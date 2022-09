5 grešaka koje treba izbjegavati ako izlazite s muškarcem koji je razveden i već ima djecu

Hodanje s razvedenim muškarcem koji ima dvoje djece moglo bi biti komplicirano, ali sama spoznaja da želi imati još djece može biti prevladavanje prve prepreke razmatranja veze s njim.

Marina Pearson, iz Londona, životna trenerica, blogerica i autorica bestselera 'Zbogom, gospodine bivši', izlazila je s razvedenim muškarcem i oduvijek je željela nekakav savjet za spojeve koji bi joj pomogli snaći se u ovoj situaciji. Tijekom 6 mjeseci veze naišla je na puno prepreka koje su nažalost dovele do prekida.

Na sreću, iz iskustva sada zna što ne treba činiti i koje pogreške treba izbjegavati.

Ako je muškarac s kojim se viđate spreman za vezu nakon razvoda, evo kako i vi možete biti.

Izbjegnite ovih pet pogrešaka:

1. Ignoriranje njegovih osjećaja o tome da ima još djece

Provjerite jeste li oboje usklađeni s onim što želite. Iako je rekao da želi djecu, Marina je na pola njihove veze shvatila da su se stvari promijenile i ignorirala je očite znakove. Već je imao dvoje djece i iako je u prvi mah rekao da želi imati još jedno s njom, znala je da se počeo predomišljati.

Umjesto toga, preporučuje direktno suočavanje sa situacijom, ako želite djecu s razvedenim tipom, pogotovo ako ih on već ima. Kako biste izbjegli dodatni pritisak, budite sigurni da ste oboje na istom putu.

2. Započinjanje veze dok on još ima osjećaje prema bivšoj

Provjerite je li prebolio svoju bivšu, kao i to zna li kako se nositi sa svojim emocijama prema njoj. Ona se često osjećala kao da je u vezi s njih dvoje. Stalno bi joj pričao o njoj. To je izazvalo mnogo napetosti i onda bi se prenijelo na njihov odnos, što je za oboje izazvalo veliki stres. Kako biste to izbjegli, ključno je da je on krenuo dalje kako biste se vi mogli usredotočiti na dobar provod.

3. Prerano odlučivanje o zajedničkom životu

Pobrinite se da stvari idu polako. Otkrijte je li taj razvedeni muškarac prava osoba za vas. Držite svoje mogućnosti otvorenima. Preseljenjem zajedno u prvom mjesecu veze, oboje su preuzeli puno tereta. Preuzela je novu odgovornost, ne samo navikavanja na život s njim, već i upoznavanja s njegovom djecom.

Da su si uzeli više vremena, stvari se ne bi tako brzo raspale. Oboma im je trebalo vremena da se prilagode novim ulogama, što nisu učinili. Spojevi su vrijeme za zabavu, a ne za ozbiljnost - ne treba požurivati.

4. Međusobno ne uzimanje u obzir financijskog statusa

Provjerite jeste li oboje u financijskoj situaciji da možete zajedno raditi zabavne stvari. Budući da je davao novac za svoju djecu, a nije zarađivao veliku plaću, to je ograničavalo ono što su mogli učiniti sa zajedničkim vremenom.

Ona je željela puno više putovati pa je to često činila sama, jer je on imao drugih financijskih obveza. Da je putovao s njom, dragovoljno bi, kaže, platila za njega. Međutim, budući da su muškarci muškarci, želio je platiti i to bi ga frustriralo, a nju je frustriralo što nije mogao. Da su nam prihodi i financijska situacija bili slični, ne bi imali ovaj problem.

5. Stavljanje kvalitetnog vremena u drugi plan

Pobrinite se da odvojite vrijeme za vezu kada izlazite. Ovo može zvučati doista očito, ali iznenađujuće je koliko 'život' može stati na put, pogotovo ako on ima djecu. To je bio veliki problem za njih, jer je on radio noćne smjene pa je bilo teško kvalitetno se viđati.

Također, većinu vikenda želio je vidjeti djecu, što je značilo da je bilo vikenda koje su provodili razdvojeni. Normalno da su mu djeca prioritet, ona nije ni očekivala ništa manje, ali to je definitivno opteretilo njihovo zajedničko vrijeme, prenosi YourTango.

