4 velike stvari zbog kojih vaš muškarac može biti nesiguran

Samo usavršavanje započinje njegovom spremnošću da zamisli i stvori različite mogućnosti. Možete mu pomoći u tom procesu tako što ćete mu pokazati suosjećanje, podršku i razumijevanje

<p>Svatko od nas barem se jednom osjećao nesigurno, a mnogi muškarci i žene se još uvijek osjećaju nesigurno u vezi određenih stvari. No kad su u pitanju odnosi, postoje jedinstvene nesigurnosti s kojima se muškarci bore.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Striper<br/> </p><p>Međutim, muškarci često takve stvari nikad ne žele reći ili se većinom srame toga. </p><p>Nesigurni muškarci žive svoj život s tihim strahom, a ne samopouzdanom, pozitivnom namjerom. Ako vaš muškarac svoj neustrašivi pogled ne može (ili ne želi) zamijeniti optimističnim izgledom, njegova će nesigurnost ostati i kvariti će njega i vašu vezu.</p><p>Samo usavršavanje započinje njegovom spremnošću da zamisli i stvori različite mogućnosti. Možete mu pomoći u tom procesu tako što ćete mu pokazati suosjećanje, podršku i razumijevanje.</p><p>Zbog čega čovjek postaje nesiguran?</p><p>Ovo su 4 velike stvari zbog kojih vaš muškarac može biti nesiguran, ali nikada vam to neće reći:</p><h2>1. Brine se da vam nije dovoljno dobar</h2><p>Želi vam ugoditi. Ako vaš muškarac osjeća da vam ne ugađa i da vas ne veseli, to smanjuje njegovo samopouzdanje i povećava nesigurnost.</p><p>Kompleks 'Nisam dovoljno dobar' odnosi se i na strah i nesigurnost da on nije dovoljno dobar, karakterno, fizički i seksualno. Brine se što vam ne može 'ugoditi' u krevetu. To se dijelom događa i zbog toga što muškarci obično orgazam dožive prije žena.</p><p>Obično, nakon što vaš muškarac doživi orgazam, njegova seksualna želja i energija se smanjuju, a samim time i vama ne može ugoditi.</p><p>Međutim, to nije uvijek samo njegov problem. Često ljudi imaju svoje osobne seksualne nesigurnosti, koje sprečavaju da se seksualno ne uzbudite dovoljno, zbog čega ćete duže dolaziti do orgazma.</p><p>Ako vaš muškarac preuzme veću odgovornost da vam ugodi u krevetu, vjerojatno će preuzeti i sramotu loših seksualnih odnosa unutar vaše veze.</p><h2>2. Boji se da će vas izgubiti</h2><p>Nesigurnost vašeg partnera da nije dovoljno dobar vodi također je povezana sa strahom da će vas izgubiti ili da ćete ga prevariti.</p><p>S ovog mjesta straha on može krenuti u dva smjera: postati pasivan i neodlučan u vezi ili kontrolirati i biti posesivan. Ili može prelaziti iz krajnosti pasivnog i agresivnog.</p><p>Da. muška nesigurnost dovodi do pasivnosti ili kontroliranja i ljubomornog ponašanja. Sve ovisi što će muškarac 'odabrati'.</p><p>Bez obzira na što se fokusiramo, stvaramo vjerojatnost da će se to dogoditi u našoj stvarnosti. Skloni smo fokusiranju na ono što ne želimo da se dogodi, a kamo ide naš um (fokus i pažnja) - idemo i mi.</p><h2>3. On potajno treba vaše odobrenje (i pomoć)</h2><p>Ako se ne osjeća dobro prema sebi, vjerojatno će vas učiniti odgovornim za njegove neadekvatnosti i ranjivosti.</p><p>Bez obzira na pasivan ili agresivan način, njegova potreba za odobravanjem može zavladati u temelju vašeg odnosa.</p><h2>4. Plaše ga vlastite emocije</h2><p>Općenito, kako odrastaju, dječake se uči da se distanciraju od svojih emocija. 'Dječaci ne plaču.' </p><p>Ne zna što bi s svojim osjećajima jer je uvjetovan da ih isključi i prilagodi. Kao rezultat toga, on često ne zna što učiniti s vašim emocijama.</p><p>Dobar muškarac zna s emocijama i zna se boriti s njima, zna ih pokazati i nije ga sram. No neki će sakriti svoje vlastite emocije iako se istinski žele povezati s vama na emocionalnoj razini.</p><p>Da bi prevladali nečije nesigurnosti, osoba ih mora prvo priznati. To znači reći istinu o sebi, a zatim podijeliti tu istinu s drugima. Ali znajte ovo: vaša ljubav neće umanjiti njegovu nesigurnost.</p><p>Što više vaš muškarac bude osjećao da može vjerovati u sebe i pronaći povjerenje u samog sebe, to će vama više vjerovati i razgovarati o svojoj nesigurnosti s vama. Podržite ga kad je spreman, ali prvi korak je njegov, piše <a href="https://www.yourtango.com/experts/david-schroeder/4-things-men-are-super-insecure-about-but-will-never-tell-you" target="_blank">Your Tango.</a></p>