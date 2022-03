Topla, ljubazna riječ više je nego dobrodošla u trenucima kada želite rastopiti žensko srce

Žene su slabe na momke koji se ne srame pokazati emocije i ne skrivaju svoje slabosti. A ono što svaka žena jako voli, je to kada joj njezin muškarac uputi poneku lijepu riječ, komplinent, kada je pita za mišljenje i pažljivo sasluša.

Topla, ljubazna riječ i više je nego dobrodošla kada želite rastopiti žensko srce. Pa i naizgled hladnu i strogu ženu omekšat će iskreni kompliment muškarca do kojeg joj je stalo. One jednostavno vole čuti da su posebne, da su ugodno društvo, i važno im je da muškarci cijene njihovo mišljenje.

Žene su strašno slabe na dečke koji pokazuju emocije, koji ne skrivaju ranjivost, ali je čuvaju i paze i uz nju su bez obzira što se dogodilo.

Pet ovih komplimenata želi čuti svaka žena:

1. Recite joj po čemu je posebna

Ona voli kad on ističe neku njezinu specifičnost kao nešto što mu je neodoljivo. To može biti nešto fizički, može biti njezino ponašanje, ili njezine reakcije u nekim situacijama. Ako muškarac istakne na primjer njezine rupice na obrazima, ona će se sigurno 'rastopiti'. Ona će to protumačiti kao način na koji on pokazuje koliko pažnje posvećuje sitnicama na njoj ili u njezinom ponašanju. A svatko voli da ga partner pozorno promatra.

2. Cijeni njezino mišljenje

'Što ti misliš o tome?' - pitanje je koje svaka normalna žena želi čuti od svog muškarca. Osim što joj pokazuje da je smatra inteligentnom, on cijeni njezino mišljenje i želi uvijek znati kako ona razmišlja. Takve muškarce žene izrazito cijene i smatraju potencijalnim partnerom za kvalitetnu i uspješnu vezu.

3. U njezinom društvu se osjeća opušteno

One vole dečke koji će im otvoreno priznati kako s njom mogu biti ono što zaista jesu i kraj kojih se mogu lako opustiti. Svaka žena voli čuti da je ugodno društvo.

4. Uživa u njezinom mirisu

Bilo da se radi o intimnim dijelovima tijela ili nekim drugim mjestima, svakoj ženi je lijepo znati da ugodno miriše. Ona će se tada osjećati sigurnije i opuštenije, a za dobru atmosferu u vezi ili u krevetu to je itekako važno.

5. Govori joj da je lijepa i privlačna

Budimo realni, ne postoji čovjek na ovom planetu koji ne voli čuti da je lijep, privlačan i poseban. Žene su posebno osjetljive na te stvari. Svaka voli znati da je muškarcu neodoljiva, posebno kad joj on to otvoreno kaže pred drugim ljudima.