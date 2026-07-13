5 vrsta bolova zbog kojih odmah morate otići k liječniku

Liječnici hitne medicine sigurno se nagledaju svakakvih stanja i pomažu kod različitih vrsta boli, pa skoro da i nema onoga tko bi bolje mogao odgovoriti na pitanje koje su neke tipične vrste boli koje nikako ne bismo smjeli zanemariti. Na to pitanje nije lako jednostavno odgovoriti, kaže dr. Michael Turturro, profesor hitne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Pittsburghu. Naime, prag za osjećaj boli razlikuje se od pacijenta do pacijenta, kazao je za msn.com.

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- Osjećaj boli može varirati, ponekad čak i ljudi koji imaju blagu bol mogu imati vrlo ozbiljan zdravstveni problem koji ne bi trebalo ignorirati - kaže.

Dakle, bol svakako treba shvatiti ozbiljno i posjetiti liječnika. Bolje je čuti da se ne događa nita, nego požaliti što se ranije niste obratili liječniku, kaže, pogotovo ako bol prate i neki drugi simptomi, ili se javlja specifično.

1. Iznenadna bol koja ne prolazi

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- Općenito, bol koja je iznenadna i jaka i ne prolazi nešto je što bi zaista trebalo privući vašu pozornost, rekao je Turturro. To se odnosi na bol bilo gdje na vašem tijelu, napomenuo je. Liječnik će morati procijeniti bol i utvrditi je li ozbiljna ili ne, ako osjetite iznenadnu i alarmantnu bol, nemojte ju ignorirati.. Bolje je biti oprezan i prepustiti stručnjaku da procijeni što je iza boli.

- Ako je bol takva da vas muči, a posebno ako je to bol koju nikada prije niste iskusili, to je nešto zbog čega biste stvarno trebali razmisliti o traženju hitne liječničke pomoći, zaključio je.

2. Bol u prsima

Foto: 123RF

Bol u prsima često se (i s pravom) povezuje sa srčanim udarom, zbog čega je važno shvatiti ovu vrstu boli ozbiljno.

- To je definitivno razlog zabrinutost. Ako ljudi razviju tu iznenadnu bol u prsima, nešto što nikad prije nisu osjetili ili su je imali prije i rečeno im je da imaju problema sa srcem, trebali bi otići na pregled što prije, kaže dr. Mark Conroy, liječnik hitne medicine u Medicinskom centru Wexner, Sveučilišta Ohio State.

Turturro dodaje da je bol u prsima posebno zabrinjavajuća kod starijih osoba i kod ljudi koji imaju faktore rizika za srčane bolesti, poput hipertenzije, dijabetesa i visokog kolesterola. Osim srčanog udara, oštra bol u prsima može ukazivati ​​i na druge ozbiljne probleme, poput krvnog ugruška u plućima ili puknuća glavnih krvnih žila u prsima, dodao je.

- Nemoguće je točno reći što bol u prsima može značiti kod jedne osobe u odnosu na drugu, i nije uvijek ozbiljna. Bol u prsima može biti povezana i s vrlo benignim uzrocima, poput žgaravice, no to ne umanjuje potrebu da se obratite liječniku, zaključuje Turturro.

3. Bol u listu ili potkoljenici, uz crvenilo

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Prema dr. Conroyu, bol u potkoljenici može biti zabrinjavajuća, posebno ako vas bole listovi, te ako ju prati oticanje noge i/ili crvenilo listova.

- To može ukazivati na zabrinjavajuće simptome krvnog ugruška ili onoga što nazivamo DVT-om - dubokom venskom trombozom, upozorava dr. Conroy. U tom slučaju zaista je važno otići što prije na pregled,posebno ako ste nedavno imali operaciju i dulje vrijeme ste ležali u krevetu. ili ako ste nedavno letjeli avionom, kaže on.

4. Bol u gornjem dijelu leđa koja se osjeća kao 'probadanje'

Foto: 123RF

Bol u leđima česta je tegoba koja se može pojaviti u brojnim situacijama. Možda ste spavali u nezgodnom položaju, nepravilno izveli neke vježbe, sjedite na stolcu koji nema odgovarajuću potporu za leđa i slično. Uvijek treba posjetiti liječnika, no posebno ako tu bol osjećate kao probadajući osjećaj, posebno u gornjem dijelu leđa ili stražnjem dijelu prsnog koša.

- Taj osjećaj probadanja može ukazivati ​​na problem s glavnom krvnom žilom u vašem tijelu, zvanom aorta, pojasnio je dr. Conroy.

5. Određeni bolovi u donjem dijelu trbuha

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- Bolan trbuh zabrinut će svakog liječnika, no treba provjeriti kako se simptomi manifestiraju. Ako vas boli u desnom ili lijevom dijelu donjeg dijela trbuha, to bi moglo biti zabrinjavajuće, jer može upućivati na bubrežne kamence. Ako imate visoku temperaturu, može upućivati na probleme u radu bubrega. Također, može biti o upali slijepog crijeva, posebno ako bol prate mučnina i povraćanje, kaže dr. Conroy. Ukratko, to svakako treba biti razlog za posjetu liječniku.

Možda vam se čini da je glupo odlaziti na hitnu zbog boli koja možda nije neizdrživa, ili se vama ne čini kao ozbiljan problem, no ne biste smjeli razmišljati tako. Na koncu, ponekad će možda biti dovoljno tek obaviti laboratorijske pretrage da se utvrdi da nije ništa zabrinjavajuće, no liječnik će ipak obaviti sve pretrage koje su potrebne da bi sa sigurnošću mogao reći da ste dobro. S druge strane, pravovremeni odlazak liječniku može prevenirati komplikacije nekog od ozbiljnih zdravstvenih problema, što znači i lakše liječenje i brži oporavak.