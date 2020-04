4 djelotvorna rituala za sretniji život u kriznim razdobljima

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Sedam važnih životnih lekcija koje će nas karantena naučiti

Danas svatko može biti samoprozvani psiholog ili životni guru, a savjeti za bolji život frcaju na sve strane. No sumnjate li u to što oni govore, to činite s punim pravom - put do više sreće nije ni približno tako kompliciran kako ga predstavljaju - tvrde neuroznanstvenici sa Sveučilišta Los Angeles. Njihova je studija otkrila četiri ključna faktora zaslužna za osjećaj zadovoljstva, odnosno kako ga povećati, piše Ladders.

Voditelj istraživanja i ugledni neuroznanstvenik dr. Alex Korb navodi kako to točno postići:

1. Najvažnija pitanja koja si treba postaviti u lošem razdoblju

Foto: Unsplash

Ponekad se čini kako naš mozak ne želi biti sretan, možemo osjećati sram ili krivnju. Zašto? Vjerovali ili ne, krivnja i sram aktiviraju centar za nagradu u mozgu. Zanimljivo, osjećaj ponosa je jedna od najmoćnijih emocija koja je okidač aktivnosti u većini moždanih regija, osim u području nucleusa accumbensa, gdje pobjeđuju krivnja i sram. Zbog toga nam se podsvjesno sviđa okrivljavati i posramljivati sami sebe, kao i pretjerano brinuti. Ukratko rečeno, zbog brige o nečemu naš se mozak osjeća bolje na način da 'barem nešto radimo u vezi problema'.

No krivnja, sram i briga su dugoročno užasni osjećaji, pa neuroznanstvenici preporučuju povećanje kemijskog spoja dopamina. To možemo učiniti lijekovima, ali i nečim puno jednostavnijim - vježbanjem zahvalnosti. Potrebno je zapitati se 'na čemu sam to zahvalan?'. Iako se ponekad čini da nemamo na čemu biti zahvalni, poanta je u samoj potrazi za odgovorom, odnosno razmišljanju o pozitivnim i lijepim stvarima, primjerice obitelji, zdravlju, prijateljima, krovu nad glavom...

2. Identificirajte negativne osjećaje

Foto: Unsplash

Osjećate se užasno. U redu, dajte tom užasu ime. Tuga? Bijes? Tjeskoba? Jednostavno je, koliko god glupo zvučalo. Istraživanja pokazuju da ljudi koji potiskuju negativne osjećaje to nikad ne uspijevaju, a što se prije suočimo s njima, oni brže prolaze. Potrebno je samo pronaći riječi koje opisuju emociju, to će aktivirati predfrontalni korteks. Imenovanje osjećaja tako je osnovna metoda kojom se služe FBI-ovi pregovarači s ljudima koji drže taoce, ističe Korb.

3. Donesite odluku

Jeste li ikad donijeli odluku i odmah osjetili olakšanje? To nije slučajna pojava. Odlučivanje uključuje proces stvaranja namjera i postavljanja ciljeva, a naposljetku donesene odluke umiruju naš limbički sustav. No odlučivanje se ponekad čini teško, a neuroznanstvenici i na to imaju odgovor.

Ponekad je dovoljno donijeti 'dovoljno dobre' odluke, ne treba se zamarati oko pronalaska one savršene, jer takva ne postoji. Odlukama preuzimamo kontrolu nad svojim emocijama, a to je ono najvažnije.

4. Dodirujte ljude

Foto: Dreamstime

Ljudi u svom biću imaju zapisanu potrebu za ljubavlju i prihvaćanjem od strane drugih. Isto tako, nedostatak osjećaja ljubavi i prihvaćanja dokazano je bolan, kao i to da ljudski dodir liječi. Bilo da je riječ o rukovanju, zagrljaju, tapšanju po ramenu, maženju ili poljupcu, to je ono što nam treba na dnevnoj bazi, i što si to više uskraćujemo - to se gore osjećamo. Naša "meta" ne treba biti isključivo partner, već općenito dragi ljudi s kojima se osjećamo sigurno i dobro.

