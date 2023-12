'Volim izlaziti sa ženama koje su 15 godina mlađe, evo zašto...'

Kada je bio u kasnim 30-ima, autor Ryan Crawler, počeo je izlaziti sa ženama 15 godina mlađim od sebe. Iako su ga mnogi osuđivali, smatrao je da su mlađe žene bezbrižnije i otvorenije za avanturu. Na kraju je oženio osam godina mlađu ženu.

- Kad sam bio u kasnim 30-ima, postojale su samo dvije popularne aplikacije za spojeve. Živio sam u šumi sa svojim psom i rijetko sam sretao žene koje lutaju tuda, pa sam nekoliko godina koristio aplikacije bez prekida. Nisam bio jedan od onih koji uvijek moraju imati nekoliko dogovorenih spojeva u tjednu. Bilo mi je dobro samome, ali da me zaintrigirala neka žena, posegnuo bih za njom - priča Ryan za buisnessinsider.

Obje aplikacije za spojeve omogućile su mu da postavi dobne parametre, za što nije mario. Nije mu se činilo ispravnim odbaciti ženu samo zato što je bila nekoliko godina mlađa ili starija. To ga je dovelo do vrlo zanimljivih spojeva i odnosa.

- Otkrio sam da mi je lakše povezati se s mlađim ženama. Bio sam i do 15 godina stariji od nekoliko djevojaka s kojima sam izlazio. Iskreno, imao sam više toga zajedničkog s njima nego sa ženama mojih godina ili starijima. Za početak, mlađe su održavale bolju formu. I ja sam vježbao, pa su mi kondicija i zdravlje bili važni. Osim toga, nisu djelovale previše opterećeno ili potučeno iz prethodnih veza. Uglavnom se s njima bilo puno lakše sporazumjeti. Nisu me uspoređivale s prvim muževima ili dugogodišnjim dečkima, jednostavno zato što to još nisu iskusile - objašnjava.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Također, nije imao djece, a uglavnom nisu ni te dame. I dalje su uživali u odlasku u kino, planinarenju i kuglanju.

- Bile su otvorene za gotovo sve u tren oka, za razliku od starijih s kojima sam izlazio, a koje su bile opterećene 'prtljagom' ili djecom. Bilo mi je uobičajeno vidjeti poglede dok sam bio vani s tim mlađim djevojkama. U početku je bilo čudno. Ja nikada ne bih buljio u par s primjetnom razlikom u godinama, ali meni su to stalno radili. Nisam baš izgledao kao njihov djed, ali svejedno su zurili - priča Crawler.

Činilo mu se da i njegovi bliski prijatelji imaju problem s tim da izlazi s mlađima. S vremena na vrijeme čuo bi osuđujuće komentare. Pokušao je ignorirati svačije primjedbe, ali nakon nekog vremena počelo mu se nakupljati.

- Budući da sam bio tužan zbog toga, pitao sam se kako je mojim djevojkama. Ako su nas i njeni roditelji i prijatelji poprijeko promatrali, onda je nakon nekog vremena, sigurno i njih to jako opteretilo. Možda je to razlog zašto te veze nikad nisu potrajale. Stranci, prijatelji i obitelj nisu razumjeli da sam pronašao mnogo prednosti u ovoj vrsti veze - ističe on.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Činilo mu se da je bilo manje drame, a više zabave s mlađim djevojkama. No, često se pitao ima li budućnosti s nekom od njih.

- Na kraju sam oženio mlađu. Moja žena je osam godina mlađa, ona je liječnica koju sam upoznao na internetu. Sada imamo dvoje male djece. Tih osam godina razlike nije mi se činilo važnim, s moje strane. Osim toga, fizički smo otprilike istih godina - priča Ryan.

Je li li imao više zajedničkog sa suprugom nego sa onima koje su bile 15 godina mlađe?

- Ne baš. Moja supruga se ne bavi fitnesom i ne uživa previše u filmovima, a njezini znanstveni razgovori često mi idu preko glave. To samo pokazuje da to što je netko vama bliskih godina ne znači da ćete automatski imati više toga zajedničkog. Neki će reći da mrze cijeli proces spojeva, ali meni to nije smetalo, čak sam se i zabavio. Na kraju sam shvatio da, bez obzira s kim izlazim, proces može biti frustrirajući, nevjerojatan i sve između. U mom slučaju, sve je uspjelo - zaključuje.