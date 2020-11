2.

20 ideja za dekoraciju božićnih keksića i recept za prhko tijesto

Od jedne vrste prhkog tijesta možete napraviti mnoštvo šarenih kolačića, samo ih oblikujte i dekorirajte na različite načine. Osim inspirativnih ideja za dekoraciju tu je i odličan recept za prhko tijesto

<p>Od ovog prhkog tijesta možete raditi sve i svašta, od pita i kiflica do prefinih božićnih keksića - od onih jednostavnih do duplih koji su u sredini 'zalijepljeni' pekmezom ili čokoladnom kremom. Na kraju ih samo dekorirajte.</p><p>Donosimo vam 20 inspirativnih ideja za dekoraciju nakon recepta za univerzalno prhko tijesto koje je vrlo jednostavno napraviti.</p><h2>Recept za prhko tijesto</h2><p>Sastojci: </p><p>Postupak:</p><p>Dobro zamijesite tijesto pa ga dobro prekrijte plastičnom folijom i ostavite u hladnjak sat vremena. Potom ga razvaljajte tanko i radite razne oblike. Pecite osam do 10 minuta. </p><p>Nakon što se skroz ohlade krenite s dekoracijom.</p><p>Napomena: Želite li čokoladne keksiće, u tijesto dodajte kakao u prahu ili čokoladu u prahu. Također, želite li kekse drugih boja, posegnite za bojama za hranu ili aromama, na primjer, želite li crvenkaste keksiće, ubacite u tijesto malo crvene boje za hranu ili nekoliko kapi ekstrakta s okusom maline.</p><p>Također, u smjesu možete dodati i komadiće čokolade, lješnjake, orahe, kandirano voće...</p><h2>Ideje za dekoraciju</h2><p>1.</p><p>2.</p><p>3.</p><p>4.</p><p>5.</p><p>6.</p><p>7.</p><p>8.</p><p>9.</p><p>10.</p><p>11.</p><p>12.</p><p>13.</p><p>14.</p><p>15.</p><p>16.</p><p>17.</p><p>18.</p><p>19.</p><p>20.</p>