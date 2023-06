4 savjeta kako pripremiti kožu za sunčanje - za savršeni ten

Iako meteorolozi još prijete ljetnim pljuskovima, stigli su sunčani dani. Vrijeme je, dakle, da počnemo voditi računa o zaštiti kože od štetnog UV zračenja sunca i nahranimo ju kako bi ostala lijepa i zdrava. Evo 4 savjeta koji uvelike mogu pomoći u tome, piše portal Brunet.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako ublažiti opekline od sunca

1. Ne zaboravite na hidratantnu kremu

Iako hidratantna krema ne štiti kožu od sunca, ona može doprinijeti tome da koža nakon sunčanja ne ostane suha i dehidrirana. Naime, što više izlažemo kožu suncu, ona će više gubiti vlagu. Tako postaje još osjetljivija na UV zračenje. Njegujući kožu kvalitetnom hidratantnom kremom, pomažete da se obnovi njen zaštitni sloj.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

2 Napravite piling

Eksfolijacija, ili piling kože, važan je korak pripreme za izlaganje suncu. Taj postupak omogućuje koži da odbaci mrtve stanice koje se nakupljaju na površini i mogu omesti jednoliko dobivanje boje. No, piling uklanja zaštitni sloj na površini vaše kože, što kožu čini osjetljivijom na UV zrake, pa treba biti oprezan. Zato je važno da ne radite piling neposredno prije sunčanja, nego barem nekoliko dana prije, te da izaberete piling koji odgovara vašem licu.

3 Pazite da prehrana bude bogata karotenom i vitaminom E

Zahvaljujući antioksidacijskim svojstvima, hrana bogata beta-karotenom i drugim karotenoidima, poput likopena, mogla bi poboljšati zaštitu vaše kože od UV zraka. Najbolji izvori karotenoida su mrkva, slatki krumpir, bundeve, špinat, tikvica, brokula, mango, marelice, kelj, grašak, rajčica i dinja. Vitamin E sadržan u biljnim uljima, bademima i orasima također pruža zaštitu od sunca. Također hrana bogata karotenoidima dodaje narančastu nijansu koži, što joj daje prirodni sjaj.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

4. Sunčajte se postupno

Jedan od najboljih načina pripreme kože za sunce je to da se isprva sunčate kratko, ali češće tijekom dana i da to postupno produljujete. U suprotnom, riskirate da dobijete opekotine od sunca, što može voditi do raka kože. I ne zaboravite nanijeti kremu s visokim zaštitnim faktorom koja filtrira UVA i UVB zrake.