Ove biljke čuvaju mladoliki izgled i zdravlje

Održavanje mladolikog izgleda te zaustavljanje simptoma koji su povezani s godinama ne mora uvijek biti skupo. Posegnite za biljkama i začinima koji se za tu namjenu koriste već stoljećima

<p>Ako želite održati mladoliki izgled lica i tijela, to ne mora predstavljati velik pritisak na vaš novčanik. Okrenete li se prevenciji znakova starenja, botoks ili neke skupe kozmetičke metode koje inače daju privremene rezultate, zapravo vam i neće biti potrebne. A tradicionalna medicina u zaustavljanju znakova starenja već stoljećima koristi bilje i začine, koji mogu biti korisni i za ukupno zdravlje te ne koštaju puno. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Poduzetnica otkrila tajnu 'fontane mladosti' </p><p>U svakom slučaju, vrijedi pokušati. Dakle, evo pet biljaka i začina protiv starenja koje ćete lako uklopiti u svoju prehranu i rutinu u njezi kože: </p><h2>Bosiljak </h2><p>Bosiljak je osnovni sastojak u većini kuhinja i popularna je biljka koja se koristi u mnogim talijanskim jelima. Iako postoji mnogo sorti bosiljka, najpopularnija vrsta je slatki bosiljak koji se obično koristi u zapadnjačkoj kuhinji. U ayurvedskoj medicini koristi se drugi oblik bosiljka, poznat kao sveti bosiljak, koji ima značajnu ulogu u prevenciji zdravstvenih stanja povezanih s dobi. </p><p>Sveti bosiljak sadrži adaptogene koji pojačavaju sposobnost tijela da se bori protiv stresa, vodećeg uzroka preranog starenja. Adaptogeni uravnotežuju razinu kortizola te proizvode umirujući učinak na um i tijelo. Također, upravljanjem hormonima stresa, sveti bosiljak smanjuje rizik od stanja povezanih sa stresom, poput srčanih bolesti, dijabetesa i demencije. Budući da stres utječe i na kožu, primjenom biljke lokalno može se smanjiti upala i hiperpigmentacija.</p><h2>Kurkuma</h2><p>Koristi se posebno u indijskoj kuhinji, često kao sastojak curryja, koji mu daje zlatno žutu boju. Kurkumin je aktivni sastojak kurkume. To je spoj koji kurkumi daje njena snažna anti-age svojstva. Djeluje kao snažan antioksidans, te štiti stanice od slobodnih radikala koji ih oštećuju i dovode do bržeg starenja.</p><p>Ako kurkumu pomiješate s malom količinom mlijeka, pasta djeluje kao duboki piling za poboljšanje izgleda vaše kože i vidljivo smanjenje pora. Ako se redovito koristi, pomaže zategnuti kožu, smanjujući pojavu sitnih linija i bora.</p><p>Osim vidljivih znakova starenja, kurkuma može spriječiti mnoštvo zdravstvenih stanja koja se povezuju sa starenjem. Znanstvenici u Velikoj Britaniji istražuju načine upotrebe kurkumina u kapima za oči za liječenje pacijenata s ranim znakovima glaukoma. Istraživači također istražuju kurkumu u prevenciji i usporavanju širenja stanica raka.</p><h2>Origano</h2><p>To je začin koji se često koristi u kuhinji kod pripreme jela koja ima mediteranski 'štih', posebno za aromatiziranje pizze. Iz lišća biljke izvlači se ulje koje sadrži spoj nazvan karvakrol, koji sprječava starenje i poboljšava cjelokupno zdravlje. </p><p>Ako eterično ulje origana razrijedite u nekom baznom ulju, možete ga nanositi na kožu, a kako sadržava mnoštvo antioksidanata i vitamina, popravit će elastičnost kože i dati joj svježi izgled. Ulje origana može ubrzati zacjeljivanje sitnih ogrebotina i posjekotina, jer ima antibakterijska svojstava. Istraživači su također otkrili da ulje origana pomiješano s raznim drugim biljem i začinima može sniziti razinu glukoze , što je obećavajuće u upravljanju simptomima dijabetesa.</p><h2>Borovnica</h2><p>Ekstrakt borovnice popularan je biljni dodatak koji sadrži kemikalije poznate kao antocijanozidi. One im daju ljubičastu boju i igraju veliku ulogu u promicanju zdravlja očiju. Studije su pokazale da borovnice mogu smanjiti rizik od katarakte i glaukoma zbog sposobnosti jačanja krvnih žila, te da štite od oštećenja očne mrežnice.</p><p>Također, potiču protok krvi i cirkulaciju, opskrbljujući kožu dodatnim kisikom. Ovo povećanje kisika održava elastičnost kože i smanjuje pojavu varikoznih vena.</p><h2>Ginkgo</h2><p>Ginkgo biloba, češće nazivan samo ginkgo, drvo je porijeklom iz Kine. Tradicionalno, sjeme i lišće biljke koristilo se u kineskoj medicini za liječenje respiratornih bolesti i poboljšanje kognitivnih performansi. Dvije aktivne komponente ginka su flavonoidi i terpenoidi.</p><p>Flavonoidi štite stanice od oštećenja i doprinose zdravoj, mladolikoj koži. Nanošenje ekstrakta ginka na kožu djeluje kao barijera od UV oštećenja, slično učincima krema za sunčanje. Drugi aktivni sastojak, terpenoid, pojačava cirkulaciju krvi i može spriječiti stvaranje ugrušaka u krvi, smanjujući rizik od srčanog ili moždanog udara, donosi portal <a href="https://primewomen.com/health/wellness/5-anti-aging-herbs-and-spices-a-natural-way-to-prevent-aging/">PRiMEWOMEN.</a></p>