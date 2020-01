25 savjeta: Budi čovjek prema partneru i brak će vam uspjeti

1. Ne napuštajte kuću bez pozdrava

Ne zaboravite partneru dati zagrljaj i poljubac prije odlaska na posao. To ne oduzima više od nekoliko sekundi, a može činiti veliku razliku u vašoj vezi.

- Bliskost održava romantiku - tvrdi psihoterapeutkinja dr. Tina B. Tessina.

2. Čuvajte partnerove tajne, malo kako nebitne bile

Kada vam se partner povjeri, to nije nešto što trebate shvatiti olako. Čak i ako su te tajne beznačajne, to su stvari koje nikad nikome ne bi trebali reći.

- Ono što se vama možda čini trivijalno, vašem partneru je možda najvažnije na svijetu i zbog toga ne bi o tome trebali pričati nikome drugome - kaže dr. Tessina.

3. Ne otkrivajte intimne informacije o svom partneru

Svatko se nekad naljuti na svog partnera, ali nikada nije dobra ideja iznositi vaše probleme u javnosti.

- Čak i ako takve stvari otkrivamo kao šalu, možemo povrijediti ili osramotiti partnera. To nikada ne vodi prema dobrom rješenju situacije - kaže trenerica za veze, Rosalind Sedacca.

4. Ako imate pohvalu i kritiku za partnera, uvijek počnite s pohvalom

Nitko ne voli slušati kako nešto krivo radi, čak i kada je to nužno čuti. Zbog toga Sedacca preporučuje da ako partneru želite reći da bi nešto trebao raditi drugačije ili da nešto radi krivo, započnete s pohvalom. Pametno je i nakon kritike završiti s nečim pozitivnim, barem kako bi kritiku stavili u pravilan kontekst, a to je da želite biti konstruktivni, a ne povrijediti partnera.

5. Iskoristite smijeh

- Ako se događa nešto frustrirajuće, pokušajte razbiti napetost smijehom. Nemojte ismijavati partnera, ali benignim humorom pokušajte partneru dati do znanja da shvaćate kako se nalazite u teškoj situaciji, ali da ćete ju prebroditi. Zbog toga će partner na vas gledati kao na nekoga tko donosi smirenje u teškim situacijama - savjetuje dr. Tessina.

6. Pravedno podijelite kućanske poslove

Pobrinite se da niste samo vi ili samo vaš partner ti koji se brinu o kućanstvu. Studija iz 2013. pokazala je da su parovi koji dijele kućanske poslove sretniji od onih koji to ne rade.

7. Ne 'dramite' oko sitnica

Niti jedna veza nije savršena i uvijek će biti nekih sitnica koje će vas kod partnera nervirati, ali to ne znači da svaki dan morate držati 'krizne razgovore'.

- Možete dopustiti da vas partnerove loše navike izluđuju ili možete naučiti živjeti s njima. Ako vas smeta jer ne zatvara zubnu pastu, kupite dvije, za svakog po jednu - savjetovala je dr. Tessina.

8. Eksplozivne svađe zamijenite staloženim razgovorom

Prirodno je naljutiti se, ali dugoročno je puno zdravije s partnerom imati raspravu, a ne svađu.

Studija koju je Sveučilište UCLA provelo 2012. godine pokazala je da se parovi koji se svađaju u ljutnji češće rastaju u roku od 10 godina od onih koji svoje nesuglasice rješavaju civiliziranom raspravom.

9. Ako se naljutite, pričekajte minutu prije nego odgovorite

Kako spriječiti bijesne svađe? Pričekajte malo. Kada vas partner naljuti, uzmite si malo vremena da se 'maknete' - odite raditi nešto drugo, otiđite u kratku šetnju i slično.

- To će vam pomoći da se malo smirite i da u svađi ne koristite osobne uvrede, već da pokušate raspravom doći do rješenja - tvrdi dr. Tessina.

10. Izbjegnite dosadu novim stvarima

Svađe nisu jedina stvar koja vam može uništiti brak. Prema studiji Sveučilišta u Michiganu iz 2012. godine, dosada je jedan od ozbiljnih problema za supružnike. Zbog toga dajte sve od sebe da tu i tamo napravite nešto drugačije, odete negdje gdje nikad niste bili ili se zajedno primite nekog novog hobija.

11. Nikad nemojte prestati odlaziti na spojeve

Trener za emocionalnu inteligenciju, Bradley K. Ward, tvrdi da nikada ne treba prestati ići na spojeve. On tvrdi da vezu možete lako održati zabavnom kao i na njenom početku, ako se i ponašate kako ste se ponašali na njenom početku.

12. Tijekom spojeva neke teme trebaju biti zabranjene, kao i mobiteli

Kada imate djecu, skoro je nemoguće naći vremena za sebe, ali kada to uspijete odredite neka pravila.

Obično se savjetuje da na spojevima ne razgovarate o djeci, računima, poslu, rodbini ili bivšima. Nije dobra ideja ni stalno gledati u mobitel. Držite ga u torbi ili hlačama da možete biti dostupni, ali nemojte ga vaditi van.

- To pomaže parovima da se prisjete zašto su se uopće zaljubili jedno u drugo - tvrdi trener za parove Michael Bloomberg i dodaje da se za izlazak svakako sredite kako bi se partneru pokazali u najboljem svjetlu.

13. Neka vam partner bude najveći prioritet

Bez obzira na išta, partner bi uvijek trebao znati da vam je prvi prioritet, a to možete pokazati tako da budete brižni i da za partnera radite stvari koje vam se baš i ne rade, naravno, sve u zdravim granicama.

14. Ne dopustite sitnicama da eskaliraju

Prosječni par čeka oko šest godina dok ne potraže pomoć zbog problema u vezi. Puno je zdravije probleme rješavati kada se pojave jer s vremenom oni samo postaju sve veći.

15. Ne pokušavajte mijenjati partnera

Velika je razlika između podrške partneru da uvede zdrave promjene u svoj život i traženja da budu nešto što oni nisu.

- Nije do toga da se vaš partner neće nikada promijeniti, radi se o tome da vi ne možete promijeniti svog partnera - tvrdi dr. Karl Pillemer.

16. Njegujte prijateljstvo i romantiku

Od malena nas uče kako su prijateljstvo i romantična ljubav nešto različito, ali činjenica je da brak funkcionira zbog istih stvari kao i prijateljstvo.

- Veselimo se druženju s prijateljima, uživamo u njihovom društvu, zajedno se opuštamo, dijelimo zajedničke interese i otvoreno razgovaramo... Prisjetite se igranja u parku. Vaš partner bi trebao biti ono dijete s kojim se najviše volite igrati - kaže dr. Pillemer.

17. Prisjećajte se lijepih trenutaka

Sljedeći put kada želite razveseliti partnera podsjetite se vremena kada ste bili sretni.

- Sjećaš se kada... je odličan početak rečenice za razgovor pun ljubavi. Takav razgovor podsjetit će vas na to što ste osjećali u tom trenutku i lako ćete se početi opet tako osjećati. Podsjećanje na sretne trenutke iz prošlosti jača vezu među partnerima - kaže dr. Tessina.

18. Shvatite da se ljubav s vremenom mijenja i prihvatite tu promjenu

Vaši osjećaji prema partneru sigurno će se tijekom vremena promijeniti dok se razvijate kao osobe, a ako želite da vaš brak potraje, morate prihvatiti te promjene.

- Mnogi povezuju ljubav s 'leptirićima u trbuhu' koji se pojave kada s nekim počnete prvi put izlaziti. Kako vrijeme prolazi, 'leptirići' su još mogući, ali odnos izrasta u međusobno poštovanje i napredno razumijevanje potreba i želja vašeg partnera te njihovih slabih i jakih strana - kaže psihologinja Stephanie J. Wong.

19. Potrudite se da zajedno rastete, a ne da se zajedno udaljavate

- Nikada nemojte koristiti frazu: 'Udaljili smo se'. Cijelo čovječanstvo stalno raste, mijenja se, i razvija, a to i parovi trebaju raditi zajednički u vezi - savjetuje Stacey Greene, autorica knjige 'Stronger Than Broken: One Couple's Decision to Move Through an Affair'.

20. Ostavljajte partneru ljubavne poruke po domu

Ljudi se vole osjećati voljenima i cijenjenima, a ako lako želite učiniti i da se vaš partner tako osjeća, to možete napraviti tako da po domu ostavljate kratke poruke s ljubavnim porukama ili podrškom.

- Bilo da napišete 'volim te' ružem na ogledalu u kupaonici ili ostavite post-it u partnerovom autu, to su geste koje će vašem partneru puno značiti - kaže obiteljska terapeutkinja Christine Scott-Hudson.

21. Preuzmite odgovornost za svoja djela

Promjene raspoloženja i bijesni ispadi se događaju i najboljima od nas, ali ono što čini razliku između dobrog i lošeg partnera je priznavanje da ste pogriješili i učenje iz grešaka.

- Ako imate loš dan nemojte kriviti partnera, šefa ili loše skuhanu kavu. Zapamtite da ste sami odgovorni za svoje osjećaje - kaže Scott-Hudson.

22. Raspravljajte da biste došli do rješenja, a ne da biste pobijedili

- Jedna od stvari koje mogu odmah zaustaviti svađu je ako se sjetite da ste oboje na istoj strani. Nemojte 'udarati nisko' ili reći nešto za što znate da će samo pogoršati stvari. Sjetite se da se volite i da ste tim pa se i ponašajte tako - savjetuje Scott-Hudson.

23. Nikad nemojte osuđivati partnera

Vaš partner s pravom očekuje da će svaki razgovor s vama biti bez osuđivanja. Kada vam partner priđe jer treba savjet ili nešto slično, morate ih saslušati sa zanimanjem, ali i otvorenog pogleda. Komunikacija zahtjeva empatiju, nesebičnost kada partner traži pomoć - tvrdi psihologinja Tiffany C. Brown.

24. Naučite se ispričati

Ako želite da vam brak potraje morate se naučiti ispričati i to zapravo misliti.

- Isprika označava da znate što ste napravili i da razumijete svoju ulogu u cijeloj situaciji - kaže Brown.

Pobrinite se i da nije uvijek isti partner koji se ispričava jer to će dovesti do neravnoteže i problema u vezi.

25. Provodite kvalitetno vrijeme odvojeno

Za dobar brak, važno je shvatiti važnost 'vremena za sebe'. Prema studiji iz 2004. hobiji i prijatelji izvan braka ključni su za zadovoljstvo brakom, piše MSN.com.

