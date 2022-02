Zaista je posebno grozna situacija kada vam netko tko vam se sviđa prestane odgovarati na poruke bez razloga. U takvoj situaciji se našla i novinarka Voguea Annie Lord koja je detaljno opisala svoju situaciju te iz nje izvukla pouku koja bi mogli koristiti i drugima:

POGLEDAJTE VIDEO: Javlja se zauzetima i testira njihovu odanost

'Mjeseci prolaze, a vi vjerojatno još uvijek provjeravate je li ažurirao slike na svom profilu na aplikaciji za upoznavanje kako bi vidjeli traži li druge žene. Osjećate se patetično jer je vaša reakcija ekstremna u odnosu na ono što se zapravo dogodilo - prestao je odgovarati na poruke.

Ponekad se osjećam krivom što se upuštam u ovaj psihotični ciklus ponašanja jer bi se tako trebali ponašati ljudi koji su zaista povrijeđeni i čiji su ih partneri prevarili ili odbacili. Ljuta sam, ali bez prava na ljutnju. Ponekad se pitam što bi ti muškarci pomislili da vide koliko su me povrijedili. Vjerojatno bi rekli: 'Opusti se, nisam znao da je to tebi toliko ozbiljno'.

- Osjećam se beznačajno. Želim nešto učiniti, ali ne mogu - pišem u grupnom chatu.

- Ne, ti si itekako značajna - napisala mi je jedna prijateljica.

- Misliš da bih trebala poslati poruku i tražiti objašnjenje? - pitam, čekajući da netko kaže: 'Ne, samo ga ignoriraj, nije vrijedan toga'.

Ali onda je druga prijateljica napisala: 'Zašto ne?' i dodala: 'Veliki dio ovoga odnosi se na zadržavanje kontrole i shvaćanje da si aktivni agent. Lako je postati pasivan i dopustiti da se stvari dogode, ali se ne bi trebala bojati tražiti objašnjenje od ljudi koji ne rade stvari koje su rekli da će napraviti'.

Nakon našeg razgovora krenula sam mu pisati poruku. Ali ne mogu otići dalje od: 'Hej, ne želim zvučati kao psiho, ali ...' jer koliko god mi te interakcije ne služe, one me i dalje održavaju. Još uvijek me zanima kako me muškarci doživljavaju čak i kad odluče prekinuti svaki kontakt.

Ne želim zvučati ludo ili čudno. Želim da budu impresionirani gracioznošću s kojom sam napustila njihov život, tako savršenom da bi me jednog dana mogli pozvati natrag u njega.

Pomisao da ih suočim sa svojim osjećajima ili ih prozivam zbog njihovih postupaka me neizmjerno zastrašuje. Ali to je vjerojatno razlog zašto bih to trebala učiniti, jer 'stvari koje najmanje želite raditi često su ono što biste zapravo najviše trebali raditi'.

Na kraju sam mu napisala poruku: 'Hej, pitam se zašto si mi prestao odgovarati na poruke? Mislila sam da smo se dobro slagali na prvom spoju i činilo se da se želiš ponovno družiti. Prije bih ovakve stvari samo zanemarila, ali mislim da mi duguješ objašnjenje kakvo god ono bilo?'. Nije odgovorio.

Nakon nekoliko dana shvatila sam da smisao slanja poruke ionako nije bio čuti što on ima za reći. Poslala sam ju jer sam sebi, a ne njemu, htjela dokazati da sam vrijedna odgovora. Da bez obzira koliko me dugo poznavao, još uvijek zaslužujem vrijeme koje je potrebno da napiše: 'Hej, bilo mi je lijepo upoznati te neku noć, ali ipak mislim da nije to to'. Sada se osjećam puno bolje jer na kraju naše interakcije stoji točka, a ne upitnik. Više ga ne čekam i zbog toga se osjećam slobodno.

Nema više uhođenja djevojke koja je uvijek u njegovim Instagram storyjima ili osvježavanja WhatsAppa u slučaju da me neki bug spriječi da primim njegovu poruku.

Otvorila sam prostor za bolje stvari na mjestima koja je on nekada zauzimao. Predobar je osjećaj otići u telefon i obrisati broj svih muškaraca s kojima sam izgubila kontakt na ovaj ili onaj način.

Tužno je jer sam mogla imati nešto s tim muškarcima. Svidjeli su mi se, ali nečiji su postupci ti koji odlučuju što će se dalje dogoditi i ovi ljudi su sve 'zeznuli'. Tužno je, ali izlazak na spoj je jedini način da saznate odgovara li vam netko. Ovaj dečko očito nije mogao vidjeti koliko vrijedim, ali sam zato ja uspjela', piše Vogue.