29 oralnih tehnika s kojima ćete ženi priuštiti vrhunske užitke

Možda ste s jednom djevojkom zaključili da ste naučili sve o oralnom seksu, a onda s drugom više ništa nije 'radilo kako treba'. Donosimo 29 oralnih tehnika od kojih neka mora upaliti

<p>Seksualna terapeutkinja, dr. Holly Richmond, i trenerica seksa Gigi Engle za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/oral-sex-techniques" target="_blank">Mindbodygreen</a> dale su savjete koje možete iskoristiti kada se odlučite za oralni seks.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Za podizanje uzbuđenja</h2><p>Za mnoge žene postizanje orgazma zahtjeva mentalnu i fizičku stimulaciju, moraju biti opuštene i raspoložene za seks.</p><p>- Veliki dio oralnog seksa je u samom iščekivanju. Nemojte odmah krenuti na klitoris, počnite s istraživanjem drugih područja - rekla je Richmond i ponudila svoje savjete:</p><p><strong>1. Igrajte se grudima i bradavicama</strong></p><p>Grudi i bradavice vrlo su osjetljive, a ako u akciju krenete lagano milujući, grickajući ili ližući bradavice vaša partnerica će brzo doći u pravilno raspoloženje.</p><p><strong>2. Grickajte ili ližite unutarnju stranu bedara</strong></p><p>Kada krenete prema dolje, još povećajte osjećaj iščekivanja lagano grickajući ili ližući unutarnju stranu bedara, a slobodno istražite i ostala područja koja vam se nađu 'na putu'. </p><p><strong>3. Zadržite donje rublje</strong></p><p>Gladite vaginu i klitoris rukom preko gaćica. Na taj način još povećavate iščekivanje i podižete uzbuđenje.</p><p><strong>4. Koristite dah i jezik</strong></p><p>Pokušajte prelaziti preko klitorisa jezikom preko gaćica i dahom zagrijte cijelo područje vagine.</p><h2>Za stimulaciju klitorisa</h2><p><strong>5. Jezikom 'zaplešite' oko klitorisa</strong></p><p>U početku, dobro je malo usporiti. 'Plešite' jezikom oko klitorisa i tek tu i tamo ga lagano dotaknite.</p><p><strong>6. Ližite gore-dolje i lijevo-desno</strong></p><p>Osluškujte disanje partnerice dok joj jezikom prelazite preko klitorisa. Njezine reakcije i ubrzano disanje otkrit će vam što više voli, gore-dolje ili lijevo-desno.</p><p><strong>7. Pokušajte sisati klitoris</strong></p><p>Neke žene ovo vole, a neke ne. Pokušajte lagano sisati klitoris između lizanja ako se to vašoj partnerici sviđa.</p><p><strong>8. Ispišite jezikom broj 8</strong></p><p>Uz već spomenute kretnje jezikom, Engle savjetuje da pokušate jezikom preko klitorisa ispisati broj 8 ili znak beskonačnosti.</p><p><strong>9. Budite uporni</strong></p><p>Ako vidite da vaša partnerica u nečemu posebno uživa, radite to još neko vrijeme. Stalno mijenjanje tehnika i brzine otežava ženi da se opusti i prepusti osjećaju.</p><p><strong>10. Pokušajte i s abecedom</strong></p><p>Još jedna oralna tehnika je ispisivanje abecede jezikom preko klitorisa.</p><h2>Za dodatnu stimulaciju</h2><p><strong>11. Ne zaboravite velike i male usmine</strong></p><p>Ne toliko kao klitoris, ali i vanjske i unutarnje usmine također su jako osjetljiva područja i podarite im zasluženu pažnju.</p><p><strong>12. Raširite vaginu</strong></p><p>Kako bi uistinu otkrili klitoris, pomozite si rukama i rastvorite usmine kako bi imali bolji pristup.</p><p><strong>13. Primite je za grudi</strong></p><p>Kako bi ženi još više povećali užitak, pokušajte joj uz oralnu stimulaciju i slobodnom rukom milovati grudi i bradavice.</p><p><strong>14. Stavite prst, ili dva, u vaginu</strong></p><p>Ne vole sve žene i penetraciju uz oralnu stimulaciju, stoga pitajte. Ukoliko vaša partnerica voli, tada uz lizanje gurnite prst, ili dva, u vaginu i laganim kružnim pokretima stimulirajte unutarnji gornji sloj vagine.</p><p><strong>15. Pokušajte penetrirati jezikom</strong></p><p>Neke žene vole i kada im partner gurne jezik u vaginu, pa pokušajte i to unijeti u svoj repertoar.</p><p><strong>16. Igrajte se i s guzom, ako im se to sviđa</strong></p><p>Ovo je još jedna stvar koju ne vole sve žene pa prvo pitajte. Ukoliko je partnerica za, tada lagano prstima stimulirajte analni otvor dok ju oralno zadovoljavate. Pripazite na higijenu.</p><p><strong>17. Uključite igračke</strong></p><p>Igračke nisu samo za onda kada ste sami, a samo je nebo granica načinima na koje ih možete uključiti u oralni seks.</p><p><strong>18. Pokušajte s pornićima</strong></p><p>Gledanje pornića s oralnim seksom može vas inspirirati za vlastite eksperimente u spavaćoj sobi.</p><h2>Poze za oralni seks</h2><p><strong>19. Kivin tehnika</strong></p><p>U ovoj pozi žena leži na leđima, a muškarac, koji leži okomito, joj oralno stimulira klitoris sa strane.</p><p><strong>20. Priđite joj straga</strong></p><p>Ona neka bude na 'sve četiri', a partner neka ju liže straga.</p><p><strong>21. Sjedenje na licu</strong></p><p>Kao što samo ime poze kaže, ona njemu sjedne na lice i onda je on oralno zadovoljava.</p><p><strong>22. Na koljenima</strong></p><p>Iako je ovo poza koja se češće povezuje uz oralnu stimulaciju penisa, može biti uzbudljivo ako muškarac pristupi ženi na ovaj način.</p><p><strong>23. Sjedi i odmori se</strong></p><p>Partnerica treba sjediti na rubu stolice, a partner se čučne ili sjedne te ju oralno zadovoljava.</p><p><strong>24. Pomozite si jastukom</strong></p><p>Partnerica stavi jastuk ispod kukova za bolji pristup.</p><h2>Dodatni savjeti</h2><p><strong>25. Ključ je u ohrabrivanju</strong></p><p>Prema Engle, ključ je u tome da vaša partnerica zna da ju uistinu želite oralno zadovoljiti, jer nema gore od toga da zna kako nešto radite preko volje.</p><p><strong>26. Recite im da su odličnog okusa</strong></p><p>Mnoge žene brinu zbog ovog pa im dajte do znanja da vam se sviđa okus 'tamo dolje'.</p><p><strong>27. Stenjite, uzdišite...</strong></p><p>Neka partnerica po vašim uzdasima zna kako joj se sviđa što radite.</p><p><strong>28. Pokušajte doći do višestrukih orgazama</strong></p><p>Ne može ih svaka žena postići, ali ništa ne košta pokušati.</p><p>- Ovaj trik nije za svakoga i neke žene će vam reći da stanete, ali kod nekih možda upali. Nakon što partnerica doživi orgazam, lagano nastavite nježno kružiti jezikom oko klitorisa pa po bedrima i onda se nakon nekoliko minuta vratite na klitoris i pokušajte je dovesti do sljedećeg orgazma - savjetuje Engle.</p><p><strong>29. Zapamtite, svaka žena je jedinstvena</strong></p><p>Richmond i Engle, naglašavaju jednu stvar, a to je da je svaka žena drugačija. Obje tvrde da je iskrena komunikacija ispravni put do otkrivanja onoga što vaša partnerica voli. Ukoliko vaša partnerica teško priča o seksu, pratite njezine tjelesne reakcije dok joj pružate oralni seks i ubrzo ćete saznati što joj uistinu paše.</p>