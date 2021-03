Stiglo je vrijeme za uređenje doma, a ako je sadržaj vaše ostave nagomilan do stropa ili vam ormar više sliči na mjesto zločina, to se odnosi upravo na vas. Sređivanje nereda može učiniti čuda za psihu, iako se ponekad čini zastrašujuće početi zbog ideje o gomili posla, kaže Ese Crossett, koji vodi tvrtku za organizaciju i dizajn interijera Tidylosophy u New Yorku za Essence.

Crossett je mir u organiziranim prostorima otkrila kao tinejdžerica, dok je uređivala knjige u knjižari svoje majke Christian u Nigeriji. Kao odrasla svoj je poziv pretvorila u stalnu karijeru. Živeći prema mantri: 'Uredan prostor, ugodan dan', Crossett dijeli svoje najbolje savjete o tome kako neuredne sobe pretvoriti u spokojna utočišta.

1. Sređivanje dječjih soba

Određivanje mjesta za knjige, igračke i odjeću je ključno. Crossett preporučuje platnene košare.

- Velike su, ali mekane, tako da ne morate brinuti hoće li ih dijete potrgati ili moći samo vaditi ili vraćati stvari u njih - kaže.

A otomani za odlaganje s uklonjivim poklopcima mogu vam pomoći udvostručiti prostor za pohranu stvari, budući da ih možete slagati jedne na druge. Osim toga, izgledaju lijepo i dolaze s raznim motivima, a jeftiniji su od ormara te su prijenosni.

- Kad je kraj igri, naprosto sve stvari idu u spremnike i tako čekaju jutro. Oslobađajuće je kretati se po sobi bez da stajete na razbacane stvari - ističe Crossett, koja za knjige preporučuje plutajuće police za zidovima.

2. Rad od kuće u miru

Gdje god da radite, bez obzira radi li se o namjenskom kućnom uredu, kutu spavaće sobe ili stolu u kuhinji, Crossett ima jedan glavni savjet - što manje papira, to bolje.

- Mi smo u 2021., ljudi moraju početi razvijati naviku da ne drže papire u blizini - inzistira ona.

Razmislite o aplikacijama, poput CamScannera, koje vam omogućuju fotografiranje papira i prijenos u PDF. Na taj su način svi vaši ključni dokumenti dostupni i lako ih je pronaći.

Osim toga, ako lijepo uredimo svoj radni prostor, lakše ćemo ga odvojiti od ostatka kuće te će nam draže biti svaki ga dan na brzinu srediti.

- Nemojte raditi za kuhinjskim stolom, čak i malo mjesta je dovoljno da si odvojite mjesto za rad, osobito ako je to za vas dugoročno poslovno rješenje. Možete zatvoriti balkon ili njegov dio, knaufom odvojiti dio boravka ili sobe, nužno je da si napravite ugodan i lijep prostor - savjetuje.

3. Preuzmite moć nad ormarom

Ukrotite svoj kaos u ormaru pomoću jednobojnih vješalica - homogenost iznenađujuće umiruje oči.

- Izvadite svu odjeću i pregledajte je. Moje je pravilo da, ako nešto niste nosili 12 mjeseci, to vam ne treba. Vješanje odjeće po kategorijama čini i odijevanje ujutro bez muke. Prvo na jednu stranu složite sve gornje dijelove, zatim hlače, a nakon njih haljine - kaže Crossett.

Predlaže kako je uvijek bolje imati stvari na vješalicama nego na policama, jer je tako preglednije i odjeća se neće gužvati. Na policama je idealno odlagati odjeću za po doma, trenirke, tajice, obične majice i slično.

- U proljeće svakako spremite zimsku garderobu u vrećice za vakuumiranje. Zašto ne biste imali više mjesta u ormaru, a usput i sortirali što vam je od toga potrebno, a što ne? - ističe.

4. Red u hladnjaku

Ako je hladnjak posložen i sve je uredno u njemu, ne samo da će biti pregledniji pa ćemo lakše birati zdravije opcije prehrane i kombinirati jela, već ćemo se osjećati kao da nam je i cijeli dom uredniji, tvrdi Crossett.

Prema njoj, neka su mjesta ključna i upravo su ona ta koja nam daju dojam urednosti ili neurednosti. Zato, počnite od hladnjaka u koji svi svako malo virimo, izvadite sve, obrišite police, bacite nepotrebno i nekorišteno i napravite funkcionalan sistem po kojem ćete u njega slagati namirnice po kategorijama.