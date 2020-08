Neki predmeti u domu privlače bogatstvo, drugi vode besparici

Red i čistoća te ljubičasta, crvena i zelena boja olakšat će protok novca. I vizualizacija je bitna - zamislite da možete platiti sve račune. Novac zaslužuje poštovanje, pa ga nemojte nabacivati po torbi ili novčaniku

<p>Većina ljudi ima teškoća s novcem. Izuzmemo li nepovoljne objektivne okolnosti, oskudica je posljedica svega što smo o novcu čuli i stavova koje smo usvojili u djetinjstvu i ranoj mladosti. </p><p>“Novac je korijen svakog zla” izraz je koji se pogrešno pripisuje Bibliji. Ispravan citat glasi: “Ljubav prema novcu korijen je svakog zla.” To jednostavno znači da je loše za nas ako smo pohlepni ili pridajemo novcu preveliko značenje. No istina je i da je “nedostatak novca korijen svakog zla”, kako je to i napisao američki pisac Mark Twain. </p><h2>Red znači bogatstvo</h2><p>Da bi novac ušao u život, prije svega vam je potreban red. Dom, ured, odjeća, međuljudski odnosi i sve ostalo zaslužuju čistoću i urednost. Temeljito pospremite dom, ured pa čak i vozilo.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1949462" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-28/dreamstime-s-172441019.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><p>Posložite stvari na stolu, u ladicama i na policama tako da im raspored bude maksimalno funkcionalan. Odstranite prljavštinu i odbacite nepotrebne predmete.</p><h2>Sredstva plaćanja</h2><p>Ne nabacujte novac u novčanik, torbu, kuvertu ili ladicu. Novac zaslužuje poštovanje. Nastojte ga ne savijati, gužvati ili prljati. Ako ga držite u novčaniku, poredajte novčanice tako da naprijed udu najmanje vrijedne, a u pozadini najvrednije. Položite kreditne kartice uspravno i tako da prednja strana gleda prema naprijed. Poštujete li novac i druga sredstva plaćanja na ovaj jednostavan i praktičan način, ona će vam se odužiti i uvijek vam biti na raspolaganju. Razvrstajte račune tako da odvojite plaćene od neplaćenih, a obje skupine složite po datumima dospijeća plaćanja. </p><h2>Kristali bogatstva</h2><p>Nabavite komadić kristala citrina, koji ima veliku moć privlačenja novca i općenito obilja. To je vrlo zahvalan kristal, jer je dostupan u mnogim trgovinama i ne treba ga čistiti niti posebno održavati. Pohranite ga na mjestu u stanu gdje držite novac, u novčaniku, u kasici, na radnom stolu. Citrin će također osnažiti vaše samopouzdanje pa ga je dobro nositi i kao nakit. Pirit je još jedan izuzetno popularan kamen koji privlači bogatstvo u svačiji život.</p><h2>Biljke obilja</h2><p>Imajte u kući bosiljak, fantastičnu biljku koja privlači novac. Držite u stanu zdjelu riže, jer ona simbolizira plodnost i obilje.</p><p>Posuda s narančama, limunima ili limetama u kući još je jedan predmet koji donosi materijalni napredak. Nabavite koru cimeta ili cimetov prah. Naspite 10 dkg cimeta u posudu i postavite je u dijelu stana gdje radite ili gdje pohranjujete novac. Još je snažnije eterično ulje cimeta pa nakapajte par kapi u mirisnu lampu i pustite da se miris širi domom. </p><h2>Potražite jugoistočni kut</h2><p>Prema feng shuiju, svako životno polje ima odgovarajući energetski centar na nekome mjestu u domu. Jugoistočni kut vašeg doma i pojedinih soba mjesto je koje vlada vašim prihodima. Prema klasičnim pravilima feng shuija, predmeti koje postavite u taj dio doma utječu na sposobnost stjecanja obilja.</p><h2>Ljubičasto, crveno i zeleno</h2><p>Ove boje podržavaju energiju obilja. Odaberite način primjene ovih boja ovisno o rasporedu namještaja u stanu. Ako vam odgovara, objesite na taj dio zida sliku ili goblen na kojima prevladavaju ljubičasto, crveno i zeleno.<br/> Postavite u taj kut tri figurice ili ugradite tri lampice u tim bojama. Položite tamo staklenu kuglu u koju ste umetnuli ljubičasti ametist, crveni karneol i zeleni žad. Najjače ćete potaknuti priljev obilja ako nabavite lava lampu u ove tri boje. Obojeni se vosak kreće u lava lampi, a prema feng shuiju sve pokretno pomaže kruženju novca u životu. </p><h2>Simboli bogatstva</h2><p>U jugoistočni dio doma izložite posudu s nešto novca ili zlatnih predmeta. Posuda s inozemnim ili antiknim kovanicama također će unaprijediti ovaj sektor.</p><p>U ovaj dio doma smjestite fotografije ili umjetnine koje predstavljaju vaše stremljenje bogaćenju. </p><h2>Prizori vode</h2><p>Želite li da se vaša karijera u dogledno vrijeme ne mijenja, ili se planirate umiroviti, ukrasite sektor karijere slikama vode stajaćice - mora ili jezera. Žudite li za promjenom, opremite taj prostor slikama tekuće vode. Izbjegavajte slike uzburkane vode, vodopada, oluje ili samotnog svjetionika.</p><h2>Tamne boje</h2><p>Po feng shuiju, tamne boje kao što su mornarsko plava, tamnozelena, siva i crna povezane su s vodom. Isto vrijedi i za asimetrično oblikovane predmete. Unesite tkanine i predmete tih boja i oblika u ovaj dio doma da biste ojačali dobre energije u polju karijere.</p><h2>Vizualizirajte bogatstvo</h2><p>Predočite sebe kako živite u bezbrižnom blagostanju. Jednostavne mentalne sličice pomoći će vam privući obilje. Zamislite da možete platiti sve račune na vrijeme, nabaviti važne stvari i usluge te još uvijek imati puno novca za zabavu, za pomaganje drugima i za buduće potrebe.</p><p>Osjetite u mašti sigurnost, udobnost, radost i slobodu koju bi vam novac pružio. Nastojte ugraditi te pozitivne osjećaje u vizualizaciju. Budete li se osjećali kao da doista proživljavate to što si predočavate u mislima, vaša će podsvijest lakše prihvatiti vizualizirani sadržaj. </p><p>Što priječi bogaćenje? Neki predmeti i postupci privlače bogatstvo, ali neki imaju suprotan učinak. </p><h2>Nered i prljavština</h2><p>Obilje je pod okriljem planeta Venere. Znajte da je Venera boginja ljepote i šarma, pa neće ući u prljavu i neurednu kuću. Gomile otpada, zakrčeni prolazi i naslage prašine priječe put energiji bogaćenja i napretka, pa ona ne može pritjecati niti se nakupljati u takvom prostoru. </p><h2>Curenje i kapanje</h2><p>Imate li u domu pokvarene cijevi ili slavine, i novac bi vam mogao istjecati. Što je curenje bliže jugoistočnom kutu doma, to će nepovoljan utjecaj biti pogubniji. Neovisno o tome jesu li vodovodne instalacije ispravne, imajte čvrsto zavrnute slavine. Također, držite poklopac WC školjke uvijek spuštenim između korištenja da energija novca ne bi bježala kroz otvor. Isto vrijedi i za kante i vreće za smeće: sve moraju biti zatvorene i zavezane.</p><h2>Pokvarene i potrgane stvari</h2><p>Popravite ili uklonite sve pokvarene predmete ili opremu.</p><p>Odstranite sve što je neispravno ili ne služi svrsi, uključujući satove koji pokazuju pogrešno vrijeme, prazne baterije, pregorene žarulje i osigurače, istrošenu odjeću. Izbacite i uvenule biljke.</p><h2>Prizori siromaštva i oskudice</h2><p>Slike ili kipovi koji prikazuju prirodu, zgrade ili ljude u stanju odumiranja, rušenja ili bijede ometaju energiju obilja. Ako vam je neka od takvih umjetnina iz nekog razloga dragocjena, nemojte je izložiti na vidnome mjestu nego je pohranite u zatvorenom prostoru, po mogućnosti omotanu u neproziran papir ili tkaninu. </p>