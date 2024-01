Hermèsovu Birkinicu skicirala je majka koja je tražila veću torbu

Ako dignete kredit za višesobni stan u centru Zagreba čija cijena premašuje 400.000 eura, imat ćete gotovo pa dovoljno novca za najskuplju Hermèsovu birkinicu, jedan od najpoželjnijih modnih dodataka na svijetu. Ukrašena dijamantima i napravljena od najfinije krokodilske kože, cijena joj dotiče zvijezde, a o njoj i ostalim birkinicama većina nas može samo sanjati i vidjeti ih samo na fotografijama.

Iako vam se na prvu može učiniti kao bacanje bogatstva u vjetar, vrijednost nekih primjeraka torbe raste brže nego vrijednost zlata i vrijednosnica s Wall Streeta, pa vam ona donosi 500 posto uloga nakon 35 godina.

Ovaj je luksuz dostižan vrlo rijetkima. Slavni se za svoj primjerak često moraju boriti, pa se često povlači pitanje postoji li lista čekanja i kako pojedinac uopće dođe do svojeg primjerka. Cijena bogatašima nije problem, a navodno ne može bilo tko doći i kupiti svoju birkinicu. Dostupnost i prodaja obavijeni su velom tajne, što je običnim ljudima samo jedna od nestvarnih priča.

Danas kompanija vrijedna milijarde dolara, nekad je bila malena radionica u pariškoj ulici koju je otvorio kožar Thierry Hermès.

Priča o ovome modnom divu počela je 1837., kad je Thierry Hermes otvorio radionicu u pariškoj Ulici Basse-du-Rempart te proizvodio kožnatu konjičku opremu. Izdržljivost, lakoću i jednostavan dizajn njegovih proizvoda prepoznali su i nagradili na pariškoj Svjetskoj izložbi 1867. godine.

Radionicu i posao tijekom 1880. preuzeo je Charles-Émile Hermès, Thierryjev sin, te ju je premjestio na legendarnu adresu 24 Faubourg Saint-Honoré, gdje je otvorio i trgovinu. Izrađivali su vrhunske uzde i sedla po mjeri, a dobar glas o proizvodima čuo se daleko, proširio se po cijeloj Europi. Hermès na ovoj adresi ponosno stoji i danas, a očaravajuća trgovina prostire se na čak 1700 četvornih metara. Thierryjev unuk Émile Hermès preuzeo je posao 1922., u međuratnom razdoblju, kad se prilagodio potrebama društva, pa je uz konjičku opremu počeo prodavati ostale kožnate proizvode. Emile je tijekom putovanja u Kanadu naišao na izum koji danas poznajemo kao patentni zatvarač i 1922. otkupio ekskluzivna prava na njega. Ubrzo ga je počeo koristiti na vlastitim proizvodima.

Emile je tijekom života, osim u svojim proizvodima, uživao prikupljajući umjetnine, knjige, predmete i slične zanimljivosti. Veliku i vrijednu kolekciju obogaćuju i njegovi nasljednici, a iz nje često vuku inspiraciju za svoje proizvode i kreacije u Hermesu.

Polako se počinju širiti interesi kuće, pa je pod Émileovim vodstvom 1925. stvoren prvi muški konfekcijski komad, jakna za golf. Dvije godine poslije toga, da bi upotpunio modne kombinacije svojih vjernih kupaca, Hermes je uveo i nakit, a satovi i sandale na red su došli 1928.

Kuća Hermès konstantno je uvodila nove proizvode, a 1937. nastao je prvi Jeu des omnibus et dames blanches, poznati svileni šal, koji je dizajnirao i napravio Robert Dumas, Émileov zet. Godine 1949. u Hermesu su gospoda mogla kupiti i svilene kravate, za koje je potražnja nastala spontano. Naime, tih godina u Cannesu muškarci nisu u kasino mogli ući bez kravate, pa su ih tražili u obližnjem Hermesu, koji je kravatu ubrzo uveo kao nezaobilazan komad muške garderobe.

Princeza je proslavila torbicu

Émile je imao četiri kćeri, pa je zetovima odlučio prepustiti upravljanje Hermèsom, kad je za to došlo vrijeme. Glavni je čovjek kuće postao Robert Dumas 1951., a tijekom njegova upravljanja tvrtka je imala mnoštvo uspješnih poslovnih poteza i noviteta, poput svilenih šalova, torbe Kelly i narukvice Chaîne d'ancre.

Dumas je dizajnirao tad još neimenovanu torbu, koja je prvo bila iskorištena kao dio kostima za princezu i glumicu Grace Kelly u Hitchcockovu filmu "Drž'te lopova!", no ona se navodno toliko u nju odmah zaljubila i nastavila ju je nositi i izvan seta. Tad fotografirana, relativno nepoznata, torba obišla je svijet u rukama monegaške princeze i postala hit preko noći. Iako nam danas izgleda klasično, njezin oblik trapeza i oštri rubovi bili su drukčiji od svih torbi onog vremena. Hermes je torbi nadjenuo ime Kelly tek nakon što je već pod tim imenom ona bila poznata, 1977. torba Kelly danas dolazi u osam veličina, od 15 do 50 cm, a neke od njih postigle su nevjerojatne cijene, kao i njezina mlađa sestra - torba Birkin, čiji je dizajn nastao potpuno slučajno.

Prva ženska ready-to-wear kolekcija u Hermèsu je dizajnirana 1967., a iza nje stoji Catherine Karolyi, koja je nastavila stvarati kolekcije za Hermès sve do 1980. Iz njenih ruku nastala je i poznata kopča sa slovom H.

Vizionar koji je transformirao Hermès bio je sin Roberta Dumasa, Jean-Louis, kojeg su zanimale razne kulture i koji je Hermes proširio po cijelom svijetu. Uz satove, u ponudu su stigle cipele, kao i mnoštvo drugih rukotvorina.

'Želim torbu kao pola kofera'

Dizajn za prvu birkinicu nastao je na, malo je reći, neobičan način, a skicirala ju je jedna umorna mama na papirnatoj vrećici za povraćanje u avionu. To je bila glumica Jane Birkin, koja je u jednom intervjuu za CNN 2020. godine rekla kako je moguće da će se jednog dana njezino ime povezivati samo s torbom, a ne i njom. Jane je na letu 1984. sjedila pored tad glavnog čovjeka Hermèsa, Jean-Louisa Dumasa, i kao mama troje djeca objašnjavala mu je kakva joj točno torba treba da joj stanu sve stvari.

- Želim da bude velika kao pola mojega kofera - rekla je, a Dumas ju je potaknuo da skicira svoj dizajn. Torbu je nacrtala na vrećicu za povraćanje i to je bilo to - rodila se birkinica, koju je Dumas nazvao upravo po glumici.

Njezin dizajn i izgled nitko se ne sudi propitkivati, ona je statusni simbol i pametno ulaganje, ona je kontroverza i uvijek izaziva divljenje. O njoj mnogi sanjaju i često je se pribojavaju jer toliku vrijednost nekad je užasavajuće držati u rukama.

Postoji mnoštvo preporuka o tome kako bi rijetki sretnici u čijem je vlasništvu trebali čuvati svoju torbu dok je ne koriste. Hermès u tajnosti proizvodi torbe, a svaku jedan majstor ručno izrađuje od početka do kraja. Navodno se torbe mogu naručiti jedanput u šest mjeseci, pa nestrpljivi vlasnici ponekad moraju čekati i godinu dana dok im ne stigne u ruke.

Uz klasične jednobojne modele, postoji mnogo limitiranih i posebnih izdanja Hermèsovih torbi, koje nose posebnu vrijednost. Uz veliku vrijednost i misterij koji okružuje proces naručivanja torbi vezana je, naravno, i kontroverza.

Žrtvovanje životinja zbog luksuza?

Krokodilska koža koja krasi neke primjerke torbica razlog je za negodovanje mnoštva grupa za zaštitu životinja, a jedna od glasnijih je PETA. Na investigations.peta.org mogu se vidjeti uznemirujuće fotografije koje su navodno snimljene u postrojenjima u kojima uzgajaju aligatore i krokodile od čije kože šivaju torbe.

- Aligatori su zbijeni u vlažnim bazenima, a krokodili su ostavljeni u malim pustim betonskim jamama mjesecima ili čak godinama prije nego što konačno budu zaklani zbog svoje kože. Istražitelj PETA-e dokumentirao je da su radnici grubo sjekli vrat nekim aligatorima i pokušavali im smrskati mozak metalnim šipkama - sve u ime "luksuza". Neke su životinje još bile pri svijesti, mlatarale su i ritale se, čak i nekoliko minuta nakon što su ih radnici pokušali ubiti - ističu na svojim stranicama uz uznemirujuće i krvave fotografije.

Kontroverzni prosvjedi često su vezani za ovakve slučajeve, pa je internet prepun protivnika ovakvog načina poslovanja, koji predstavom pokušavaju u ljudima pobuditi emociju, kako bi nas se što više založilo za životinje koje pate.

Sivo-bijele nijanse krokodilske kože krase oko 50 primjeraka birkinica, a navodno ih ne postoji mnogo više na svijetu. Na aukcijama su dostizale nevjerojatne cijene, a verzija s 450 dijamanata i bijelim zlatom nosi naziv "The matte white Himalaya" jer njezine boje podsjećaju na snježne himalajske vrhove. Dizajnirana je prvi put 2008., a navodno ih izrađuju od najmekše kože nilskih krokodila. Hermesove torbe vrlo su rijedak primjer predmeta koji ima veću vrijednost kad ga prodajete rabljenog jer im vrijednost konstantno raste. One se na aukcijama ocjenjuju po razredima s obzirom na to koliko su korištene, pa im cijena može varirati za 20-ak posto.

Luksuzne torbe rađene su ručno u Parizu, a zgrade u kojima su smješteni umjetnici koji ih izrađuju povezane su s pet tematskih vrtova. Postrojenje je dobilo francusku nagradu za arhitekturu 2014., godinu dana nakon proširenja.

Šesta generacija Hermesa na vlast je stigla s Pierre-Alexisom Dumasom 2005., kad je sin Jean-Louisa postao umjetnički direktor modnog diva. Pod njegovim vodstvom Hermès je još proširio svoje interese, a jedna od istaknutijih je inovativno partnerstvo s Appleom, kad su 2015. stvorili Apple Watch Hermès.

Hermès danas vodi Jean-Louisov nećak Axel Dumas, pod čijim su vodstvom otvorili Hermès na još nekoliko svjetskih lokacija. Odveo je kompaniju u novu tehnološku eru i uspio ostati ukorak s klijentima novog doba.

Vrhunsko znanje oblikovanja i rada s kožom možete naučiti u École Hermès des Savoir-Faire, gdje možete dobiti i diplomu za kožarstvo.

Bogatstvo će ostaviti vrtlaru

Od malene kožarske radionice do svjetskog modnog carstva nakupila se poveća hrpa (ili planina) novca, što potvrđuje i neobična priča o jednom od bogatih nasljednika Hermèsa.

Nicolas Puech peta je generacija potomaka Thierryja Hermèsa, a u trenutačnom vlasništvu ovaj milijarder ima 5 posto kompanije. Iako se povukao iz tvrtke još 2014., njegovo su bogatstvo u 2023. procijenili na 10-ak milijardi eura. Ovaj 80-godišnji milijarder, koji živi u Švicarskoj, javnosti je postao zanimljiv jer je navodno pokrenuo postupak posvajanja svojeg 51-godišnjeg vrtlara kako bi upravo on mogao naslijediti njegovo bogatstvo. Nicolas se nije ženio i nema nasljednika, a u borbi je sa zakonom zbog specifičnih regulacija kad je posrijedi posvajanje odrasle osobe. Njegov vrtlar oženjen je sa Španjolkom i navodno imaju dvoje djece, a uz veliko bogatstvo trebao bi naslijediti vrlo vrijedne nekretnine. Pouch navodno nije u dobrim odnosima s ostatkom svoje obitelji još od kada se povukao iz Hermesa, 2014., a na ovaj način želi osigurati da njegov dio bogatstva i posthumno bude daleko od ostatka obitelji.