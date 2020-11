Pogreške koje mnogi rade kod dekoracije božićnih keksića

Dekoracija božićnih keksa i kolača mnogim domaćicama gotovo prirodno polazi od ruke, no ima i onih koje se bore s tim kako postići dražesnu jednostavnost. Evo savjeta koji će vam pomoći

<p>Približava se vrijeme Božića, a to je tradicionalno period u godini kad će mnogi u kuhinjama ispeći slasne keksiće, a potom ih ukrasiti i uživati u njima, piše<a href="https://www.msn.com/en-ca/lifestyle/food/foodnews/11-mistakes-you-e2-80-99re-making-when-decorating-christmas-cookies/ss-BB1aZy1d?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark#image=1"> MSN</a>. No ne uspije dekoracija svaki put, a ovih 11 grešaka najčešći su krivci za vaš neuspjeh.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Recept za zobene kekse</p><h2>1. Ne koristite dobru vrstu keksa</h2><p>Nisu svi keksi predviđeni za dekoriranje. Najbolje je odabrati kekse s đumbirom te ravne šećerne kekse. Oni se neće mrviti dok radite s njima, a imaju dovoljno velike i ravne površine na kojima možete pustiti mašti na volju.</p><h2>2. Oslanjate se na recept</h2><p>- Nikad ne gledam na vrijeme pečenja istaknuto u receptu nego sam pripazim. Keksi su gotovi kad rubovi blago posmeđe. Imajte na umu da će se u središtu nastaviti peći još nekoliko minuta nakon što ih izvadite iz pećnice - savjetuje <strong>Sally McKenzie</strong>, blogerica i autorica kuharice.</p><h2>3. Niste uzeli dovoljno vremena</h2><p>Dekoriranje keksa zahtijeva vrijeme i strpljivost. <strong>Hilary Ramos</strong> iz trgovine The Cookie Countess podsjeća na važnost ta dva elementa.</p><p>- Osnovnoj dekoraciji treba od nekoliko sati ili čak cijelu noć da se osuši dovoljno da biste mogli dodavati detalje. Tada se ponovo mora sušiti prije pakiranja - kaže ona.</p><h2>4. Ne koristite vodilice za valjak za tijesto</h2><p><strong>Georganne Bell </strong>radi dekoracije za LilaLoa slastice, a kaže da je za ravne kekse važno postići glatku ravnu površinu. Stoga preporučuje da koristite plastične vodilice koje se dodaju tradicionalnim drvenim valjcima za tijesto kako bi se postigla jednaka debljina keksa.</p><h2>5. Ne čekate da se keksi ohlade</h2><p>Ne žurite! Kekse možete početi dekorirati tek kad su se potpuno ohladili jer će se inače dekoracija otopiti. Prije nego što dodate dekoraciju, provjerite da su se keksi ohladili. Najbolje je dekorirati ih sljedećeg dana nakon pečenja.</p><h2>6. Koristite pregustu smjesu za dekoraciju</h2><p>Ako je smjesa za dekoraciju previše gusta, neće se dobro rasporediti. Georganne iz LilaLoa ima dobar savjet.<br/> - Dobro promiješajte dekoraciju u zdjeli. Površina bi trebala biti neravna i trebali biste u smjesi vidjeti linije od miješanja. Potom lupite zdjelom o pult pet puta. Ako se površina izravnala, to je savršena konzistencija. Ako se nije izravnala, onda je previše čvrsta. Dodajte nekoliko kapljica vode i ponovite postupak - kazala je.</p><h2>7. Koristite previše rijetku smjesu za dekoraciju</h2><p>Ako koristite prerijetku smjesu, ona će skliznuti s keksa. Iskušajte gustoću na isti način kao i za pregustu dekoraciju te opet lupite pet puta. Ako se smjesa zagladila nakon samo dva do tri udarca, previše je rijetka. Dodajte još dvije do tri žličice šećera u prahu pa pokušajte ponovo.</p><h2>8. Pripremate premalo smjese za dekoraciju</h2><p>Ista je količina posla, vremena i čišćenja radite li smjesu u manjoj količini ili u većoj. Ako vam trebaju različite boje, pripremite veliku količinu smjese, pa potom je raspodijelite u manje zdjelice u koje ćete potom dodati željene nijanse.</p><h2>9. Koristite premalo smjese za dekoraciju</h2><p>- Ako ste štedljivi i koristite premalo dekoracije, ona se neće lijepo zagladiti na keksima i to će rezultirati valovitom ili neravnom dekoracijom - ističe Georganne.</p><h2>10. Niste vježbali</h2><p>U izreci da vježba vodi do savršenstva ima dio istine. Ako nemate pretjeranog iskustva, vježbajte kako dekorirati kekse prije nego što ih upropastite.</p><p>- Na taj način ćete shvatiti imate li dovoljno namirnica ili trebate kupiti još štogod, a to će vam ujedno dati priliku da promijenite ono što želite. Ponekad se dizajn dekoracije keksa čini ljepšim na papiru nego u stvarnosti - savjetuje Hilary.</p><h2>11. Birate prekomplicirani dizajn</h2><p>Keksi ne moraju biti komplicirani. Postoji toliko jednostavnih i laganih načina da ih učinite predivnima. Ponekad je dovoljno samo ih posuti šarenim mrvicama.</p>