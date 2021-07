Ako ste o seksu učili uglavnom iz filmova, možda vam se čini da je seks završen time što ćete se opustiti i slatko zadrijemati, no stručnjaci upozoravaju kako to baš i nije tako te da bi dio svakog spolnog odnosa trebao biti i - ritual pranja na kraju.

POGLEDAJTE VIDEO: povijest frizura na intimnom području

Naravno, ne postoji neko strogo pravilo o tome, no postoje detalji koje treba imati na umu, kaže dr. John Zampella iz Centra za muško zdravlje u New Yorku za Men's health.

- Baš kao što povremeno treba ispolirati neki trofej, ili prebrisati prašinu s drangulija na polici, i redovito čišćenje spolovila je vrlo važno, pogotovo nakon što ste bili seksualno aktivni. Naime, tijekom seksa izlučuju se tekućine, za spolovilo se lijepe stanice kože, na njemu može zaostati lubrikanta i slično, pa je važno očistiti ga i pripremiti za sljedeću upotrebu - kaže Zampella.

Kako se na internetu može pronaći svakakvih savjeta - od toga da se taj važni alat samo prebriše vlažnom maramicom, pošprica nekim sredstvom za dezinfekciju rana pa obriše maramicom, opere 'za prvu ruku' namakanjem u čašu vode, ili polijevanjem rukom u najbližem sudoperu, on upozorava da se na taj način neće isprati sve nečistoće i ukloniti bakterije.

- Vaš penis je nakon seksa dom za dvije različite vrste bakterija: one iz vaginalne sluznice te one koje postoje na koži penisa. Vaginalna sluznica sadrži specifične kisele sekrete koji sprečavaju infekcije kod žene, no neki od njih mogu čak i iritirati osjetljivu kožu na muškom spolovilu - upozorava dr. Zampella.

Dodaje kako u slučaju analnog seksa u sluznici također mogu biti vrlo opasne bakterije koje povećavaju rizik od infekcije, pa je pranje spolovila nakon seksa još važnije.

Slično je i kod oralnog seksa, jer slina sadržava enzime koji pomažu u razgradnji hrane dok žvačemo, a koji mogu iritirati kožu muškog spolovila. Zbog toga bi završni ritual svakog seksualnog čina trebalo biti tuširanje pod toplom vodom, uz posebnu pažnju prema genitalnom području.

- Dodavanje blagog sapuna ili gela za tuširanje pomoći će da se riješite bakterija, s tim da na genitalno područje smijemo primijeniti samo blage sapune, bez boja i mirisa, kako ne bi iritirali kožu. Korisno je i obaviti mokrenje nakon spolnog čina, jer to pomaže čišćenju mokraćnog kanala, a nakon pranja možete razmisliti i o upotrebi nekog blagog njegujućeg losiona koji će rehidrirati kožu oko genitalnog područja i njegovati ju. Muškarci koji nisu obrezani pritom moraju biti više svjesni rizika, jer se bakterije mogu skupljati i ispod prepucija. Dakle, njima se svakako preporučuje tuširanje nakon svakog seksa, uz povlačenje prepucija kako biste dobro isprali sve sekrete - zaključio je dr. Zampella.