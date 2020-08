5 načina da prihvatite svoje roditelje onakvima kakvi jesu

Prihvaćanje nedostataka roditelja omogućava vam da se oslobodite prošlih događaja u kojima su vas razočarali ili čak povrijedili. Koliko god bilo teško, pogledajte roditelje i prihvatite ih takvima kakvi jesu

<p>Važno je naučiti kako se prepustiti prošlost i prihvatiti stvari kakve jesu. Biti u stanju doslovno ostaviti prošlost iza sebe, posebno kada je riječ o roditeljima i pogreškama koje su napravili - vještina je koju možeš naučiti kao odrasla osoba.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Kada ste bili mladi, naučili ste određene strategije i obrasce ponašanja od obitelji, od svojih roditelja. Sve su te strategije razvijene tako da se možete osjećati voljeno i sigurno. Ali to ih ne čini istinitim.</p><p>Bez obzira na to, nekada i roditelji znaju pogriješiti. Svoje roditelje trebate prihvatiti kao nesavršena bića, baš kao što su svi. Nemojte ih smatrati odgovornima za neke vaše obrasce, oni samo žele najbolje za vas i trude se koliko mogu. </p><p><strong>Evo 5 načina kako prihvatiti roditelje takvima kakvi oni stvarno jesu i voljeti ih zbog toga:</strong></p><h2>1. Tvoji su roditelji učinili najbolje što su mogli</h2><p>Biti roditelj je najteža uloga u životu. Svi roditelji daju sve od sebe. Međutim, neki imaju ograničen kapacitet. </p><p>Ako prihvatite da su se vaši roditelji maksimalno trudili, to je sjajan početak prihvaćanja njihove humanosti i zacjeljivanja rana iz djetinjstva.</p><p>Većina roditelja pokušava učiniti bolje za svoju djecu od onoga što su imali u odrastanju. Međutim, većina njihovih strategija ugrađena je u podsvijest od kada su bili mala djeca.</p><p>Na primjer, upiranje kažiprstom prema svojoj djeci kao što je to radila njima majka. To nije svjesna odluka, već nešto što se jednostavno događa, automatski.</p><p>Većinu svog ponašanja naučili ste kroz iskustva, a ponašanje vaših roditelja naučeno je na isti način i kroz život.</p><p>Tako se većinom ponašanja prenose s jedne generacije na drugu, sve dok netko u obitelji ne učini nešto da razbije lanac.</p><h2>2. Pogledajte strategije svojih roditelja kao odraz njihove ljubavi prema vama</h2><p>Kada je riječ o ljudskom ponašanju, pogotovo o roditeljima, oni uvijek imaju pozitivnu namjeru, međutim rezultat nekad neće biti pozitivan.</p><p>Nitko ne pokušava loše odgojiti svoju djecu. Vaši su roditelji imali dobre namjere i prepoznavanje njihove namjere pružit će vam mir bez obzira na rezultate. Strategije koje su imali možda nisu bile sjajne, ali njihova ljubav prema vama leži u njihovoj namjeri.</p><p>Možda vas nisu voljeli onako kako biste željeli da su vas voljeli vaši roditelji. Umjesto toga, bili ste voljeni na način na koji su bili sposobni voljeti vas.</p><p>Neki roditelji su previše zaštitnički nastrojeni i pokazuju ljubav upravljajući životom svog djeteta.</p><h2>3. Prestanite očekivati ​​da će se vaši roditelji promijeniti</h2><p>Sigurno ste utjecali na svoje roditelje, međutim, vaši su roditelji bili u potpunosti oblikovana ljudska bića s dobro razvijenim strategijama i navikama mnogo prije nego što ste se rodili.</p><p>Vaši roditelji su vas 'oblikovali' od trenutka kad ste iskočili iz maternice. Način na koji vaši roditelji reagiraju na događaje dio je njihove stečene strategije iz prošlosti. Stoga, zbog vlastitog mira, prestanite očekivati ​​da će se oni promijeniti.</p><p>Mogu vas voljeti samo onako kako znaju. Koliko god bilo teško, pogledajte roditelje i prihvatite ih takvi kakvi jesu.</p><h2>4. Preuzmite odgovornost za svoju ulogu</h2><p>Nekad ćete jednostavno morati preuzeti odgovornost za ponašanje svojih roditelja jer se oni ponašaju u skladu s vašim odlukama. Nikad ne možete promijeniti njih ili njihovo ponašanje, ali možete napraviti pomak u značenju koje ste dodijelili događajima iz prošlosti.</p><p>Svako se dijete mora osjećati voljeno i sigurno i poprimit će svako ograničavajuće uvjerenje da će se uklopiti u obiteljsku cjelinu. Ljepota odrastanja je u tome što možete otpustiti ta ograničavajuća uvjerenja i napraviti novi izbor: onaj koji je u skladu s vašim željama.</p><h2>5. Volite ih (i sebe) unatoč greškama i nedostacima</h2><p>Svaka osoba na planeti daje sve od sebe, neki jednostavno imaju ograničen kapacitet i resurse. To uključuje vas i vaše roditelje.</p><p>Ljudi su 'nesavršeno savršeni'. Volite nekoga zbog njihovih nesavršenosti, njihov blesavi osmijeh jedinstvenost je te osobe čime se na možda izdvaja iz cjeline.</p><p>Kad prihvatite vlastite nesavršenosti i oslobodite se nerealnog očekivanja, otvarate vrata ljubavi. Prihvaćanje nedostataka roditelja omogućava vam da se oslobodite prošlih događaja u kojima su vas razočarali ili čak povrijedili. </p><p>Volite sebe, a to je način na koji privlačite idealnog partnera u svoj život.</p><p>Konačno ljubav koju tražite je unutar vas i odražava se na vas kroz oči vašeg voljenog, piše <a href="https://www.yourtango.com/experts/ornaandmatthew/how-accept-your-parents-for-who-they-really-are" target="_blank">Your Tango.</a></p>