20 stvari koje društvo smatra neprivlačnima, ali muškarcima su zapravo neodoljive

Kad je riječ o ljepoti, ženama se često savjetuje da prate trendove i pridržavaju se niza proizvoljnih pravila. No, u stvarnosti, mnoge osobine koje društvo smatra manama, nesavršenostima ili neobičnostima zapravo muškarcima djeluju privlačno
Donosimo 20 naizgled “neprivlačnih” stvari koje su, suprotnom spolu, zapravo prekrasne i jako privlačne.
1. Obline - Ne morate biti bodybuilderica niti imati savršeno oblikovano atletsko tijelo da biste se istaknuli. Zapravo, ljepota je vrlo subjektivna i svaki tip tijela ima svoje obožavatelje. Stoga nema razloga skrivati obline ili osjećati se isključeno.
2. Pjegice - Pjegice se često smatraju manama, no mnogima su one neodoljivo privlačne. Daju licu karakter i mladenački izgled koji je rijedak u vremenu digitalno retuširane savršenosti. Zato ih nemojte skrivati.
3. 'Opušteno' tijelo - Ne morate imati savršeno isklesano i zategnuto tijelo da biste bili lijepi. Mnogi muškarci upravo mekoću doživljavaju kao toplu, privlačnu i ženstvenu – na autentičan i umirujući način. Mekše tijelo jednako je lijepo kao i bilo koji drugi tip.
4. Minimalna šminka - U vrijeme kada su svi opsjednuti filtriranim selfiejima i kompletnim make-up lookom, mnogi muškarci zapravo više cijene prirodniji izgled. Na kraju dana, trebali biste nositi onoliko šminke koliko sami želite – malo ili puno – jer će prava osoba znati to prepoznati i cijeniti.
5. Strije - Ženama se često govori da trebaju skrivati svoje strije, no zaista nema razloga za to. One pokazuju autentičnost i životno iskustvo koje bi zapravo trebalo potaknuti samopouzdanje. Strije su sasvim prirodan dio ljudskog tijela, pa je doista besmisleno skrivati ih.
6. 'Upravo sam se probudila' frizura -
Savršeno posložena kosa odlična je za fotografije, ali neuredna jutarnja kosa jednako je privlačna i jednostavno djeluje prirodno. Možda će vas iznenaditi koliko ljudi smatra neurednu kosu lijepom.
7. Razigranost - Možda ste čuli ili vam je rečeno da žene uvijek trebaju biti dotjerane, staložene i tajanstvene. No, sladak humor i razigranost su neodoljivi. Muškarci vole kada žena može biti smiješna, nespretna ili se nasmijati sama sebi, jer to čini da djeluje stvarno i autentično.
8. Roktanje tijekom smijanja - Roktanje dok se smijete možda djeluje neugodno, ali mnogim muškarcima je preslatko. To je znak iskrenog, pravog smijeha koji pokazuje da ste svoji i opušteni. Kada se smijete iskreno, ljudi to primijete i privlači ih vaša autentičnost.
9. Udobne trenirke - Ne morate se uvijek “dotjerivati” da biste bili privlačni. Zapravo, mnogi muškarci smatraju ženu u udobnoj, širokoj i mekanoj trenirci jednako privlačnom kao i onu koja je uvijek sređena. Takav izgled odaje udobnost, toplinu i autentičnost.
10. Neovisnost - Ne žele svi muškarci “djevojku u nevolji” koju treba spasiti. Mnogi su privučeni ženama koje su odlučne, strastvene i neovisne. Samopouzdanje koje dolazi s jasnim ciljem i sposobnošću da ga postignete iznimno je privlačno.
11. Hrana - Mnoge žene osjećaju da se moraju suzdržavati od uživanja u hrani. Možda misle da će velik apetit ili ljubav prema hrani učiniti da djeluju manje “damski”. No, to uopće nije istina – mnogi muškarci vole partnericu koja se ne boji jesti opušteno i bez zadrške zajedno s njima.
12. Iskrenost bez filtera - Plakanje na filmu, uzbuđivanje ili rasplakanost zbog snažnih emocija pomaže ljudima da djeluju ljudskije. Stoga slobodno pokažite svoje emocije bez zadrške. To čini osobu pristupačnijom i autentičnijom.
13. Tamne oči - Svijetle oči često su popularne u modnim časopisima, ali tamne oči jednako su lijepe. One su tajanstvene, tople i pune izraza, s posebnom snagom u pogledu. Često se povezuju s dubinom duše i beskrajnom fascinacijom, zbog čega ih mnogi muškarci posebno cijene.
15. Etničke crte lica - 'Europska' ljepota često dominira medijima, ali muškarce privlače sve vrste žena. Od punih usana do različitih tonova kože i oblika očiju, svaka crta ima svoju priču. Ljepota nije u tome da se uklopite, nego da budete svoji i autentični.
16. Kratki nokti - Iako su dugi nokti često moderni i u trendu, kratki nokti mogu biti elegantni i stylish na svoj način. Jednostavni, uredni i laki za održavanje, kratki nokti često su i privlačniji mnogim muškarcima. Imaju ležeran izgled koji mnogi cijene.
17. Naočale - Naočale čine osobu zanimljivom, samouvjerenom i privlačnom. Nemojte se zavaravati filmskim scenama u kojima žene skidaju naočale da bi odjednom postale lijepe. Mnogim muškarcima naočale su privlačne, a postoji i mnogo lijepih okvira za odabir.
18. Tip kose - Kovrčava, valovita, spiralna ili ravna kosa sve su lijepe vrste kose. Mnogi se brinu o svom tipu kose, misleći da ne odgovara društvenim normama. No muškarcima to uopće nije važno – sve vrste smatraju privlačnima.
19. Bore - I bore imaju svoju priču. Dok suvremena kultura teži mladenačkoj savršenosti, mnogi muškarci bore doživljavaju na topao i pozitivan način. Bore i pigmentacije daju licu karakter i dubinu.
