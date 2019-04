19 urnebesnih pravila koje su roditelji postavili svojoj djeci

Ovog tjedna korisnik Reddita pod nadimkom alfred_the_whale upitao je 'Koje je najčudnije pravilo koje ste morali poštovati dok ste odrastali?'.

Neki odgovori koju su uslijedili zaista su čudni, a evo nekih od apsolutno 'najluđih' pravila koje su ljudi morali slijediti dok su odrastali.

1. Zabrana začina

- Sol je samo za goste. Stvarno, upotrebljavanje začina bio je veliki 'grijeh' u mojoj kući i smatralo se ogromnom uvredom za mamu i tatu, iako su bili apsolutno užasni kuhari - Ticliff.

2. Pravilo o kućnim ljubimcima

- Moj je tata izmislio ovo pravilo kako bi spriječio ispitivanje mog mlađeg brata kada će dobiti psa, svakih deset sekundi. Imali smo susjede s obje strane koji su već imali pse, tako da je pravilo bilo da svaka druga kuća može imati psa. Moj brat je dugo u to vjerovao - TwinLinds.

3. Pravilo o zavođenju

- Nisam se smjela nasloniti ili ležati ako je moj dečko bio kod nas doma. Moja mama je mislila da ću ga ležanjem navesti na 'prljave misli'. Jednom kada sam stavila noge na kauč dok je moj zaručnik bio kod nas, moja mama se naljutila jer je mislila da ga pokušavam uzbuditi - OverallDisaster.

4. Smrt izazvana pražnjenjem crijeva

- Moja baka je rekla da ne smijem sjediti na WC-u tijekom grmljavine jer munja može udariti u cijev i stresti me struja - pavlovs_bog.

5. Obuka o zatvoru

- Nisam smjela stavljati šećer u čaj jer mi je mama rekla: 'kada odeš u zatvor, ne daju ti šećer, stoga će ti zatvor biti još teži'.

1. Hvala što si toliko vjerovala u mene mama.

2. Prilično sam sigurna da je u zatvoru dopušten šećer za čaj - Griff-Man17.

6. Peciva i privilegije

- Moj tata je imao divertikulitis (džepove u crijevima) i nije mogao jesti sezamove sjemenke (između ostalog). Dakle, kad smo jeli hamburgere, svi su morali dati svoj donji dio peciva tati u zamjenu za njegov gornji dio. Međutim, nikada mi nisu objasnili zašto to radimo. Tako da sam doslovno bio na fakultetu kada sam shvatio da to nije normalno. Mislio sam da je imati dva donja peciva 'tatina privilegija' - LtheDutch.

7. Pizza utrka

- U kući mog prijatelja postojalo je pravilo 'nema rolanja pizze'. U kući su živjela tri brata tinejdžera, a kada bi naručili pizzu, strasti su brzo buknule kada bi netko pokušao zgrabiti što više kriški. Prvo pravilo je bilo da ne možete uzeti više od jedne kriške, a drugu krišku možete uzeti tek kada u usta stavite posljednji griz pizze. Jedan od braće brzo je shvatio da ako zarola komad, može ga strpati u usta i zgrabiti novu krišku. Otuda pravilo 'nema rolanja pizze' - tokyokish.

8. Samo darovi

- Smio sam kupiti stvari samo ako ih kupujem za rođendanski ili božićni dar nekome. Zamislite, ovo je bio moj vlastiti novac koji sam zaradio na vlastitom poslu. Mama je točno znala koliko mi je trebalo da dođem kući iz škole pa ako bih se zaustavio u trgovini, ona bi znala i bio bih u nevolji - melindseyme.

9. Zabrana upotrebe zamjenica

- Moji roditelji su se ponašali kao da je reći 'on' ili 'ona' dok su u sobi, ekvivalentno psovanju, tako da je obraćenje mojim roditeljima koristeći zamjenice bilo zabranjeno - gentrifiedavocado.

10. Obrazovanje o nasilju

- Nasilne igre su zabranjene, osim ako su 'o povijesti' - therealmacter.

11. Pravilo o stražnjim vratima

- Nije nam bilo dopušteno koristiti ulazna vrata. Ikada. Na vratima je bio metalni okvir s bravom za koju je trebao ključ s obje strane. Moj očuh je imao ključ, a čak su i gosti morali ulaziti na stražnja vrata - Alices_Nightmares.

12. Udaljenost od oca

- Ovo nije bilo moje pravilo nego pravilo mog prijatelja/susjeda: Kada bi moj otac došao s posla, moj prijatelj bi morao ići kući. Njegovi roditelji su mu to rekli jer je to značilo da je vrijeme za večeru i stoga bi trebao doći kući. Međutim, on kao dijete nije shvatio taj dio pravila. Jedino je razumio 'dođi kući kada tata tvog prijatelja dođe kući'. To je rezultiralo time da se moj prijatelj bojao mog tate. Kada je vidio da se uparkirava na kućni prilaz, prestao je raditi što smo radili i otrčao bi kući - Not_all_aware.

13. Nesporazum oko kape

- Nije mi bilo dopušteno nositi šiltericu okrenutu unatrag jer je moj tata mislio da to rade članovi bande. Zamislite, to je bilo u ruralnom Wisconsinu 90-ih. Moji roditelji su divni ljudi, možda samo nisu najbolje razumjeli svijet u to vrijeme - Youcanthearjimmy.

14. Jedan ručnik

- Svaki tjedan dobili bi samo jedan čisti ručnik. S njim smo mogli raditi što god smo htjeli, ali do sljedećeg tjedna nismo dobili čisti - MediocreC.

15. Paranoja od trovanja

- Nikada nisam smjela ostaviti piće u automobilu jer ga je, prema mojoj majci, netko mogao otrovati. Uvijek je bila previše paranoična u pogledu sigurnosti, ali to pravilo mi je još najdraže - Throne-Eis.

16. Proste riječi

- Nismo smjeli reći 'prdež'. Nikada. Bilo je to kao da ste rekli riječ na 'j', barem što se tiče prostih riječi u svijetu mojih roditelja - N1ck1McSpears.

17. Pravilo trojke

- Nakon škole smo imali vrijeme za slatkiše i to je bilo jedino vrijeme kad smo smjeli jesti kolačiće, a mogli smo ih pojesti najviše tri. To nije prečudno pravilo, ali je imalo značajan utjecaj. Sada imam 50 godina i još uvijek pojedem točno tri kolačića kad god ih jedem - Wpbdan.

18. Čudan izbor horor filmova

- Mogli smo gledati Freddyjeve filmove, ali ne i Jasonove filmove. To je bilo zato što je moja mama vjerovala da su filmovi o petku 13. sotonski, ali film 'Strava u Ulici Brijestova' bio je samo zabava - Joe434.

19. Slatko pravilo

- Mama me uvjerila da je Velika Bundeva iz Charlie Brownovog serijala 'It's the Great Pumpkin, Charlie Brown' postojala. Pravilo za Noć vještica bilo je da mogu izabrati samo deset slatkiša od onih koje sam sakupila, a ostatak sam morala dati Velikoj Bundevi. U stvarnosti 'Velika Bundeva' je bila radna kabina mog oca - stressmonster, piše BuzzFeed.

