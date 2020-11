Tko se usudi probati? Sve što ste htjeli znati o seksu pod tušem

Gledajući filmove možda ste stekli dojam kako je seks pod tušem nešto iznimno erotično i senzibilno, ali u stvarnosti radi se o prilično opasnom činu koji može biti dosta kompliciran '

<h2>Kako se seksati pod tušem?</h2><p><strong>1. Koristite temperaturu, paru i vodu u svoju korist</strong></p><p>Prema seksualnoj terapeutkinji dr. Shannon Chavez Qureshi, seks pod tušem trebao bi sadržavati sve elemente vode, uključujući temperaturu, paru, pritisak, vlažnost i klizavost.</p><p>- Tušem možete prelaziti preko erogenih zona poput bradavica, stražnjeg dijela vrata, zapešća ili klitorisa - savjetuje stručnjakinja za seks Casey Tanner.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p><strong>2. Budite oprezni, lako se okliznuti</strong></p><p>Tijekom seksa pod tušem lako može doći do nezgode, a padovi u kadi mogu biti iznimno opasni. Stoga, nabavite gumene prostirke i stavite ih na dno kade kako se ne bi klizali. Uz to, budite svjesni gdje su opasnosti i maknite sve na što se možete okliznuti.</p><p><strong>3. Koristite lubrikant</strong></p><p>Voda je mokra, ali kod seksa može samo smetati. Voda može isprati prirodnu žensku lubrikaciju pa bi seks mogao biti neugodan. Pomozite si lubrikantom, samo pazite da nije na bazi vode, već nabavite onaj silikonski.</p><p><strong>4. Nabavite prikladnu opremu</strong></p><p>- Napravite svoj set za seks pod tušem sa svim stvarima koje bi vam mogle trebati poput seksi igračaka, spužvi, stolice i vakuumskih držača. Te će vam stvari pomoći da lakše odradite neke poze i snađete se u malom prostoru - savjetuje Qureshi.</p><p>Ako koristite igračke svakako upotrijebite i lubrikant.</p><p><strong>5. Provjeravajte kako je partneru/ici</strong></p><p>Bez obzira, ako vam je prvi put da isprobavate seks pod tušem ili ste već veterani, bitno je da znate kako je partneru/ici ugodno. </p><p>Budite svjesni da one stvari koje su vam ugodne u krevetu možda neće biti pod tušem pa isprobavajte dok ne pronađete pozu ili radnju koja vama najviše odgovara.</p><p>Pripazite i na temperaturu vode da ju ne bi morali usred akcije podešavati.</p><p><strong>6. Odlučite se za sigurne, uspravne poze</strong></p><p>Odabir prave poze može uzdignuti ili uništiti uživanje u seksu pod tušem, a kako mnogi imaju dosta uske tuš-kabine, najsigurnije je da se seksate dok stojite.</p><h2>Pogodnosti seksa pod tušem</h2><p><strong>Smanjuje napetost u tijelu</strong></p><p>Topla voda pod tušem je odlična za smanjivanje napetosti u tijelu i opuštanje, a pomaže i partnerima da budu senzualniji.</p><p><strong>Raznolikost</strong></p><p>Seks pod tušem unijet će raznolikost u vaš seksualni život, a prisilit će vas i da budete kreativni.</p><p><strong>Lako se čisti</strong></p><p>S obzirom da se seksate pod tušem, nakon akcije možete se odmah i otuširati.</p><p>Seks pod tušem praktičniji je i ako prakticirate seks tijekom mjesečnice.</p><p><strong>Svjesnost </strong></p><p>Seks pod tušem uključuje pet različitih osjeta i daje nam priliku da primijetimo zvukove, mirise, temperature i teksture koje nemamo priliku osjetiti u spavaćoj sobi.</p><p><strong>Multitasking</strong></p><p>Ponekad može biti teško pronaći vremena za seks, pogotovo u braku s djecom, ali ako se seksate pod tušem tada možete spojiti jutarnje ili večernje pranje s putenim užicima.</p><p><strong>Dobro je za zdravlje</strong></p><p>Seks je dobar za zdravlje, a ista je stvar i s tuširanjem. Kada to dvoje spojite, dobijete dvostruko dobru stvar.</p><h2>Na što treba paziti</h2><p><strong>Lako se ozlijediti tijekom seksa pod tušem</strong></p><p>Pod tušem se ionako lako okliznuti, a pogotovo dok se pokušavate namjestiti u pozu ili ste usred strastvenog seksa.</p><p>Kod seksa pod tušem nemojte baš biti predivlji, jer će to povećati rizik od ozljede.</p><p><strong>Voda nije lubrikant</strong></p><p>Koristite silikonski lubrikant kako seks ne bi bio neugodan zbog manjka lubrikacije.</p><p><strong>Pazite s kondomima</strong></p><p>Kondome bi trebali staviti prije nego dođete pod vodu jer će to onda biti dosta teže i bitno je uz kondome koristiti i lubrikant kako ne bi pukli.</p><p>Zbog vode postoji i veći rizik da bi kondom mogao spasti pa je to još jedna stvar na koju treba paziti.</p><p><strong>Pripazite da vam šampon i sapun ne uđu u privatna područja</strong></p><p>Prvo se operite pa tek onda prionite na seks. Šamponi, sapuni i gelovi za tuširanje lako uđu u vaginalni ili analni otvor, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-have-shower-sex" target="_blank">MindBodyGreen</a>.</p><h2>Poze za seks pod tušem</h2><p><strong>1. Pseća poza</strong></p><p>Poza u kojoj ćete vjerojatno biti najsigurniji, a ujedno je i jedna od najpraktičnijih. Partnerica stoji ili je na koljenima dok partner prilazi straga.</p><p><strong>2. Balet</strong></p><p>Poza licem u lice dok oba partnera stoje, a muškarac bi trebao biti leđima naslonjen na zid, dok mu partnerica prilazi sprijeda i diže svoju nogu do njegovog kuka.</p><p><strong>3. Oralni seks</strong></p><p>Verzija oralnog seksa pod tušem je da jedan partner stoji dok se drugi naginje ili kleči kako bi pristup bio lakši.</p><p><strong>4. Jahanje na rubu</strong></p><p>Još jedna oralna poza, a ovdje žena treba biti okrenuta od partnera te jednu nogu dignuti na rub kade dok se s rukama pridržava za zid. Partner sjedi ili čuči te zadovoljava partnericu jezikom odozdola.</p><p><strong>5. Zalijevanje vrta</strong></p><p>U ovoj pozi netko sjedi na klupici pod tušem dok ga partner/ica zadovoljava ustima, rukom ili igračkama.</p><p><strong>6. Vadičep</strong></p><p>Ako pod tušem imate klupicu, partnerica može sjesti na nju i naginjati se prema naprijed od partnera, koji penetrira straga.</p><p><strong>7. Stol</strong></p><p>Ukoliko imate klupicu, partnerica može leći na nju i podići noge na prsa partneru koji penetrira sprijeda.</p><p><strong>8. Mokri lotus</strong></p><p>Neka partner sjedne, a partnerica na njega, tako da može noge omotati oko njega.</p><p><strong>9. Vrh planine</strong></p><p>Ukoliko je partnerica razgibana, može staviti ruke na pod kade, dok noge drži uspravno, a partner prilazi straga.</p><p><strong>10. Licem u lice</strong></p><p>Priljubite se jedno u drugo i samo se trljajte, bez penetracije, i istražujte rukama jedno drugo dok topla voda kapa po vama.</p><p><strong>11. Vodopad</strong></p><p>Ako imate stolicu, stavite ju ravno ispod tuša. Partner neka sjedne, a partnerica na njega i imate ćete iskustvo seksa pod vodopadom.</p>