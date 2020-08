Bili su nerazdvojni 63 godine i na kraju su zajedno umrli

Svoje zadnje dane proveli su zajedno u istom domu u kojem su o njima vodili brigu. Ona je umrla u nedjelju u 10 sati, a on u ponedjeljak popodne... Kao da su se samo ugasili

<p>Mladić Albert Buškulić iz Vira gledao je djevojku Anku Škodu iz Povljane na Pagu na tržnici u Rijeci, dok je iskrcavala grožđe za prodaju davne 1956. godine. Bila mu je neodoljiva. Prvi put su se vidjeli na fešti sv. Martina na Pagu netom prije i odmah su "kliknuli". I ona se "zagledala" u njega, na njegovu sreću, jer mnogima je već bila zapela za oko. Drugi mladići nisu je zanimali. </p><p>"On će biti moj", odlučila je i čekala svojeg Berta.</p><p>- Otac je posudio kaić na vesla i "oteo" je. Nije to bila prava otmica, sve je već bilo dogovoreno, a ni roditelji se nisu protivili braku, no morala se poštivati stara tradicija otimanja djevojaka. Veslajući oko otoka, prešao je 14 milja do nje. Drugačije se nije moglo jer tada nije bilo ni paškog ni virskog mosta - kazali su nam to Nada Imenković (62) i Denis Buškulić (56), njihova djeca.</p><p>Ovih dana došli su iz Rijeke u Vir pokopati roditelje. Umrli su u manje od dana razmaka, prirodnom smrću, nakon 63 godine sretnog braka.</p><p>- Iz pogrebnog poduzeća rekli su mi da nikad nisu ni čuli za tako nešto. Bolovali su od potpuno različitih bolesti - kaže sin Denis.</p><p>Posljednjih godina živjeli su kod njega u Rijeci, a onda je majka Anka slomila kuk pa zbog potrebne njege završila u Domu za starije i nemoćne u Bribiru. Oca Berta vozili su do nje da provode vrijeme zajedno.</p><p>- Sestre u domu divile su se kako ljubav zrači iz njih, stalno su nam to govorile. Jako su se voljeli i čeznuli su jedno za drugim. Svoje zadnje dane proveli su zajedno jer je otac primljen u isti dom. Ona je umrla u nedjelju u 10 sati, a on u ponedjeljak u četiri. Zajedno su otišli sa svojeg Vira i zajedno se vratili na Vir, zajedno su pokopani. Kao da su se samo ugasili – kažu njihova djeca.</p>