3D print mogao bi biti bliska budućnost u dizajnu tenisica

Svijet modnog dizajna već niz godina ima 3D prakse, no uglavnom za potrebe izrade raznih prototipa. No, mass market dizajn je nešto drugo, tu se uglavnom brendovi i njihovi tehnološki napredni partneri za sada pronalaze. Naime, među prvima na tom području bio je Nike i to prije 10 godina.

Bila je to limitirana serija tenisica pod nazivom Nike Vapor Laser koje su imale printane vezice.

Tenisice

Zatim je 2014. Adidas pokrenuo inicijativu Futurecraft, koja se fokusira na istraživanje raznih tehnologija koje bi mogle uvesti nešto novo u svijet dizajna. Njihovi su napori usmjereni ka 3D printu, za koji se nadaju da bi mogao unaprijediti sam način oblikovanja cipele.

Jedna od velikih prednosti ovog načina izrade je personalizacija, odnosno cipela ili tenisica po mjeri. Naime, mnogi autori smatraju zdravlje kao jedan od najvećih motiva za neke nove modne i dizajnerske prakse.

- Mislim da je jedan od zanimljivijih razloga [3D printanja] zdravlje stopala. Većina cipela prodaje se u standardnim veličinama dok su u stvarnosti svačija veličina i oblik stopala različiti. Neprikladna obuća uzrokuje toliko problema s vašim stopalima i tijelom - naglasio je dizajner Joey Khamis, osnivač i dizajner Khamis Studios.

Kada je riječ o obući, fokus se često stavlja isključivo na estetiku ili hype, dok zdravlje stopala pada u drugi plan.

Ipak, nošenje neprikladnih cipela može dovesti do ozbiljnih posljedica, u rasponu od deformiteta stopala do značajnog smanjenja pokretljivosti tijekom vremena.

- S 3D printanim cipelama moguće je prilagoditi oblik stopalu pojedinca, mijenjajući razine osjeta i gustoću materijala u izradi i printu na zahtjev - naglasio je Nader Alkhabbaz, kreativni direktor tvrtke Nos Ailes.

Izrada 'custom made' tenisica po mjeri otvara brojne mogućnosti u dizajnu. Alkhabbaz, bivši student arhitekture, primijetio je koliko je napredno projektiranje zgrada, posebno u parametričkom i algoritamskom dizajnu, slično oblikovanju obuće.

Povukao je paralele i shvatio da je to nedovoljno istraženi teritorij, što ga je inspiriralo da iskoristi 3D print u nove svrhe. Stvorio je sandale upravo na taj način.

- Sandale su već predugo dosadne i jednolične, stoga sam bio inspiriran klupama i valovitim stropovima. Shvatio sam da bi ti elementi iz arhitekture mogli biti velik izvor inspiracije za sandale. Nakon implementacije procesa i prototipa, sve skupa postalo je viralno na Instagramu - dodaje Alkhabbaz.

Ova je tehnologija korisna u pojednostavljivanju rada brojnih modnih dizajnera, olakšavajući mnoge proizvodne procese.

- 3D print cipela trenutačno je financijski najpristupačniji način izrade obuće i omogućuje većem broju malih robnih marki da započnu - izjavio je Khamis.

Među brendovima koji su iskoristili ovu tehnologiju je i Zellerfeld, s raznim suradnjama među kojima je bila i ona za Yeezy.

Autori ističu da ima razlike u osmišljavanju kreacije - umjesto odlaska u tvornicu, potrebno je samo poslati 3D model te će oni od njega napraviti print.

Tu su još neki inovativni primjeri kao što je Fused Footwear, koji je 2017. godine osnovao nizozemski dizajner Philippe Holthuizen. On pokušava proširiti svijest o 3D printu te predlaže isplativija i jedinstvena rješenja za siluete obuće inspirirane znanstvenom fantastikom.

Holthuizen smatra da se modne kuće koje proizvode cipele moraju pomaknuti s mrtve točke te da su zapeli u nekim starim tehnologijama.

- Brendovi su pomalo zapeli u svojim tradicionalnim modelima poslovanja. Imaju različite razine visokorangiranih zaposlenika koji su skloni riziku, jer su proveli posljednjih 30 godina usavršavajući svoj poslovni model. 3D printane cipele ne uklapaju se baš najbolje u masovnu proizvodnju i tradicionalni model maloprodaje i moraju se prodavati kako bi njihovi dioničari bili zadovoljni - komentirao je Holthuizen.

Postoje značajna razmatranja vezana uz tehnologiju, posebno u pogledu trajnosti i pojednostavljenog proizvodnog procesa, gdje će sadašnji procesi zahtijevati značajne promjene. Oba aspekta igraju značajnu ulogu u očima kritičara te su zapravo pridonijela sprječavanju šireg usvajanja tržišta 3D obuće. No inovativni dizajneri vjeruju da će nove tehnologije ipak pronaći mjesto u svijetu novog dizajna, piše nss.