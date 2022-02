Na ovih pet načina možete shvatiti što vam je stvarno potrebno u odnosu. Veze su možda naša najvrjednija 'imovina' u životu. I dok imamo mnogo različitih vrsta odnosa, odabir osobe kojoj se želite romantično posvetiti može biti najvažnija odluka koju ćete ikada donijeti.

- Iako sam uvijek govorio da je najvažniji odnos koji ćete ikada imati onaj koji imate sami sa sobom, vaš odnos s boljom polovicom ne zaostaje mnogo. Osoba kojoj se posvetite svakodnevno će utjecati na vašu motivaciju, vaše raspoloženje i vaš životni put, na bolje ili na gore, tako da stvarno morate znati koga i što želite - kaže stručnjak za odnose James Michael Sama.

Što želim u vezi? Čini se da mnogi ljudi vjeruju da će im veza - bilo koja veza - automatski donijeti sreću ili ispunjenje. Zbog toga jednostavno 'padaju' na prvu osobu koja im pokaže interes zauzvrat. Naravno, tu su vam pred očima i lako im je uzvratiti, pa zašto ne? Pa, razlog 'zašto ne' je taj što bi vas ta osoba mogla doslovno usrećiti ili slomiti.

Važno je biti s nekim tko donosi vrijednost vašem životu, baš kao što biste i vi trebali donijeti vrijednost u njihov. No neki od nas postaju pretjerano ovisni o svojim odnosima jer mislimo da ne možemo funkcionirati u životu bez te druge osobe uz sebe. Nažalost, ovisnost i zaljubljenost lako se mogu zamijeniti za ljubav. Ako nekome ne vjerujete ili se osjećate sputanim od njega, više nego što vas ohrabruje, vrijeme je da budete iskreni prema sebi i učinite nešto po tom pitanju. Zapamtite da samo zato što vas netko želi, to ne znači da vas cijeni.

Dakle, postoji li način da shvatite što želite u vezi?

Evo kako shvatiti što stvarno trebate i želite u vezi:

1. Jasno definirajte svoje temeljne vrijednosti

Najvažnija stvar koju možete učiniti, u svim područjima svog života, jest jasno razumjeti svoj temeljni sustav vrijednosti. Što je vama važno? Koje su tvoje stvari o kojima se ne može s vama pregovarati? Što biste radili, a da se ne morate brinuti da ćete biti plaćeni za to? Ovo su važna pitanja koja si treba postaviti kada ilustrirate sliku o tome kako biste željeli da izgleda vaš život. Zatim se zapitajte oko čega ste spremni napraviti kompromis. Biste li živjeli na selu ako putovanje do grada nije tako loše? Želite li troje djece, ali isto tako biste bili zadovoljni i s dvoje? Odvojiti vrijeme za razmišljanje i razmatranje ovih stvari važan je dio spoznaje kakva će vam osoba najbolje odgovarati na duge staze.

2. Živite svoj samački život točno onako kako želite

Govoreći o definiranju kako želite živjeti, osvrnite se na to kako živite svoj život? Kada ste slobodni, imperativ je preuzeti svoje vrijeme u svoje ruke i ispuniti ga smislenim, uzbudljivim iskustvima. Nemojte dopustiti da vas drugi ljudi sputavaju da radite stvari koje želite. Izaći u svijet i upijati ga sa strašću pomoći će vam da definirate što je to u čemu biste stvarno uživali, a ne uživate. Tada, i samo tada, moći ćete stvoriti sliku tipa osobe s kojom biste željeli biti, ako uopće želite biti s nekim. Ako otkrijete da želite svake večeri biti vani u gradu, na raznim događajima i nasmrt vam je dosadno na kauču, onda je to imperativ prepoznati, jer ako je osoba s kojom ste suprotnog razmišljanja, to apsolutno neće funkcionirati na duge staze.

3. Naučite istinski razumjeti i cijeniti vlastitu vrijednost

Malo je stvari važnije u životu od prihvaćanja vlastite vrijednosti i razumijevanja vrijednosti koju donosite svijetu i ljudima oko sebe. Ne radi se o bezobraznim djelima poput grljenja ogledala svako jutro. Radi se o prihvaćanju istine da je bolje ostati sam nego biti s nekim zbog koga se osjećaš usamljeno.

- Ništa nije otežavajuće od susreta s nevjerojatnim, iskrenim muškarcem ili ženom i čuti koliko se necijenjeno osjećaju od strane partnera - kaže stručnjak. Ako ne razumijete što je to što zaslužujete u svom životu, kako ćete onda iskorijeniti ljude koji vam to ne mogu dati?

4. Promatrajte parove kojima se divite

- Mnogi me ljudi pitaju odakle dobivam uvid u veze. Oni to zovu uvidom, ali ja samo zapisujem svoja mišljenja i nadam se da će ih ljudi pročitati. Odrastao sam promatrajući kako su se moji roditelji ponašali jedni s drugima, i kako to još uvijek rade, i učio od njih što zapravo znači podržavati jedno drugo i biti tim. Također sam promatrao mnogo parova koje ne bih baš želio oponašati i mislim da je važno vidjeti obje vrste dinamike na djelu - objašnjava James.

Naša su osobna iskustva transformirajuća kada je u pitanju definiranje života koji želimo živjeti, ali je također pametna praksa uzimati tragove od drugih koji su već uspješni na bilo kojem putu na kojem biste željeli postići uspjeh, uključujući i veze. Promatrajte parove kojima se divite. Uzmite savjete od njih. Učite iz njihovih teških vremena i budite inspirirani njihovim dobrim vremenima. Postavljajte im pitanja. Komunicirajte s njima. Svatko je drugačiji, ali to također znači da nas svatko može naučiti nečemu novom.

5. Usredotočite se na otvorenu, autentičnu komunikaciju

Previše nas postavlja fasadu. Svoju vlastitu vrijednost temeljimo na tome koliko lajkova ili pratitelja imamo te pokušavamo zadovoljiti svoju 'publiku' dajući im ono što mislimo da žele, a ne ono što stvarno jesmo. Kada otvoreno komunicirate i budete autentični s drugim ljudima, vrlo često ćete otkriti da će i oni učiniti isto s vama. Kroz ovaj proces moći ćete istinski učiti o ljudima i izraziti se na načine koje možda niste prakticirali u prošlosti, dopuštajući i na trenutke da naučite nešto o sebi.

Ako se previše brinete o tome što mislite da biste trebali raditi, o mjestima na koja biste trebali ići ili stvarima koje biste trebali nositi, tada nikada nećete privući ljude u svoj život koji će vas voljeti i cijeniti takve kakvi jeste. Nuspojava ovakvog ponašanja i življenja je ta što će vas spriječiti da naučite kako znati što vam je potrebno u vezi i što vas zaista čini sretnima i ispunjenima u životu, jer nećete istraživati ​​dubine svog srca i uma. Svijetu nedostaje autentičnosti i ljubavi, prenosi YourTango.