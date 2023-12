2 razloga zašto ženama nakon 40-e nije lako pronaći ljubav

Mnoge dame se žale kako ne mogu pronaći muža, a izlaziti sa starijima od 40 može biti teško. Postoje dva glavna razloga zašto zrele žene nisu u stanju privući i zadržati iskreni interes kvalitetnih muškaraca.

2 manje očita razloga zašto ženama nije lako pronaći ljubav

1. Kritički, osuđujući, zatvoreni način razmišljanja

2. Visoka očekivanja (drugim riječima, nerazumna i nedostižna)

Žene su poznate po 'popisu', odnosno stupcu s kvačicama kojeg karakteriziraju osobine i atributi koji moraju krasiti muškarca s kojim će izlaziti ili se udati za njega.

Zatvorena žena automatski odbija muškarca na temelju površnih informacija. Ako se na prvom spoju pojavi u pogrešnoj košulji, ili su mu frizura ili naočale zastarjele, ili je pomalo suzdržan, ona ga odmah odbaci ili ako i dođe do drugog spoja, ne svidi joj se njegova kuća, pas, auto ili njegove omiljene TV emisije i zatvara svoj um pred mogućnošću da je taj muškarac možda inteligentan, pun ljubavi, stabilan, neobrađeni dijamant koji želi biti uglađen.

Popis fantazija nekih žena može biti nerazuman - duboki džepovi, skupe kuće, luksuzni automobili...

Slobodne žene starije od 40 mogu biti beskompromisne u pogledu svoje 'liste'. Proživjele su svoj prvi život. Riješile su se samoljubivog, dečka prevaranta ili su se razvele od prepotentnog, nasilnog muža. Poslale su djecu na fakultet i same se izdržavaju.

Došlo je 'vrijeme za mene', kako vole reći, i sastavljaju dugačak popis stvari koje morate imati i koje postaju beskompromisne, pa se s time nijedan muškarac ne može mjeriti.

- Svog muža sam upoznala na utakmici. Već na prvom spoju znala sam da on nije zločesti dečko koji me impulzivno privlači. Nije bilo dražesne kemije. Odjeća mu je bila otrcana, siva i umorna. Razgovor mu je bio suzdržan. Bio je ćelav i imao je viška kilograma. Ali nešto u mojoj utrobi reklo mi je da je on pravi i tako sam pristala na drugi spoj - kaže Nancy Nichols, govornica, blogerica i autorica bestselera o samopomoći, spojevima i vezama.

Nancy također priznaje da je s njim izlazila jer je imao farmu sa životinjama, pomislila je da bi bilo zabavno jahati konja i maziti kravu.

- Nastavila sam izlaziti s njim jer me je obožavao me i nikad me nije povrijedio. Zaljubila sam se u njegovo srce i udala sam se za njega. Danas moj suprug ima ormar pun elegantne odjeće, ima frizuru Michaela Douglasa, smršavio je, a ja posjedujem svog prvog konja - otkriva ona.

Ako izlazite sa starijima od 40 godina, nije riječ o tome da snizite svoje standarde. I ne biste se trebali zadovoljiti s bilo kakvim gospodinom.

Radi se o tome da se riješite popisa iz mašte i date muškarcu priliku da vam pokaže svoje najbolje i najtrajnije kvalitete. Možda ćete otkriti da je savršen muškarac za vas samo upakiran u drugačiji paket, donosi YourTango.