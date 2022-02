Donosimo pet fraza koje žene koriste i što one znače. Muškarci su skloni pričati o svojim potrebama, a žene o svojim osjećajima. Tu nitko nije kriv i to ne znači da je jedan spol inferioran. Međutim, imamo veće šanse izbjeći katastrofalnu pogrešnu komunikaciju ako smo svjesni tih činjenica.

Ponekad su muškarci krivi što ne pričaju dovoljno. Drugim riječima - žene ne mogu čuti ono što muškarci ne govore. A žene, malo su krive što ne kažu uvijek ono što misle, ali to je samo zato što žele da ih se 'razumije'. U svakom slučaju, dečkima bi da ovdje mogla dobro doći pomoć, donosi YourTango.

Evo što žene zapravo misle kada kažu ove stvari:

1. 'Dobro'

Ovo je riječ koju žene koriste na kraju svake svađe kada osjete da su u pravu, ali ne mogu podnijeti da se više svađate. Muškarci općenito misle da to znači da bi trebali šutjeti i tu su u pravu.

2. 'Ništa'

Ovo je obično odgovor kada ih pitate: 'Što nije u redu?' Ali riječ 'ništa', zapamtite, uglavnom uvijek znači 'nešto' i muškarci su odmah na oprezu kad je čuju. Obično je žene koriste za opisivanje osjećaja koji ih preplavi kada žele muškarce okrenuti 'naopačke, unaprijed i unatrag'. 'Ništa' označava argument koji će trajati pet minuta i završiti riječju 'dobro'.

3. 'Moramo razgovarati' i 'Razmišljala sam...'

To znači: 'Moraš tiho slušati dok ti govorim što si i na koje sve načine zabrljao'.

4. 'Onaj tip tamo mi se upucavao'

Ovo je jednako kao da vam kažu: 'Obrati pažnju na mene i nemoj me uzimati zdravo za gotovo jer će onaj čovjek tamo sretno zauzeti tvoje mjesto'. Kada se osjećaju nesigurno, žene vole podsjetiti muškarce na njihovu vrijednost tako što se ističu drugima.

5. 'Što?!'

Kad to kaže određenim oštrim tonom glasa, to nije zato što nije čula što ste rekli; to je njezin način da ti pruži priliku da promijeniš ono što si rekao, i to brzo. Također, nemojte zaboraviti da žene ponekad tumače ono što kažete vrlo drugačije od onoga što ste ustvari mislili. Vaše dobronamjerno: 'Je li sve u redu? Izgledaš umorno', češće se tumači kao: 'Izgledaš užasno'. Ili kad kažete: 'Učinit ću to za minutu', ona čuje: 'Možeš to učiniti i sama jer ja to nemam namjeru ikada raditi'.

Iako svi ovi primjeri uključuju stereotipe, to ne znači da se oni ne događaju. Vrlo slične situacije, dapače, se događaju vrlo često. Morali bi pažljivo razmišljati o tome kako komuniciramo. Aktivno slušanje ključno je za uspjeh, kao i održavanje hladne glave i shvaćanje da postoje bitne razlike u načinu na koji komuniciramo svoje potrebe. Uostalom, zaljubiti se je lako i vrlo prirodno. Ostati u ljubavi i izgraditi trajnu vezu zahtijeva puno rada i truda.