume'.</p><p>Šuma, kažu, dobro djeluje na hormone u tijelu, smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, pretilosti itd. Hodanje kroz nju potiče kreativnost i priziva pozitivne misli, što je isto vrlo važno za fizičko zdravlje. Ljudima je boravak u prirodi nužno potreban, posebno onima koji žive u velikim gradovima, prenosi <a href="https://time.com/5259602/japanese-forest-bathing/ " target="_blank">Time</a>.</p><p> </p>