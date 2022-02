Jeste li dosadni u spavaćoj sobi? Seks stručnjakinja Tracey Cox otkriva šest seksualnih tajnih oružja koja će svaki susret učiniti eksplozivnim. Savjeti, između ostalog, uključuju korištenje stezaljki za stimulaciju bradavica i slušanje audio pornića.

Dosadio vam je rutinski seks? Mislite da možete predvidjeti svaki korak svog partnera? Vrijeme je da uzdrmate stvari nekim tajnim seksualnim oružjem! Ovih šest seks savjeta potaknut će i više od samog lupanja srca. Budite hrabri i iz dosadnjakovića iz spavaćih soba preobrazite se u avanturističke ljubavnike kakvi ste oduvijek željeli biti.

Dodajte stezaljke za bradavice

Stimulacija bradavica je neobična stvar osobne prirode. Neki ljudi to vole, drugi mrze. Ali za one koji su obožavatelji, ili još ne znaju da jesu, neka dobro izvedena stimulacija bradavica može biti zapanjujuća. Razine osjetljivosti jako variraju pa uvijek možete započeti nježno, a zatim povećati pritisak. Obožavatelji igre s bradavicama voljet će stezaljke - kopče koje pričvrstite na bradavicu i ostavite ih - dok druge stimulacije nastavljate negdje drugdje. Usput, potpuno je moguće da i muškarci i žene dožive orgazam isključivo stimulacijom bradavica.

Tajna 69

To je nešto što parovi s entuzijazmom vole na početku veze, ali kasnije gube interes. Zašto? Sam koncept može postati neuspješan. Oboje istovremeno pružate jedno drugome zadovoljstvo, što znači da je nevjerojatno lako zanijeti se i zaboraviti na svog partnera. Napravite plan, dogovorite se da ćete se izmjenjivati ​ovisno tko je najbliži orgazmu.

Prijeđite na korištenje prstiju ako vam se jezik umori ili vam je potreban odmor. Pokušajte ležati na boku i koristiti bedra jedno drugom kao jastuk na koji ćete osloniti glavu; ili dodajte jastuke kako bi stvari bile udobnije ili dijelovi dostupniji. Vaše ultimativno tajno seksualno oružje u pozi 69? Umetnite analni čep. To je već veliki preokret za pružanje i primanje užitka u isto vrijeme. Dodavanje analne stimulacije pretvara položaj iz intenzivnog u potpuno izvanredan.

Četiri tehnike za vrhunac

Moglo bi zvučati neobično, ali navodno, jedna od pet žena doživi orgazam samo kroz snošaj. Srećom, značajna studija na više od 3000 Amerikanki promijenila je sve to. Žene su zamoljene da otkriju kako su povećale zadovoljstvo tijekom penetrativnog seksa i otkrile četiri vrlo učinkovite tehnike koje povećavaju vjerojatnost orgazma.

Dodajte neke od njih u svoju standardnu ​​sesiju snošaja. Sedamdeset i šest posto žena koristilo je 'ljuljanje', odnosno gibanje tijela gore-dolje tako da se klitoris neprestano trlja o bazu penisa. Još više žena vole to raditi 'pod kutom' tako da rotiraju, podižu i spuštaju zdjelicu ili bokove tijekom penetracije. 83 posto žena za orgazam uživaju u stimulaciji unutar vagine vrhom penisa ili prsta, seks-igračkom ili jezikom. Najrjeđa tehnika koju koriste uključuje korištenje prstiju ili seksualne igračke za stimulaciju klitorisa tijekom spolnog odnosa.

Novi pogled na original

'Kivin metoda' je izuzetno jednostavna, ali revolucionarna metoda koja nudi drugačije iskustvo od tradicionalnih metoda oralnog seksa. Umjesto da ležite između njezinih nogu, lezite sa strane, okomito na njezino tijelo, licem prema dolje, s njezinom nogom naslonjenom na stražnji dio vašeg vrata. To je suptilan pomak koji vam pruža puno više pristupa za stimulaciju cijele vulve.

Još jedna metoda oralnog seksa može vas dodatno uzbuditi - natjerajte je da sjedne na stolicu. Ako je bez naslona, u tom slučaju ona neka jednostavno sjedi otvorenih nogu sa stopalima na podu. Ili, u drugom slučaju, natjerajte je da prebaci noge preko stranica naslonjača. Dodavanje analnog užitka uvijek je fantastičan doživljaj, za oboje - naravno uz dopuštenje partnera.

Audio pornografija

Još jedan način da se klasični oralni seks pretvori u nešto sasvim neočekivano je audio pornografija - jedna od najbrže rastućih kategorija pornografije u 2022. Dok slušate, nastavite sa stimulacijama rukama, jezikom, penisom ili seks igračkom. Mnoge žene ne uživaju gledati pornografiju sa svojim partnerom iz straha da će biti nepovoljne u usporedbi s osobom na ekranu - ili im je to jednostavno neugodno. Audio pornografija je nešto sasvim drugo. Žene dobro reagiraju na erotske priče, mogu se upustiti u slušno vođenu fantaziju, dok je vodite do orgazma, primjerice nekim vještim tehnikama jezika.

Drugačiji put do orgazma

Nadražujući svoje genitalije ritmično i dosljedno o nešto, mnogi od nas su doživjeli prvi orgazam. Možete se kretati uz partnerovo bedro, bok, nogu ili ruku ili uz nogu naslonjača ili čvrstog jastuka. Možete pokušati sa 'škarama' - lezite na suprotne krajeve kreveta s raširenim nogama, a zatim se 'spojite' čineći oblik škara. Odatle krenite s pomicanjem, 'trljanjem' i kruženjem bokovima kako biste otkrili što je za oboje ugodno, donosi Daily Mail.

Ostalo...

Seksualne igračke pretvaraju svaki dan u dan orgazma. Natjerajte je da nosi vibrirajuće gaćice i prepusti kontrolu vama, a zatim otiđite negdje... Ili ubacite vibrirajuće ljubavno jaje, izađite na večeru i dajte mu upravljač... Neočekivano zamijenite uloge. On je većinom na vrhu? Okrenite ga tako da ga jašete. Ako ste uvijek dominantni u krevetu, lezite i recite da nećete pomaknuti ni mišić, ovaj put neka oni budu glavni. Ili ih vežite ih i preuzmite kontrolu...

Isprobajte zlatni tuš - pod tušem. Mokriti jedno na drugo nije ništa novo - ali je popularno. Otprilike četiri posto muškaraca to navodi kao svoj fetiš, a Pornhub pretraživanja za 'zlatni tuš' porasla su za ogromnih 289 posto kada je izbio skandal s Trumpom. Raditi to pod tušem čini se daleko manje zastrašujućim i idealno je mjesto da to isprobate s partnerom ako vam je neugodno i ako ste još uvijek nesigurni.