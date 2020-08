4 razloga zašto nemate novca - i kako se to ipak može mijenjati

Postoji 'Zakon genetskog siromaštva' po kojem se ljudi sami programiraju da bi bili siromašni - a to se mijenja shvaćanjem četiri ključna faktora te odabirom usvajanja novih stavova i ponašanja

<p>Koji su razlozi siromaštva i zašto se čini kako su neki ljudi osuđeni na njega, a drugima je blagostanje gotovo palo s neba?</p><p>Poslovna konzultantica i predavačica <a href="http://upgraders.org/2014/10/09/no-poverty/" target="_blank"><strong>Natalia Grace</strong></a> vjeruje kako postoji određena vrsta ponašanja u siromaštvu o kojem piše u svojoj knjizi "Zakon genetskog siromaštva". Njena je namjera objasniti ljude kako su sami sebe programirali na male prihode. Ona tvrdi da je siromaštvo uzrokovano sa četiri ključna faktora, a njih dočarava kroz priče:</p><h2>1. Način razmišljanja</h2><p>Dok smo bili klinci, moje je društvo poslije škole često odlazilo u kuću jedne djevojčice iz razreda gdje bi svi skakali po kauču dok joj ne bi došli roditelji. Kauč nam je bio super jer su iz njega gotovo virile opruge, a skakanje bi stvaralo pravi oblak prašine. Dvadeset godina kasnije, ponovno sam posjetila prijateljicu iz djetinjstva, a na svoj šok u njenoj sam kući vidjela isti kauč.</p><p>Pogledajte kako su rasli životni troškovi u videu:</p><p>Koliko sam mogla vidjeti, bio je u gotovo istom stanju kao onda kad smo skakale po njemu, no mene je zaprepastio i izgled ostalog namještaja u kući. Sve je bilo staro, dotrajalo, prašnjavo i pokvareno. U glavi sam brzo preračunala koliko bi koštalo da se zamijene stari stolci, veliko razbijeno ogledalo, dok smo razgovarale u glavi sam joj lijepila tapete na zidove - slično kakve sam sebi jeftino kupila, a super izgledaju. Željela sam pobacati sve kartonske kutije ispod njenog kreveta, polomljenu vazu koju je zavezala najlonkama...</p><p>"Što ako su u teškoj financijskoj situaciji" razmišljala sam. Gdje god sam se okrenula vidjela sam samo pukotine, prljavštinu i smeće. Odjednom mi je sinula misao - zašto se prljavština uvijek vezuje za siromaštvo? Sada to pitam vas. Možete zamijeniti "gotovo uvijek" sa "često", ali to je činjenično stanje. Iako skroman dom ima sve predispozicije da bude čist, ipak je prljavština gotovo uvijek prisutna u siromašnim domovima. </p><p>Mislim da je razlog za to što je ta neurednost i prljavština odraz uma i načina razmišljanja. Kako su prljavština i siromaštvo susjedi, to znači da je i siromaštvo poseban način razmišljanja. </p><h2>2. Filistinizam</h2><p>U školi sam imala super profesoricu iz književnosti, bila je nevjerojatno inteligentna i intuitivna. Jednog dana je rekla nešto što mi se do danas urezalo u pamćenje. Netko ju je pitao što je to filistinizam, na što je ona rekla "To je kad piješ iz stare, okrhnute šalice, a novu čuvaš u ormariću".</p><p>To srećemo u većini kućanstava. Kao što se višak novca čuva za crne dane, tako se i dobro posuđe čuva za posebne prilike. Međutim, te su posebne prilike tako rijetke, a crni dani sve češći. Ako sve što je dobro čuvate za budućnost, ona nikad neće doći. Ako svoje nade ulažemo u budućnost, sadašnjost će nam biti tragična. </p><h2>3. Kompleks Pepeljuge</h2><p>Poznajem ženu koja je 20 godina rigorozno štedjela novac kako bi ga pridodala novcu od prodaje garsonijere, da bi si kupila kuću s vrtom. Sama je odgojila dvije kćeri, stalno su bile polugladne i sve tri su uglavnom živjele na juhama. Jednom mi se starija kćer povjerila i priznala kako ju je sram što ima svega par komada odjeće, a svi su vidljivo istrošeni. Iako je ona rasla, iste su hlače "magično" rasle s njom, tako da joj je majka došivala nove materijale na njih.</p><p>Znate što se onda dogodilo? Majka je napokon kupila svoju kuću iz snova nakon dva desetljeća odricanja, ali djevojke uopće nisu bile zainteresirane za vrt. Osim toga, nisu se ponašale kao druge djevojke njihove dobi, jer su dobile kompleks Pepeljuge. Odnosno, bojale su se trošiti novac, pa i danas, kad imaju posao i izvor prihoda, i dalje hodaju u iznošenoj odjeći, jedu iz razbijenih tanjura i namještaj ne kupuju već uzimaju stvari koje drugi odbace. Siromaštvo im je ostalo zacrtano u podsvijesti, pa se i dalje tako ponašaju makar si mogu priuštiti malo uživanja. Stalan strah od trošenja i najmanje svote novca psihički unazađuje.</p><h2>4. Podsvjesno programiranje</h2><p>Djeca koja odrastaju u siromašnoj sredini, podsvjesno sebe programiraju i na siromašan način života u budućnosti. Čehov je davno rekao kako dotrajali zidovi i prljavi hodnici imaju poguban utjecaj na moć učenika da uče u tom okruženju.</p><p>Prljavština i siromaštvo ubijaju čovjeka u pojam i to siromaštvo mu ostaje u podsvijesti čak i kad se okolnosti promijene. Bogatstvo je stanje uma, a najmanje što možete učiniti da otjerate bijedu je jesti iz lijepih tanjura, piti iz novih šalica i njihovo svakodnevno korištenje. Ne čekajte posebne povode, svaki dan je poseban. Bacite potrgana ogledala i polomljene vaze, operite pod pa ćete usput očistiti i um. I bogatstvo, kao i siromaštvo su dobrim dijelom način razmišljanja.</p>