18 ideja koje će vas inspirirati za dekoraciju blagdanskog stola

Blagdanski stol je središte okupljanja i želite da odiše elegancijom. Bez obzira planirate li veliku gozbu ili je riječ o druženju za mali broj prijatelja i članova obitelji, dekoracija stola upečatljivim bojama, privlačnom teksturom ili ukrasima ključna je za cjelokupni dojam.

POGLEDAJTE VIDEO: Obiteljski dom prekrili su božićnim lampicama

Ideje za dekoraciju

Stil koji birate može varirati od suptilnog do raskošnog, ovisno o vašim željama i ukusu. Imajte na umu da, ukoliko stol dekorirate cvijećem i drugim biljem, u grijanoj prostoriji i bez vlage uvenut će nakon svega nekoliko dana. Zato takve dekoracije unesite u kuću u zadnjem trenutku kako bi bile svježe.

1. Jednostavan vijenac

Biljni vijenac podjednako se dobro uklapa u princip malog i velikog stola. Za manje, kvadratne stolove za do četiri gosta, jednostavan, kružni vijenac koji se nalazi oko vaze s cvijećem ili svijećama savršen je za omekšavanje kutova i rubova te dodavanje domaćeg ugođaja.

Za maksimalistički, teksturirani izgled blagovaonskog stola, napravite više vijenaca, za svakog gosta po jedan, a središte dekorirajte zelenim biljem.

2. Instalacija iznad stola

Božićni blagovaonski stol često je ispunjen ukusnom hranom, grickalicama, posuđem ili priborom za jelo, pa kod mnogih nema prostora za cvjetni aranžman ili dekoraciju.

No prostor ćete stvoriti sami ako odlučite vijenac od lišća i cvijeća ili ukrasnu granu objesiti oko lustera. Time ćete stvoriti dramatičan središnji ukras iznad stola za blagovanje koji će zasigurno očarati goste i stvoriti nezaboravan dojam.

3. Raskošan aranžman

Ako u blagovaonici smanjite paletu boja i ograničite se na tek nekoliko nijansi, raskošni cvjetni aranžman na sredini stola djelovat će spektakularno, osobito ako ne koristite cvijeće koje se tradicionalno ne povezuje s Božićem, u bojama koje izgledaju više proljetno nego zimski.

Izradu po vašoj ideji prepustite cvjećarima i stručnjacima, a imajte na umu da ćete ga možda morati neposredno prije večere ukloniti sa stola kako bi gosti imali prostora za jelo, piše HomesAndGardens.

4. Stolnjak s elegantnim dizajnom inspiriranim biljem

Umjesto središnjeg cvjetnog aranžmana koji možda nemate vremena izraditi ni kupiti, birajte stolnjak s uzorkom ukrašen božićnim motivima.

- Jako bijela, zelena i grimizna paleta boja stolnjaka nudi sjajan dojam, a čarobno blagdansko raspoloženje može se postići dodavanjem pravog cvijeća i ukrasnog bilja ako na stolu imate mjesta. Nećete pogriješiti i ako stvari ostavite kakve jesu, a svečani dojam ćete postići kristalnim i staklenim posuđem - kaže Jennifer Ebert, digitalna urednica u Homes & Gardens.

5. Ispunite praznine biljem

Jednostavan, nestrukturirani božićni aranžman sastavljen od reznica iz vrta može biti podjednako svečan i moderan te ponuditi opušten dojam.

Najprije naučite kako postaviti božićni stol i rasporedite posuđe, pribor i čaše, a zatim nasumično popunite praznine grančicama božikovine, smreke i eukaliptusa neposredno prije nego što poslužite ručak. Nemojte se bojati pomiješati pravo i lažno lišće, bobice i grane, a dojam zaokružite dodatkom lučica razbacanih po stolu.

6. Koristite svečane boje

Blagdansko vrijeme odličan je izgovor za ukrašavanje, a odabir boja kojima ćete ukrasiti božićni stol može djelovati kao zastrašujući zadatak ako se uzme u obzir velika paleta dostupnih kombinacija.

- Kad ukrašavam stol za Božić, volim zlatne dodatke, stakla u boji i obilje svjetla svijeća. Možete dodati malo dramatičnosti s puno zelenila postavljenog po sredini stola ili utkanog oko visećeg lustera. Sve bih to povezala sa sezonskim cvijećem i zimskim bobicama u bogatim, svečanim bojama - kaže Sue Jones, suosnivačica i kreativna direktorica u OKA.

7. Skandinavski stil

Skandinavski dekor je prepoznatljiv iz nekoliko razloga. Skromni, jednostavni, čisti prostori i dobitna kombinacija oblika i funkcije stvaraju estetski ugodne, ali praktične interijere.

- Da biste stvorili lijepu i primamljivu atmosferu u blagovaonici, pripazite da ne pretrpavate stol. Važno je ostaviti mjesta za hranu i salvete, tako da će slojeviti stolnjaci, staze i salvete, s grupiranim aranžmanom i svijećama na središtu stola stvoriti dotjeran i svečan ambijent, a ipak omogućiti ugodno posluživanje i jelo - kaže Ailie Williams, stilistica u Neptuneu.

8. Koristite lažno bobičasto voće

Aranžman sastavljen od grančica božikovine, prepun grimiznih bobica, u trenutku će unijeti božićni duh na stol.

- Bobice božikovine oduvijek su bile popularne, ali možete očekivati da će crveno lišće imati veći utjecaj 2022. zbog svog klasičnog, šik izgleda. Dodajte suptilne nijanse crvene u svoju shemu boja vijencima i grančicama prepunim bobičastog voća za uređenje stola, dok su pruge crvenih slatkiša, nježne vrpce i papirnati ukrasi izvrsni za dodatno povezivanje boje - kaže Jess Martin, stručnjakinja za dekoraciju zabava u Ginger Rayu.

Međutim, imajte na umu da su crvene bobice dekorativne božikovine otrovne za ljude i kućne ljubimce, pa ih radije zamijenite aranžmanima od lažnih bobica koje se mogu vezati u konac između čaša i svijećnjaka. Upotrijebite jednostavan bijeli laneni stolnjak ili traku za maksimalan dojam.

9. Održite svježinu bilja pojedinačnim posudama

Neprekinuti veliki aranžman koji se proteže duž cijelog stola je vrlo svečan, ali ako koristite pravo bilje, postoji opasnost da se brzo osuši. Umjesto toga, naučite kako napraviti zimski cvjetni aranžman i upotrijebite niz malih, staklenih posuda. Napunite ih izdržljivim, sezonskim zelenilom i bijelim cvijećem po izboru. Obilje nisko podrezanog bilja u svakoj vazi iz daljine će djelovati kao jedan veliki aranžman.

- Za svoj božićni stol željela sam stvoriti svečanu atmosferu, nešto elegantno, ali koristeći vrlo jednostavne sastojke. To su prije svega mješavina zelenila, s dodatkom sitnog, bijelog cvijeća i mnoštvom svjetla svijeća. Napravila sam pojedinačne bukete u više posuda za kompot, što daje dobru visinu i dubinu, a to znači da je svaka stabljika u vodi. To bilju pomaže da traje nekoliko dana - objašnjava cvjećarka Philippa Craddock.

10. Boja i tekstura

Ako ste obožavatelj maksimalističkih ideja za uređenje, slojevito stavite ukrase u boji i posuđe kako biste stvorili osjećaj obilja. Stilski se svaki element ne mora nužno slagati, pa tako fini porculan možete pomiješati s debelim svakodnevnim tanjurima ili zdjelama.

- Suvremena i svijetla verzija svečanog stola može uključiti zelenu i crvenu boju, ali na svježiji način. Božićni stolni aranžman može biti savršen i izvrstan primjer kako možete napraviti dojam od bilo čega, pa stoga budite hrabri i avanturistički raspoloženi sa svojim kombinacijama - kaže Melanie Griffiths, urednica u Period Livingu.

11. Vizualni dar za goste

Razmislite o stvaranju božićnog stolnog vijenca koji ne samo da izgleda lijepo, nego je ujedno i vizualni dar za goste.

- Elegantno dotjeran stol najbolji je način da obrok učinite posebnim. Razmotrite shemu boja koja, baš poput interijera, može stvoriti dramatičan izgled ako boje ukrasa djeluju u harmoniji. Mali cvjetni aranžmani u staklenkama za pekmez ili malim vazama najbolji su izbor jer ih možete rasporediti oko drugih predmeta koje želite staviti na stol i mogu djelovati poput cvjetnog vijenca - kaže Kit Kemp, osnivačica i kreativna direktorica hotela Firmdale.

- Izbjegavajte visoke aranžmane kako bi gosti mogli vidjeti preko njih, a korištenje svijetlog sezonskog cvijeća uvijek dodaje faktor 'wow'. Koristite lišće i svježe voće da dodate dramatičan ili svečani izgled. Mi volimo koristiti šipak, naranče i crveni ribiz - dodala je Kemp.

12. Suvremeni aranžman

- Za istinski moderan i trendovski božićni stol, napravite nevjerojatan vijenac od sadarke. Ona može dobro izdržati bez vode, pa jednostavno izrežite stabljike na jako kratko i stavite grozdove cvijeća duž sredine stola pazeći da mijenjate visinu kako biste dobili efekt oblaka. Za bolji dojam dodajte metalne kuglice i svježe - savjetuje Lucy Searle, glavna urednica u Homes & Gardens.

Osim što je privlačan, takav aranžman omogućuje da na stol dodate i druge ukrase.

13. Dodajte svjetlo

Ideje za unutarnju božićnu rasvjetu često imaju glavnu ulogu u božićnom dekoru, pa zašto ne biste poboljšali izgled stola kolekcijom svjetlucavih dodataka.

- Dobra je ideja raditi u skupinama. Postavite malo smreke na vrh platnene letve i smjestite ondje osvijetljenu kućicu. Svijećnjake i druge male posude ispunite mahovinom i lišćem da djeluju kao novi pogled na standardnu dekoraciju svečanog stola. Na kraju, postavite komplet bajkovitih lampica na baterije niz sredinu stola - preporučila je Ailie Williams, stilistica u Neptuneu.

14. Zadržite tradicionalni pristup

- Mnogo je načina na koje možete aranžmanom trajno fascinirati goste. Tipičan način je spajanje miješanih reznica bilja zajedno, vezanih uzduž grube niti kako bi se stvorio prekrasan debeli vijenac. Svečane inkluzije i pravo ili umjetno cvijeće mogu se utkati u vijenac kao finalni dodatak. Za bezbrižniji stil, za koji vidimo da postaje sve popularniji, zgrabite hrpe božićnog bilja, grana i svečanih dodataka te ih organski razbacajte po stolu u pomalo nasumičnom stilu kako bi se isprepleli oko tanjura s hranom i svijeća. Zatim, ako želite dodati cvijeće, učinite to tako da stavite odrezane stabljike sezonskog cvijeća u eklektičnu mješavinu vaza i smjestite ih u središte stola - preporučuje Sue Barnes, osnivačica i kreativna direktorica tvrtke Lavender Green Flowers.

15. Vijencu dodajte rasvjetu

Ako birate jednostavan stil, odlučite se za zeleni vijenac protkan diskretnim lampicama na baterije. Možete ih koristiti u cijelom domu, a ne samo za stol.

- Girlande su nevjerojatne na kaminima, ogradama i kao dio stola. Ako ne želite sami postavljati lampice, možete kupiti već gotove girlande sa ugrađenim osvjetljenjem koje se aktivira pritiskom na gumb - kaže Chrissie Rucker, osnivačica i vlasnica tvrtke The White Company.

16. Izradite vlastiti svečani aranžman

- Mnogi misle da moraju kupiti aranžman za svečani stol, ali to nije uvijek nužno i postoje načini kako i sami možete izraditi lijepu dekoraciju. Za mene je sve u korištenju boje i uzorka za stvaranje zabavnog, upečatljivog stola koji će svi voljeti, ali ravnoteža s prirodnim materijalima ključ je za stvaranje lijepe i skladne blagdanske atmosfere - objasnila je Emma Deterding, osnivačica i kreativna direktorica u KDLovesu.

Započnite slaganjem stabljika svježeg bora ili eukaliptusa niz središte stola, raširite lišće kako biste ispunili prostor, a prirodni miris biljaka će s lakoćom dočarati bit Božića. Nakon što ste zadovoljni kako ste složili zelenilo, možete ga dopuniti borovim češerima kako biste dodali još jedan prirodni element, prije nego što ga ispunite staklenim svijećnjacima i kuglicama u nizu svijetlih boja i uzoraka.

17. Skromniji dizajn

Kao što narodna izreka kaže, ponekad je manje više! Ako je vaš blagovaonski stol uzak, birajte usku dekoraciju koja neće zadirati u ograničeni raspoloživi prostor.

- Prethodno osvijetljeni vijenac od jelovih češera divan je način da dotjerate svoj stol. Zbog tankog dizajna štedi prostor i može se koristiti kao alternativa većim vijencima te također stvara primamljiv i ugodan dojam - kaže Chrissie Rucker.

18. Dašak prirode uz mirisno suho voće

- Suho voće poput limete i cimeta daje blagdanski štih i lijepo miriše, može se utkati oko svijeća s bršljanom kako bi se stvorio vijenac - kaže Kit Kemp zaključujući kako su svijeće zaista važne jer stvaraju dojam bez obzira na to ima li u prostoriji danjeg svjetla ili ne. Tako će danju dobro funkcionirati razni fenjeri, dok svijećnjaci stvaraju snažan romantičan dojam u večernjim satima.

Kako napraviti jednostavan božićni stolni aranžman?

Da biste napravili jednostavan božićni aranžman možete oponašati tradicionalni vijenac, koji je obično spojen po dužini uzicom. Birajte zelene grančice, cvijeće i božićne ukrase te ih pričvrstite duž stola.

S druge strane, možete pripremiti niz niskih cvjetnih izložaka u malim čašama ili vazama te ih rasporediti duž duljine stola. Ako lišće i zelenilo mogu sakriti posude u kojima se cvijeće nalazi, instalacija će djelovati kao bogati gusti stolni vijenac.

Mora li stolni aranžman sadržavati pravo lišće?

Aranžman ne mora sadržavati pravo lišće i zapravo možete koristiti bilo što, od lažnog lišća do šljokica kako biste stvorili svečani izgled. Ili, možete koristiti mirisno, osušeno bilje za trajni aranžman koji možete pažljivo spremiti te ponovo koristiti sljedeće godine, iako je malo vjerojatno da će zadržati miris u tako dugom vremenskom razmaku. S druge strane, upravo je to prednost sezonskog bilja i cvijeća - miris koji također doprinosi ugođaju blagdana.

Najčitaniji članci