5 pitanja za partnera: Odgovori otkrivaju je li srodna duša ili ne

1. Želiš li djecu jednog dana?

S tom temom ćete se ionako susresti prije ili kasnije, pa čemu živjeti u misteriji. Pitajte partnera je li razmišljao jednog dana imati djecu. Promatrajte ga kada je okružen mališanima - po tome možete puno toga zaključiti.

2. Tko će kuhati, prati i čistiti?

U odlomku 'Fast-Forward Family' objavljenom u The Atlantic-u, tri istraživača pozabavila su se ovom temom.

- Parovi u našoj studiji, koji nisu razjasnili temu o tome što će raditi, koje kućanske poslove obavljati, često su spominjali da su se osjećali iscrpljeno i pod stresom te da su imali poteškoća u komunikaciji o onome čime su nezadovoljni u životu. Nasuprot tome, pošteno razumijevanje uloga i zadataka koje imaju i jedan i drugi partner, rezultira manjem pričanju i razmišljanju tko što radi te ugodnijem životu - napisali su istraživači.

Foto: Dreamstime

3. Imaš li dugova i koliko?

Iskren razgovor o financijama, osobito o dugovima, ključan je faktor prije sklapanja braka ili čak ulaska u ozbiljniju vezu. Laganje o tome mogao bi kasnije uništiti vaš odnos, a to ne želite.

- Ako ste vezali svog konja za tuđi vagon, morate znati ne samo što dolazi, već i što odlazi. Morate znati kako netko vodi njihove financije jer to u potpunosti utječe na cijelu sliku - smatra Valerie Rind, autorica knjige 'Gold Diggers and Deadbeat Dads: True Stories of Friends, Family, and Financial Ruin'.

4. Koliko vremena voliš provoditi nasamo?

Provođenje vremena odvojeno i zadovoljavanje nekih svojih potreba izvan veze - je upravo ono što vašem partneru treba.

U svojoj knjizi 'The All-or-Nothing Marriage', Eli Finkel, psihologinja sa Sveučilišta Northwestern i profesorica na Kelogovoj školi za menadžment, preporučuje da se manje toga traži u braku kako bi on ojačao.

Primjerice, možda vaš partner ne žudi za noćnim filozofskim raspravama na način na koji vo volite, ali zato možda prijatelj ili prijateljica uživaju u tome. Bolje je da se partner bavi nečime što njega veseli, a vi uza sebe imate ljude koji uživaju u filozofiranju.

5. Što misliš o preljubu?

Ima onih koji preljubom smatraju gledanje erotskih filmova ili odlazak u striptiz klub. Svatko ima svoje granice pa je važno vidjeti dokle sežu partnerove - jeste li kompatibilni.

Znači, ako je vama odlazak u striptiz klub sasvim u redu, vašem partneru je to možda previše nemoralno i asocira ga na prevaru, prenosi Business Insider.